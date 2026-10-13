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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν χθες Δευτέρα την ευθύνη για ακόμη ένα πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο που επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο επλήγη στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό τους Sepah News.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it struck a third supertanker in the Strait of Hormuz in two days, setting it on fire.



The IRGC claimed the tanker had switched off its navigation system and ignored warnings while attempting to leave the Strait. pic.twitter.com/HxDytD72X1 October 12, 2026

Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλικά πλήγματα στο Ιράν, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ — από όπου προπολεμικά διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

BREAKING — Iran has released footage of the 3rd super oil tanker being targeted in the strait of Hormuz, removing 6M barrels of oil from global market.



THE STRAIT OF HORMUZ IS CLOSED! pic.twitter.com/5co2fn6mmT October 12, 2026

Η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει τακτικά στο στόχαστρο πλοία που εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά της.

2 🇮🇳🇮🇳Indian sailors are missing after the oil 🚢 tanker Petro Dolphin was hit near the Hormuz Strait @barrontrumpgi pic.twitter.com/1TmjP9c1Pk October 12, 2026

Από την πλευρά τους, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και συνοδεύουν πετρελαιοφόρα, τα οποία διασχίζουν τα Στενά σε όλο και μεγαλύτερους αριθμούς.

Το πλοίο που στοχοποιήθηκε τη Δευτέρα επιχείρησε να διέλθει απενεργοποιώντας συστήματα που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση του και «αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του ναυτικού των Φρουρών», ανέφερε η ανακοίνωση των ιρανικών δυνάμεων.

Την προηγούμενη ημέρα, ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «αυστηρά μέτρα».

Η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, εξέδωσε αναφορές τη Δευτέρα για τέσσερα διαφορετικά πλήγματα την Κυριακή σε πλοία που βρίσκονταν στα Στενά του Ορμούζ.

protothema.gr