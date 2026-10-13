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Η πρόσκαιρη προεδρολογία από τη μια, ένεκα των διεργασιών στην Πινδάρου, και η τουρκική στάση στο Κυπριακό, είναι οι δύο σκιές που απλώνονται πάνω από τη σημερινή συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πάει και στη σημερινή συνάντηση με στόχο να επιτευχθεί πρόοδος, ενώ το Σάββατο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για υποχωρήσεις, προκειμένου να προχωρήσει η προσπάθεια στο Κυπριακό.

Για το Προεδρικό, η δουλειά που συνεχίζεται για το Κυπριακό δεν βρίσκεται υπό την αίρεση των όποιων κομματικών διεργασιών, ούτε και υπάρχει η όποια διασύνδεση των αποφάσεων ή ενεργειών από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε επίπεδο κομμάτων βλέπουν τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία.

Χαρακτηριστική περίπτωση η απόφαση του Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη να εντάξει και τον Νίκο Τορναρίτη στη διαπραγματευτική ομάδα για το Κυπριακό. Κίνηση η οποία στην Πινδάρου διαβάζουν με διαφορετικό φακό και βλέπουν και σ’ αυτή την περίπτωση «ύποπτες» ενέργειες από μέρους του Προέδρου, εντάσσοντας την επιλογή Τορναρίτη στις ευρύτερες συζητήσεις για τις Προεδρικές.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε δηλώσεις της, χθες, εξέφρασε απογοήτευση για την απουσία προόδου στο Κυπριακό. Στη συνάντηση με ομάδα ξένων αξιωματούχων που βρίσκονται στην Κύπρο για τις εκδηλώσεις του Δήμου Μόρφου δεν έκανε (όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Βουλής) κάποια αναφορά στην τουρκική υπαιτιότητα για την απουσία προόδου.

Τρίτη και… 13!

Η νέα συνάντηση του Προέδρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποιείται σήμερα… Τρίτη και 13! Ημερομηνία με αρνητικό πρόσημο για τους κακεντρεχείς. Πλην, όμως, την ελληνοκυπριακή πλευρά το αρνητικό της ημέρας είναι το λιγότερο που την προβληματίζει. Περισσότερο την απασχολεί ο αρνητισμός της Άγκυρας που μπλοκάρει την όλη προσπάθεια στο Κυπριακό.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας χθες το πρωί στο ΡΙΚ, υπέδειξε χαρακτηριστικά πως το να επιτύχουν πρόοδο οι δύο ηγέτες στις μεταξύ τους συναντήσεις αυτό δεν αρκεί. Θέση της Κυβέρνησης είναι πως ο ρόλος της Τουρκίας και η συνεχιζόμενη αξίωσή της για λύση δύο κρατών παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην όλη προσπάθεια στο Κυπριακό.

Ως προς τη σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει «να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί των 19 εισηγήσεων (που κατέθεσε ο ΠτΔ) που θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για να ξεκλειδώσει η διαδικασία, να υπάρξει πρόοδος». Υποδεικνύοντας πως αυτός ήταν και ο λόγος που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήθελε να συναντηθούν οι δύο ηγέτες με τον ΓΓ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Παραμένει αισιόδοξος ο ΠτΔ

Εργαζόμαστε για να μετουσιωθεί το παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό, σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενημερώνοντας στο Προεδρικό τον δήμαρχο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου, καθώς και τους ξένους προσκεκλημένους που συμμετείχαν στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και παρόλο ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμη αυτό τον στόχο, συγκρίνοντας τα δεδομένα κατά την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου, το Μάρτιο του 2023, με το πού βρισκόμαστε σήμερα, «δικαιολογημένα θεωρώ ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για το οποίο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις. Και η συγκεκριμένη εξέλιξη μία είναι: η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017».

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη «μετά από δική μας πρωτοβουλία, για να συζητήσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα σε σχέση με το πώς πετυχαίνουμε αυτό τον στόχο», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδη ανέφερε ότι το έγγραφο των συγκλίσεων «το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», έχει ολοκληρωθεί από τα ΗΕ, κι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Θεωρεί, είπε, ότι το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε όλα τα μέρη, ώστε αφού σχολιαστεί να αποτελέσει τη βάση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.