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«Σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών, η φεμινιστική αλληλεγγύη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση των συλλογικών διεκδικήσεων των γυναικών στην Κύπρο και στις άλλες χώρες της Ευρώπης και πέρα από αυτήν», μου έγραψε η ερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), Δάφνη Δημητρίου.

Η… φεμινιστική αναφορά της, περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό σημείωμα που μου έστειλε για την πρόσφατη γενική συνέλευση και συνάντηση μελών του ευρωπαϊκού δικτύου Women Against Violence Europe (WAVE), από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2026 στη Βιέννη, μέλος του οποίου είναι και το MIGS.

Στη συνάντηση συμμετείχε διά ζώσης και η ίδια εκπροσωπώντας το MIGS, μαζί με τη διευθύντρια του Ινστιτούτου και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του WAVE, Σουσάνα Παύλου. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της συνέλευσης συναντήθηκαν στην αυστριακή πρωτεύουσα συνολικά 110 εκπρόσωποι γυναικείων φεμινιστικών οργανώσεων και ότι το WAVE αριθμεί περισσότερες από 190 οργανώσεις-μέλη από 46 χώρες (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), που εργάζονται για τα δικαιώματα των γυναικών και για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος τους. «Μεταξύ άλλων», συνέχισε, «συζητήθηκαν εκτενώς οι νέες μορφές τεχνολογικά υποβοηθούμενης βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και οι ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναικείες οργανώσεις, λόγω περιορισμένων χρηματοδοτικών ευκαιριών και της συρρίκνωσης του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που αγωνίζονται για την έμφυλη ισότητα.

Παρά τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, οι συζητήσεις ανέδειξαν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Οι οργανώσεις-μέλη δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα, μοιράζονται, όμως, κοινές αξίες και μέσα από τις δημοκρατικές του διαδικασίες, το δίκτυο δίνει χώρο στον διάλογο, ακόμη και για ζητήματα στα οποία υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες. Η ανταλλαγή απόψεων επιτρέπει μια πιο σύνθετη κατανόηση των ζητημάτων, πέρα από απλουστεύσεις και απόλυτες τοποθετήσεις, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία». Κατέληξε με τα εξής η Δάφνη Δημητρίου: «Για την Κύπρο, η συμμετοχή σε μεγάλα δίκτυα αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστική συμβολή στις ευρωπαϊκές προσπάθειες. Οι εμπειρίες και οι προκλήσεις στο νησί μας, δεν είναι απομονωμένες από εκείνες των υπόλοιπων χωρών, όπως άλλωστε δεν μπορούν να είναι απομονωμένες ούτε και οι προσπάθειες αντιμετώπισής τους.

Σήμερα που ο δημόσιος διάλογος χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από πόλωση, η ικανότητα να διαφωνούμε και να αναζητούμε όσα μας ενώνουν, χωρίς να εγκαταλείπουμε την κριτική μας σκέψη, αποτελεί από μόνη της πράξη αντίστασης».