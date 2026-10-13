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Κοσμήματα και διαμάντια συνολικής αξίας €41.163 εντοπίστηκαν στις αποσκευές Ελληνοκύπριου επιβάτη που έφτασε από το Ντουμπάι και επέλεξε να περάσει από την πράσινη δίοδο του Τελωνείου χωρίς να τα δηλώσει. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ ο επιβάτης κατέβαλε συνολικά €15.000 για δασμούς, φόρους και εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης.

Στις 02/10/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων επέλεξαν για έλεγχο αποσκευών Ελληνοκύπριο επιβάτη που αφίχθηκε από το Ντουμπάι και επέλεξε την πράσινη δίοδο «Ουδέν προς δήλωση» για την έξοδό του από το χώρο του Τελωνείου.

Κατά τον φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν στις αποσκευές του 31 τεμάχια κοσμήματα (1 σετ σκουλαρίκια, 1 μενταγιόν, 10 δακτυλίδια, 17 βραχιόλια, 2 κολιέ), 13 διαμάντια και 32 πιστοποιητικά κοσμημάτων, συνολικής αξίας €41.163, τα οποία παράλειψε να δηλώσει στο Τελωνείο για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Τα πιο πάνω εμπορεύματα κατασχέθηκαν και στις 09 Οκτωβρίου 2026 εκδόθηκε εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής και άλλης οφειλής, με την οποία εισπραχθήκαν από τον εμπλεκόμενο ποσό ύψους €10,000 ευρώ για τους αναλογούντες δασμούς και φόρους πλέον χρηματικής επιβάρυνσης και τόκου, ενώ έγινε αποδεκτό αίτημά του για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος με καταβολή επιπρόσθετου ποσού ύψους €5.000 ευρώ.