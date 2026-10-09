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Χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, την οποία ζήτησαν Ελλάδα και Ιταλία προκειμένου να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκε το Eurogroup της Πέμπτης στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων αναταράξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η συζήτηση διεξήχθη υπό την πίεση των υψηλών τιμών ενέργειας και των μαζικών πωλήσεων γαλλικών ομολόγων. Ο επόμενος γύρος διεκδίκησης πρόσθετων περιθωρίων στήριξης αναμένεται στη Σύνοδο Κορυφής, όπου το ζήτημα θα μπορούσε να επανεξεταστεί σε επίπεδο ηγετών.

Η Επιτροπή επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα

Ο αρμόδιος για οικονομικά θέματα επίτροπος, Βάλντις Ντομπρόβσκις, απέρριψε το αίτημα για περισσότερη ευελιξία, επικαλούμενος την επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών την τελευταία δεκαετία.

Όπως ανέφερε, το έλλειμμα από 1,7% του ΑΕΠ το 2016 αναμένεται να φθάσει φέτος στο 3,5%, ενώ τα επιτόκια έχουν αυξηθεί από 1,1% στο 4%. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υπερβεί το 90% του ΑΕΠ, με την εκτίμηση για φέτος να διαμορφώνεται στο 92%.

«Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Η Επιτροπή στηρίζει επίσης τη στάση της στην εκτίμηση ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζεται πιο ανθεκτική από ό,τι στην ενεργειακή κρίση του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η πρόβλεψη για τη φετινή ανάπτυξη αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 1,1%, από 0,9%.

Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις για έλλειμμα 3,5% και χρέος 92% του ΑΕΠ αναδεικνύουν τις δυσκολίες δημοσιονομικής προσαρμογής. Τα επίπεδα αυτά υπερβαίνουν τα όρια αναφοράς του 3% για το έλλειμμα και του 60% για το χρέος, με το δημοσιονομικό πλαίσιο να προβλέπει πορεία αποκλιμάκωσης για τις χώρες με υψηλό χρέος.

Οι συμμαχίες και οι τιμές ενέργειας

Ελλάδα και Ιταλία δεν εξασφάλισαν την αναγκαία υποστήριξη για να αλλάξει η στάση της Επιτροπής. Η δυνατότητα επανεξέτασης του αιτήματος στη Σύνοδο Κορυφής θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον περισσότερες χώρες θα διεκδικήσουν πρόσθετα περιθώρια για τη στήριξη των οικονομιών τους, αλλά και από την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

Την Πέμπτη, το πετρέλαιο παρέμεινε πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο κινήθηκε πάνω από τα 75 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί το ενδεχόμενο αμερικανικής απαγόρευσης εξαγωγών πετρελαίου προς την Ευρώπη, με στόχο τον περιορισμό των τιμών στις ΗΠΑ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις στις ευρωπαϊκές τιμές καυσίμων και να επαναφέρει με μεγαλύτερη ένταση το αίτημα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Λαγκάρντ: Υπάρχουν εργαλεία, με συγκεκριμένα κριτήρια

Στο μέτωπο των ομολόγων, η Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε στους υπουργούς Οικονομικών ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των συνομιλιών.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις διαφορές αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι η τράπεζα διαθέτει εργαλεία για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων συνθηκών στις αγορές, όταν αυτές απειλούν την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η χρήση τους προϋποθέτει την εκπλήρωση σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας, ενώ απέφυγε να σχολιάσει την κατάσταση σε συγκεκριμένες χώρες.

Οι δηλώσεις της έγιναν μετά το κύμα μαζικών πωλήσεων γαλλικών ομολόγων, το οποίο επανέφερε ανησυχίες για μετάδοση των πιέσεων και έστρεψε την προσοχή στις δυνατότητες αντίδρασης της ΕΚΤ.

Για τον πληθωρισμό, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται ραγδαία, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ευρύτερης διάχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.