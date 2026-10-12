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Για τις νέες παράνομες τουρκικές ενέργειες σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε του Ευρωπαίους ομολόγους του ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στη διάρκεια του χθεσινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο κ. Κόμπος προέβη σε ενημέρωση των ομολόγων του για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το παράνομο «Μνημόνιο Συναντίληψης» μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αφού επεσήμανε ότι το παράνομο μνημόνιο αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, τόνισε ότι πρόκειται για πράξη κατά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στον ΟΗΕ, 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εν λόγω προσέγγιση, τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως υποψήφια για ένταξη χώρα. Είναι, όμως, ενδεικτική της γενικότερης προσέγγισης και συμπεριφοράς της Τουρκίας – τη μη ευθυγράμμισή της με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας η οποία βρίσκεται στο 4%, την αναθεωρητική πολιτική της σε σχέση με την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και αναμφίβολα τη συνεχιζόμενη παράνομη επεκτατική πολιτική της στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διάσταση ασφάλειας της διεύρυνσης της ΕΕ, ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε στη σημασία της διεύρυνσης, χαρακτηρίζοντάς την ως στρατηγική επένδυση και βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής προς όφελος της συλλογικής ασφάλειας τόσο της ίδιας της ΕΕ όσο και για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Υπογράμμισε την αρχή της αιρεσιμότητας σε σχέση με τη διαδικασία διεύρυνσης και την ανάγκη ευθυγράμμισης των υποψηφίων προς ένταξη χωρών με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ.

Κατά τη συζήτηση για την Ουκρανία, ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξη και αλληλεγγύη της Κύπρου προς την Ουκρανία. Σε ότι αφορά τις επιθέσεις και τις κλιμακούμενες υβριδικές ενέργειες της Ρωσίας κατά κρατών μελών της Ένωσης, ο κ. Κόμπος εξέφρασε την συμπαράσταση της Κύπρου προς τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη.

Σε ότι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εξελισσόμενη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούς και τις σοβαρές επιπτώσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος στηρίζει τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS, ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα, τόνισε ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι ανησυχητικές, σημειώνοντας ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και να εργάζεται για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια και στηρίζοντας την Αποστολή EUBAM στη Ράφα. Ο κ. Κόμπος αναφέρθηκε και στην κατάσταση στο Λίβανο, αναδεικνύοντας τη σημασία στήριξης της χώρας από την ΕΕ, και εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει στην ενίσχυση της Αποστολής ΚΠΑΑ στη χώρα.