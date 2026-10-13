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ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσία, ARTos House, 13-24 Οκτωβρίου, 8μ.μ.. Ο Χρόνος γίνεται η αφετηρία για ποίηση, μουσική, φωτογραφία, βίντεο, σύγχρονο χορό και ζωντανές performances στην 4η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry MOVES. Το φεστιβάλ αρχίζει σήμερα με τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «PhOETRY IV», η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 17 Οκτωβρίου. Θα παρουσιαστεί επίσης το πρότζεκτ «Cello Stories & a Poem», τέσσερις ιστορίες για τσέλο – όσες και οι χορδές του – που διατρέχουν διαφορετικές διαδρομές μέσα στον χρόνο.
- Λάρνακα, Πλατεία Ζουχουρί, 5μ.μ. Τι συμβαίνει όταν η επιθυμία για τη νίκη συναντά την ήττα, τον ανταγωνισμό και την ανάγκη για συνεργασία; Η λιθουανική ομάδα No Shoes Theatre προσεγγίζει αυτά τα ερωτήματα μέσα από τη χοροθεατρική παράσταση «Kuris kurį», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, σε υπαίθριους χώρους. Είσοδος ελεύθερη. Διάρκεια: 45’. Γλώσσα: Μη λεκτική. Ηλικίες: Από 6 ετών. Επόμενη: 14/10 Λευκωσία, Πλατεία Παλαιού ΓΣΠ, 5μ.μ.
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Για επτά ημέρες, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, με ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και δράσεις πέρα από τη μεγάλη οθόνη. 77 77 77 45 isffc.com.cy
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- Δημοτικό Αμφιθέατρο Φρενάρου, 6.30μ.μ. Η εκδήλωση «Ο Ποιητής εν Ποταμός» είναι αφιερωμένη στον λαϊκό ποιητή Πιερή Πιερέττη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκθεση και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
- Λευκωσία, αίθουσα εκδηλώσεων ΕΤΚΑ-ΠΕΟ, 7μ.μ. Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Άντη Κανάκη με τίτλο «Με αναμμένο κερί» διοργανώνει ΚΕ ΑΚΕΛ και το ΓΣ ΠΕΟ. Κύριος ομιλητής είναι ο διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας και ποιητής Λεωνίδας Γαλάζης. Απευθύνουν χαιρετισμούς ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλλα Χαραλάμπους και η κοινοτάρχης Αγκαστίνας Αναστασία Γερολέμου.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 13, 14, 15, 17 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com
- Λευκωσία, Θέατρο Αιγαία 8.30μ.μ. Το θεατρικό «Vigil for Pentheus: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού» σε ιδέα/σύλληψη της Ειρήνης Ανδρονίκου επιστρέφει για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Το έργο αποτελεί μια σκηνική έρευνα γύρω από την ιδέα του τέλους του πολιτισμού και τις σκοτεινές δυνάμεις που διατρέχουν την ανθρώπινη ιστορία. Η παράσταση αποτέλεσε μέρος του Φεστιβάλ Άδειος Χώρος, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού, και παρουσιάστηκε σε δύο διαδοχικές παραστάσεις στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής στην Αθήνα. Ερμηνεύουν Ειρήνη Ανδρονίκου, Αντωνία Χαραλάμπους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Κάθε Τρίτη, 13, 20, 27 Οκτωβρίου.
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε (δίπλα από το Λήδρα Πάλας). Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis. Επόμενες: 14/10 Πάφος, 19/10 Λεμεσός, 21/10 Δερύνεια. Παραστάσεις Λευκωσίας: 16, 17, 18, 20, 30, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Σαββατοκύριακα 8μ.μ., καθημερινές 9μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. «Ο βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέχωφ από το Θεατρικό Εργαστήρι «Έκφραση» Γιώργος και Δημήτρης Αναγιωτός, στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, 99827799
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Καφενείο Πρόζακ, Common Room (9965962). Ομαδική έκθεση «Deconstruct the Division» Μέχρι 13/10.
- Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4/2027.
- Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10
- Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.
- Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10
- Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.
- Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation
- Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
Λεμεσός
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. Μέχρι 19/12
- Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org
- eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12
- Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. Μέχρι 15/12
- NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». Μέχρι 6/11
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.