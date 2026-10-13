Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την περασμένη Παρασκευή, στο περιθώριο της συνεδρίας του Ecofin στο Λουξεμβούργο, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός είπε ότι η ενεργειακή κρίση στην ΕΕ έφτασε στο αποκορύφωμά της και απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, με την έγκριση της Κομισιόν, για να προστατευτούν οι καταναλωτές.

Είπε ότι αρκετές χώρες της ΕΕ διαπιστώνουν διαρθρωτικό πρόβλημα όσον αφορά την ενεργειακή κρίση «και δεν θα διαφωνήσω». Για να προσθέσει: «Θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ακριβώς το διαρθρωτικό πρόβλημα, τις ρίζες αυτού του προβλήματος και πρέπει να διατεθούν χρήματα -πέρα από την (σ.σ. έκτακτη) ενίσχυση εισοδημάτων των νοικοκυριών- για να έχουμε την αναγκαία υποδομή, ώστε να αντιμετωπιστεί μόνιμα το θέμα της ενέργειας».

Τα είπε σωστά ο κ. Κεραυνός. Και τα λένε πολλά στελέχη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ζητώντας δομικές αλλαγές από την Κομισιόν στα θέματα παραγωγής, εισαγωγής, προμήθειας, διανομής και τιμολόγησης ενεργειακών προϊόντων. Η Κομισιόν αναβάλλει τις αποφάσεις, αρκείται να… επιτρέπει εν τη μεγαλοκαρδία της τα δυσλειτουργικά παυσίπονα των έκτακτων ανακουφιστικών μέτρων από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, μαζί με αυστηρές παραινέσεις για στοχευμένη και προσωρινής διάρκειας στήριξη. Όμως, η Κομισιόν δεν αποτολμά να δώσει λύσεις στα διαρθρωτικά προβλήματα της ενέργειας, που αφήνουν απροστάτευτα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την οικονομία στο σύνολό της κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση, μικρή ή μεγάλη.

Παρ’ ότι τις θέσεις του Μάκη Κεραυνού ενστερνίζονται -υπερθεματίζοντας μάλιστα- πολλοί άλλοι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της ΕΕ, κάποιοι από τους οποίους έχουν απέναντί τους όλο και πιο συχνά οργισμένες αντιδράσεις πολιτών, ούτε στο τελευταίο Eurogroup, ούτε στο Ecofin της Παρασκευής δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για πιο ουσιαστικές πολιτικές ελέγχου των υπερκερδών και ελάφρυνσης των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων και πολύ περισσότερο για αποφάσεις που θα αποτρέπουν μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις.

Μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα του Eurogroup και του Ecofin ήταν η σειρά χθες της Μελόνι να έχει άλλο ένα ξέσπασμα, όχι μακριά από τις τοποθετήσεις Κεραυνού. «Αν δεν αναπτύξουμε διαρθρωτικές, μακροπρόθεσμες λύσεις, κινδυνεύουμε να μείνουμε στο έλεος της έκτακτης ανάγκης», είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας σε συνέλευση βιομηχάνων στο Μιλάνο.

Εντοπίζει και αυτή διαρθρωτικά προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, που αν δεν λυθούν, αν δεν βρεθεί τρόπος να μην πωλείται όλη η ενέργεια στην τιμή του ακριβού φυσικού αερίου (και πού να είχαν να κάνουν με μαζούτ και ντίζελ, όπως εμείς), απλά οι κρίσεις θα πηγαινοέρχονται, οι κυβερνήσεις θα ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να συγκρατήσουν πρόσκαιρα το όποιο βιοτικό επίπεδο των πολιτών και να εξαντλούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα μπορούσαν να διαθέσουν για άλλου είδους κοινωνική πολιτική, για επενδύσεις, προώθηση της ψηφιοποίησης, της ανταγωνιστικότητας, κλπ.

«Θέλουμε να χρηματοδοτηθούν νέες προτεραιότητες», είπε η κ. Μελόνι, «αλλά όχι περικόπτοντας την πολιτική κοινωνικής συνοχής και τη γεωργική πολιτική (όπως ζητά η «φειδωλή» μειοψηφία της ΕΕ»). Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε στρατηγική αυτονομία αν περικόψουμε τη μόνη αυτονομία που έχουμε, η οποία είναι ό,τι τρώμε»!

Μίλησε και για το χρηματιστήριο των ρύπων: Το σύστημα ETS φουσκώνει τις τιμές, δημιουργεί ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών και βλάπτει τις εταιρείες μας, των οποίων οι ανταγωνιστές δεν υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς.

Προβλέπεται ότι στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη και την Παρασκευή… θα πέσουν κορμιά. Και για αυτό το θέμα και ευρύτερα για τον προϋπολογισμό και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών θα βρεθεί απέναντι στους πέντε -ισχυρούς- φειδωλούς που επιμένουν στη δημοσιονομική αυστηρότητα, που οδηγεί σταδιακά στη μετατροπή της ΕΕ σε φτωχό συγγενή στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Η έκβαση της συνόδου, όμως, δεν έχει να κάνει και πολύ με την αριθμητική σύσταση των δύο στρατοπέδων. Ο συσχετισμός δυνάμεων αποδεικνύεται πολλές φορές στις συνόδους του Συμβουλίου υπέρτερης σημασίας.