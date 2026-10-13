Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ηλικία μόλις 34 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός RJ Mitte, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Breaking Bad». Ο ηθοποιός, ο οποίος έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και είχε αναδειχθεί σε υπέρμαχο των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, πέθανε τη Δευτέρα (12/10) στο Μπράουνσβιλ του Τέξας.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η εταιρεία εκπροσώπησής του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες ή τα αίτια του θανάτου του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού, φιλάνθρωπου και ένθερμου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, RJ Mitte», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ρόλος στο «Breaking Bad» που τον έκανε γνωστό

Ο RJ Mitte έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά «Breaking Bad» του AMC, στην οποία υποδύθηκε τον μοναχογιό του Γουόλτερ Γουάιτ, τον οποίο ενσάρκωσε ο Μπράιαν Κράνστον.

Η σειρά ακολουθούσε την ιστορία ενός καθηγητή Χημείας, ο οποίος, μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο σε τελικό στάδιο, στρέφεται στην παραγωγή και διακίνηση μεθαμφεταμίνης, υιοθετώντας σταδιακά την εγκληματική ταυτότητα του «Χάιζενμπεργκ».

Ο Mitte αξιοποίησε τη δική του εμπειρία από την εγκεφαλική παράλυση για να αποδώσει με ρεαλισμό τον χαρακτήρα του Γουόλτερ «Φλιν» Γουάιτ Τζούνιορ, ο οποίος χρησιμοποιούσε πατερίτσες και παρουσίαζε δυσκολίες στην ομιλία.

Στα πρώτα επεισόδια της σειράς, ο χαρακτήρας του έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, με αρκετούς θαυμαστές να του αποδίδουν το παρατσούκλι «βασιλιάς του πρωινού», λόγω των συχνών εμφανίσεών του στις οικογενειακές σκηνές γύρω από το τραπέζι.

Καθώς εξελισσόταν η ιστορία, ο ρόλος του αποκτούσε ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Από ένας ανέμελος έφηβος που θαύμαζε τον πατέρα του, ο Γουόλτερ Τζούνιορ βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διάλυση της οικογένειάς του και την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας του Γουόλτερ Γουάιτ.

Η ερμηνεία του Mitte ξεχώρισε για την αυθεντικότητά της, καθώς η αναπηρία του χαρακτήρα αποτελούσε μέρος της καθημερινότητάς του, χωρίς να καθορίζει αποκλειστικά την εξέλιξη της ιστορίας.

Το «Breaking Bad» προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013 και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δραματικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης, έχοντας αποσπάσει συνολικά 16 βραβεία Emmy, μεταξύ των οποίων δύο για την καλύτερη δραματική σειρά.

Η πορεία του μετά τη δημοφιλή σειρά

Μετά την ολοκλήρωση του «Breaking Bad», ο RJ Mitte συνέχισε την πορεία του στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε διάφορες παραγωγές.

Το 2021 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Triumph», όπου υποδύθηκε έναν μαθητή λυκείου με εγκεφαλική παράλυση, ο οποίος προσπαθεί να διακριθεί στην πάλη.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται επίσης συμμετοχές στις ταινίες «The Recall» και «The Oak Room».

Μάλιστα, σύμφωνα με το περιοδικό Variety, τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του προωθούσε τη νέα του ταινία «Talking to Strangers», πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε podcasts για να μιλήσει για την παραγωγή.

Η προσωπική του μάχη και η δράση του για τα άτομα με αναπηρία

Πέρα από την υποκριτική, ο RJ Mitte είχε αναπτύξει σημαντική δράση για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

Είχε διατελέσει εκπρόσωπος του σωματείου ηθοποιών Screen Actors Guild για καλλιτέχνες με αναπηρίες, ενώ υπήρξε και πρεσβευτής του οργανισμού United Cerebral Palsy, ο οποίος στηρίζει ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας που τον εκπροσωπούσε, ο ηθοποιός αξιοποίησε την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από το «Breaking Bad» για να προωθήσει την ενημέρωση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Ο Mitte γεννήθηκε στο Τζάκσον του Μισισίπι και υπέστη εγκεφαλική βλάβη κατά τη γέννησή του. Υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία, ενώ όταν ήταν τριών ετών διαγνώστηκε με εγκεφαλική παράλυση.

Για μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας χρησιμοποιούσε ειδικούς νάρθηκες στα πόδια και πατερίτσες. Ωστόσο, μέσα από τη συστηματική άσκηση και τον αθλητισμό κατάφερε σταδιακά να βελτιώσει την κινητικότητά του και να μη χρειάζεται πλέον βοηθήματα βάδισης.

Σύμφωνα με βιογραφικά στοιχεία που αναφέρονται στη Wikipedia, μετά τον χωρισμό των θετών γονιών του μεγάλωσε με τη μητέρα του, ενώ σε ηλικία μόλις 13 ετών ανέλαβε οικονομικές ευθύνες για την ίδια και τη μικρότερη αδελφή του, όταν η μητέρα του έμεινε παράλυτη.

Με πληροφορίες από reuters