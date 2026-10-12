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Στις 30/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων του Τελωνείου Λεμεσού, κατά την διάρκεια συνήθων ελέγχων σε εμπορευματοκιβώτια με την χρήση ανιχνευτικών σκύλων προς εντοπισμό ναρκωτικών, διενήργησαν έλεγχο σε εμπορευματοκιβώτιο ομαδοποιημένου φορτίου με προέλευση την Ελλάδα.

Κατά τον έλεγχο του φορτίου εντόπισαν μια παλέτα εμπορευμάτων, η οποία ήταν δηλωμένη ως «Ρούχα». Κατά τον φυσικό έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι αντί για ρούχα τα εμπορεύματα ήταν συμπληρώματα διατροφής και ενεργειακά ποτά για τα οποία ο ιδιώτης εισαγωγέας δεν είχε τις απαραίτητες άδειες για εισαγωγή, εμπορία και διάθεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν λόγω της αναληθούς δήλωσης που έγινε κατά την υποβολή των εγγράφων στο Τμήμα Τελωνείων και η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω διερεύνησης σε συνεργασία και με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.