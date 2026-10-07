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Με δήλωσή του το απόγευμα της Τετάρτης, ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι με τη συμμετοχή του στο Eurogroup (Πέμπτη 8/10) και στο Συμβούλιο ECOFIN (Παρασκευή 9/10) έχει ως κύριο μέλημα «να ληφθούν υπόψη, στις αποφάσεις

των δύο οργάνων, οι επιπτώσεις των ενεργειακών εξελίξεων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις».

«Όπως έχω ήδη δηλώσει δημόσια, έχουμε ζητήσει παρέκκλιση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να μειωθεί ένα κόστος που τα νοικοκυριά το νιώθουν άμεσα, ιδίως τον χειμώνα», σημειώνει ο Μάκης Κεραυνός.

Αναφέρει δε, ότι «μαζί με άλλα κράτη μέλη, υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν και να προστατεύσουν αποτελεσματικά πολίτες και επιχειρήσεις όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Οι κανόνες πρέπει να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα και το πλαίσιο έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί όταν πρόκειται για την ενεργειακή

ασφάλεια».

Στο ECOFIN, το κύριο θέμα συζήτησης θα είναι η δέσμη για την ενοποίηση των αγορών και την

εποπτεία. Κατά τον υπουργό, μια πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα

διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.