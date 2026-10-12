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Στις εξελίξεις στο Κυπριακό, στη συνάντηση του Προέδρου με το Δημοτικό Συμβούλιο Μόρφου, στη συνεδρίαση του Προέδρου της Δημοκρατίας με νέους υπό τη μορφή Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε δηλώσεις του σήμερα στους δημοσιογράφους.

Στις δηλώσεις του, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Μόρφου και την αποστολή τόσο από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, των Κοινοβουλίων αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συμμετείχαν και που στήριζαν την 46η αντικατοχική πορεία και την εκδήλωση του Δήμου Μόρφου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε σε μια εκτενή ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει και της αυριανής συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, για τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να στηρίξουμε να ενισχύσουμε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να οδηγηθούμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πέραν τούτου, εξέφρασε την εκτίμηση προς όσους στηρίζουν τους αγώνες μας για δικαίωση, τους αγώνες μας για απελευθέρωση της πατρίδας μας και ασφαλώς όσους στηρίζουν εμπράκτως τον αγώνα του Δήμου Μόρφου συμμετέχοντας στην αντικατοχική εκδήλωση. Ήταν σχετικό το γεγονός ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί στην πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει, σε μια συμβολική κίνηση, αλλά αρκετά σημαντική, να μετονομαστούν αρκετοί Δήμοι στις χώρες τους, στους δήμους τους, στους τόπους τους, σε οδό Δήμου Μόρφου, ακριβώς για να υπάρχει ζωντανό αυτό το μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλωστε, το Κυπριακό δεν είναι μόνο ένα εθνικό ζήτημα, είναι και ευρωπαϊκό. Είναι πρωτίστως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας».

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε επίσημα την πρόσκληση για συμμετοχή της στη Διεθνή Διάσκεψη (COP31) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Αττάλεια, της Τουρκίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει λάβει πρόσκληση η Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν των διπλωματικών ενεργειών, σε συντονισμό πάντοτε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, στη COP31, είναι η Διάσκεψη για το Κλίμα, την οποία φιλοξενεί η Τουρκία. Είναι γνωστό ότι υπήρχε το προηγούμενο διάστημα μια προσπάθεια να μην κληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε μια διάσκεψη η οποία είναι διεθνής. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, ένα πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, και οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας, τόσο των κρατών μελών όσο και των ευρωπαϊκών θεσμών».

Κληθείς να πει ποιος θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή τη Διάσκεψη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις-η πρόσκληση απευθύνεται βεβαίως προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας-σας θυμίζω ότι και κατά την προηγούμενη COP πέρσι στο Αζερμπαϊτζάν είχε παρευρεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας-αποφάσεις θα ληφθούν και θα ανακοινωθεί ποιος θα μεταβεί στην Αττάλεια. Η πρόσκληση, επαναλαμβάνω, απευθύνεται προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη».

Ερωτηθείς αν το θέμα των συγκλίσεων έχει ολοκληρωθεί και αν έχει δοθεί στις πλευρές το έγγραφο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχει δοθεί κάτι. Είναι κάτι άλλωστε το οποίο έχουμε πει, το έχει επισημάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των συγκλίσεων. Η δική μας θέση, η οποία είχε μεταφερθεί και αυτή ήταν και η διευθέτηση κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα μας, ήταν αυτή η καταγραφή να δοθεί σε όλα τα μέρη σε αυτό το στάδιο ακριβώς για να γίνει σχολιασμός, να υπάρξει αυτή η κοινή θεώρηση επί των συγκλίσεων για να οδηγηθούμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και αυτή είναι η θέση η οποία έχει μεταφερθεί τόσο προς την κα Ολγκίν όσο ασφαλώς και προς τον ΓΓ των ΗΕ. Αναμένουμε τον καθορισμό των ημερομηνιών που θα βρίσκεται η κα Ολγκίν στη χώρα μας, η ίδια έχει αναφέρει ότι θα έρθει εντός Οκτωβρίου. Θεωρούμε ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη (καταγραφή συγκλίσεων), γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη, ήταν πεποίθηση και θέση μας από την πρώτη στιγμή, μπορεί να συμβάλει προς την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κα Ολγκίν είχε δηλώσει πως το έγγραφο των συγκλίσεων θα δοθεί στα μέρη αφού ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι «και για αυτό τον λόγο έχω πει ότι έχουμε μεταφέρει τόσο προς την κα Ολγκίν όσο και προς τον ΓΓ των ΗΕ ότι αυτή ήταν και αυτή είναι η θέση και πεποίθησή μας, αυτή ήταν και η αρχική διευθέτηση και αυτό είναι το αυτονόητο, ότι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται και την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να οδηγηθούμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αυτή η καταγραφή των συγκλίσεων πρέπει να δοθεί στα μέρη. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι, τουλάχιστον ως προς τη ρητορική διακήρυξη, συμφωνεί και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στη διαφύλαξη του κεκτημένου των συγκλίσεων και θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η θέση του Τουρκοκύπριου ηγέτη είναι ταυτόσιμη με αυτή της κας Ολγκίν ότι δεν πρέπει να δοθεί πριν την επανέναρξη των έγγραφο των συγκλίσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «επαναλαμβάνω ποια ήταν η δική μας θέση, ποια ήταν η θέση η οποία συζητήθηκε και κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ποια ήταν και η προσέγγιση κατά τη λήψη αυτής της απόφασης και σας παραπέμπω και σε προηγούμενες δηλώσεις. Και ποια είναι η θέση η οποία έχει μεταφερθεί εκ νέου με σαφήνεια προς τα Ηνωμένα Έθνη. Ήταν κάτι το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, υπό το φως ότι η δική μας ενημέρωση ήταν αυτή η καταγραφή των συγκλίσεων που θα γινόταν έχει ολοκληρωθεί.

Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε μεταφέρει εκ νέου και αυτό είναι το οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο ωφέλιμο προς τη διαδικασία. Η άλλη πλευρά βέβαια δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε με τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν αποκλείεται να συζητηθεί και αυτό με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Eμάς η προσέγγισή μας είναι ότι ο λόγος και η ουσία αυτών των συναντήσεων είναι ακριβώς να υπάρχει ένας διάλογος εποικοδομητικός, ένας διάλογος στον οποίον θα έχει την ευκαιρία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον κ. Έρχιουρμαν να προχωρούν σε μια ανταλλαγή απόψεων, θέσεων, προβληματισμών, γιατί όταν δεν υπάρχει πρόοδος την οποία επιθυμούμε, η λύση δεν είναι λιγότερος διάλογος, η λύση είναι περισσότερος διάλογος, είναι περισσότερες πρωτοβουλίες και θεωρούμε ότι και αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο, ναι, μπορεί να επιλυθεί και μπορεί να συμβάλει θετικά, εποικοδομητικά στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα πω κάτι το οποίο λέω πολλές φορές, έχουμε πει πολλές φορές, ότι αυτό το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι να υπάρχει βούληση από όλα τα μέρη πράγματι να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στο Κυπριακό. Η αυριανή συνάντηση είναι ακόμη μια σημαντική συνάντηση. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε συνάντηση με την άλλη πλευρά είναι σημαντική. Κάθε συνάντηση είναι μια ευκαιρία να επιτευχθεί πρόοδος. Υπάρχουν οι 19 εισηγήσεις που έχει υποβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, οι οποίες παρουσίασε και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στην προσωπική του απεσταλμένη. Επί αυτών αναμένουμε να γίνει ουσιαστική συζήτηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ασφαλώς εμείς αναμένουμε να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις επί κάθε σημείου εξ αυτών, αλλά και των σημείων που είχαν συζητηθεί και στις προηγούμενες διευρυμένες διασκέψεις και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και έχουμε αναφερθεί πολύ συγκεκριμένα και δημόσια πλέον σε πολλά εκ των σημείων και τις δικές μας τοποθετήσεις, αλλά και τη δική μας προσέγγιση. Θεωρούμε ότι μπορεί αύριο, εάν υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση, να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, τουλάχιστον σε επίπεδο δύο ηγετών, χωρίς ποτέ να παραβλέπουμε τον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία».

Ερωτηθείς τι εννοεί με την αναφορά του σε ουσιαστική πρόοδο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «και στα σημεία διέλευσης μπορεί να επιτευχθεί».

Ερωτηθείς για τις συναντήσεις των διαπραγματευτών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν αναμένουμε στις συναντήσεις των διαπραγματευτών να επιτευχθεί συμφωνία. Η πρόοδος αναμένουμε σε επίπεδο ηγετών να μπορέσει να επιτευχθεί επί των προτάσεων που έχουν υποβάλει τα Ηνωμένα Έθνη. Πέραν τούτου, υπάρχουν, επαναλαμβάνω, οι 19 εισηγήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι οποίες αγγίζουν και τους τρεις πυλώνες που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Μεθοδολογία, αλλά και την ουσία του Κυπριακού. Και αν πράγματι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αξιοποιήσουμε κάθε λεπτό που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να γίνει εις βάθος συγκεκριμένη συζητήσεις και επί αυτών των εισηγήσεων, πού μπορεί να υπάρξει ακριβώς συμφωνία για να δούμε πρόοδο».

Κληθείς να πει αν υπάρχουν ενδείξεις από την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι αύριο ο κ. Έρχιουρμαν θα δώσει απάντηση στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας επί των 19 σημείων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν θα τοποθετηθώ εγώ εκ μέρους του κ. Έρχιουρμαν ούτε μπορώ να γνωρίζω ποιες είναι οι προθέσεις του. Είναι θετικό το γεγονός ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση και στην τελευταία συνάντηση όταν παρουσιάστηκαν αυτές οι 19 εισηγήσεις στον κ. Έρχιουρμαν, ο ίδιος επιφυλάχτηκε να τοποθετηθεί αφού τις μελετήσει και νομίζω αυτό είναι απολύτως θεμιτό και λογικό. Εμείς θέλουμε αύριο να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί αυτών των 19 εισηγήσεων που θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για να ξεκλειδώσει η διαδικασία, να υπάρξει πρόοδος. Και είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο που εμείς θεωρούσαμε και θεωρούμε ακόμη ότι αυτή η συνάντηση, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, θα ήταν πολύ ωφέλιμη, ακριβώς για να είναι εκεί ο κ. Γκουτέρες και υπό την αιγίδα του, αυτή η συζήτηση, αυτή η ανταλλαγή απόψεων».

Ερωτηθείς τι θα ήθελε η πλευρά μας να γίνει αύριο που θα θεωρείτο πρόοδος και θα άνοιγε τον δρόμο για ουσιαστική πρόοδο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όταν δεν επιτυγχάνεται η πρόοδος στα σημεία ή τις προτάσεις που ο ΓΓ, τα ΗΕ έχουν υποβάλει, η επιλογή την οποία έχει κάποιος ο οποίος θέλει πράγματι να δει πρόοδο, δεν είναι να αναμένει, να τηρεί στάση αναμονής και να παρακολουθεί, αλλά είναι αυτό που έπραξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Να υποβάλλει προτάσεις, οι οποίες, πάντοτε εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μπορούν να δώσουν στην άλλη πλευρά, αν υπάρχει η βούληση, εκείνη την ευχέρεια ή την ευελιξία, να τις αποδεχτούν για να οδηγηθούμε με έναν πιο θετικό βηματισμό στο επόμενο στάδιο. Επαναλαμβάνω, όμως, για να είμαστε και ειλικρινείς αλλά και πραγματιστές. Σε αυτό, σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον ρόλο που καλείται και που διαδραματίζει επί της ουσίας και η Τουρκία, όταν έχουμε ακούσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δυστυχώς, τον Τούρκο Πρόεδρο να επαναλαμβάνει ακόμη μια φορά την αξίωση, την εμμονή, αν θέλετε, στη λύση δύο κρατών. Πέραν τούτου, αναμένουμε και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για να ακούσουμε και τις σκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για τα επόμενα βήματα».

Σε ερώτηση αν ισχύουν πληροφορίες πως ανάμεσα στις 19 προτάσεις είναι και πρόταση που αφορά στο άνοιγμα της Αμμοχώστου και στην επαναλειτουργία του λιμανιού υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε πληροφορίες για αυτές τις 19 εισηγήσεις. Κι αυτό οφείλω να το σημειώσω ότι τόσο μετά το Εθνικό Συμβούλιο όπου ενημερώθηκε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου όσο και μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις ηγεσίες της Δημοκρατικής Παράταξης, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων, που δεν συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν έχουμε δει να διαρρέουν αυτές οι 19 εισηγήσεις. Αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε και με σεβασμό προς τον διάλογο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είναι να ακούσουμε τις δικές του σκέψεις αύριο. Ως εκ τούτου, ούτε επιβεβαιώνουμε ούτε διαψεύδουμε οποιαδήποτε είδηση βλέπει το φως της δημοσιότητας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει για τις 19 προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε έτοιμος για νέες υποχωρήσεις, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει πει πολλές φορές- και νομίζω αυτό δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία- καμία παρέκκλιση από τα όσα προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καμία παρέκκλιση από τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο διατηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια, αυτή είναι η σταθερή μας πυξίδα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πέραν τούτου, αυτό που έχει πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο ή τουλάχιστον νηφάλιο να βλέπουμε ολόκληρη την τοποθέτηση και να μην απομονώνουμε μια φράση, βεβαίως και σε μια διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Αν αυτό δεν είναι κατανοητό, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε επί των ρεαλιστικών δεδομένων. Δεν μπορούν να γίνουν υποχωρήσεις και δεν πρόκειται να γίνουν υποχωρήσεις για χάριν των υποχωρήσεων. Αυτό το οποίο έχει πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ότι, ναι, η δική μας πλευρά, και το έχει αποδείξει, είναι διατεθειμένη να γίνουν εκείνες οι υποχωρήσεις που θα οδηγήσουν σε μια εφικτή, σε μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Και το έχουμε αποδείξει και στο ζήτημα των σημείων διέλευσης. Ήταν άλλη η δική μας προσέγγιση, άλλη η δική μας εισήγηση για την όδευση όσον αφορά το σημείο διέλευσης στην Αθηαίνου Πυρόι και όταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε μια διαφορετική πρόταση, μια συμβιβαστική πρόταση, εμείς, επειδή ακριβώς θέλαμε να επιτευχθεί πρόοδος, έχουμε κάνει αποδεκτή αυτή τη διαφορετική όδευση. Πέραν τούτου, σας υπενθυμίζω ότι έχει ενημερωθεί το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του τόπου με λεπτομέρεια για κάθε μια από αυτές τις 19 εισηγήσεις, οι οποίες σέβονται και βρίσκονται βεβαίως απόλυτα εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων».

Σε ερώτηση αν θα αξιοποιηθεί η COP31 όπου θα είναι παρών ο κ. Ερντογάν και αριθμός ηγετών κρατών, σε σχέση με το Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο κάθε καλόπιστος παρατηρητής που παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίον ειδικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αξιοποιεί κάθε ευκαιρία, ιδιαίτερα ως προς τους διπλωματικούς χειρισμούς και κάθε ευκαιρία για επαφές – και πρώτιστο είναι το εθνικό μας ζήτημα-και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι σε κάθε ευκαιρία που μπορεί να δοθεί για να έχει επαφές, να πραγματοποιήσει επαφές, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ηγέτες από τόσα κράτη αλλά ενδεχομένως και από τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό αξιοποιείται. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής, λαμβάνοντας υπόψη τον χρονισμό λήψης της πρόσκλησης, δεν έχει καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένα το πρόγραμμα».

Εξάλλου, κληθείς να αναφερθεί στην εν είδει Υπουργικού Συμβουλίου συνεδρίαση με νέους και νέες, που έγινε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το γεγονός ότι παρατάθηκε ο χρόνος της συνεδρίασης από μία ώρα σε δυόμιση ώρες, καταδεικνύει την ουσιαστική συζήτηση που έγινε. Είναι, άλλωστε, αναρτημένη στο διαδίκτυο ολόκληρη και υπήρξε ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης.

Έχουμε πραγματικά εντυπωσιαστεί από το βάθος, το επίπεδο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στους τομείς των εκάστοτε χαρτοφυλακίων, ανάλογα με το τι έχει καταθέσει ο κάθε νέος, η κάθε νέα. Είναι ελπιδοφόρο να βλέπουμε τη νέα γενιά του τόπου, όχι μόνο να νοιάζεται, αλλά να έχει και εκείνα τα προσόντα και τις ικανότητες να προτείνει πολύ ρεαλιστικές λύσεις. Δεν ήταν γενικές οι προτάσεις, δεν ήταν προτάσεις φιλολογικού περιεχομένου. Ήταν προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, εφικτές και εφαρμόσιμες. Βέβαια, όπως γίνεται και στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπήρξε εκεί και η οικονομική πτυχή της κάθε πρότασης που βεβαίως αγγίζει όλες τις προτάσεις που συζητούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε αυτό που έχει καταλήξει η συζήτηση ήταν βεβαίως ότι θα τοποθετηθούμε ως εκτελεστική εξουσία σε κάθε μια από αυτές τις προτάσεις και θα διανεμηθεί αυτή η τοποθέτηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους έχει ενθαρρύνει να συνεχίσουν την εξέλιξη αυτών των προτάσεων μέσα από οριζόντια ανταλλαγή απόψεων, γιατί τα μεγάλα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, των εθνικών μας ζητημάτων, δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου. Χρειάζεται η συνέργεια πολλών χαρτοφυλακίων.

Βεβαίως θα επαναληφθεί μια τέτοια συνεδρίαση. Αν κάτι κρατούμε είναι την αισιοδοξία, και μόνο αισιοδοξία μπορείς να έχεις όταν βλέπεις αυτή τη συζήτηση με αυτούς τους νέους και τις νέες, την ελπίδα, την ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους νέους ανθρώπους και βεβαίως την ορθότητα αυτής της απόφασης. Και οφείλουμε να συγχαρούμε το Γραφείο της Επιτρόπου του Πολίτη για μια πολύ, πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία που θέλουμε να διατηρηθεί. Οι νέοι έχουν ρόλο».