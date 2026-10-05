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Από τον «Βυσσινόκηπο» και τη «Φαλακρή τραγουδίστρια» μέχρι τον «Πλούτο», τη «Λυσιστράτη» και έργα στην κυπριακή διάλεκτο – Το Φεστιβάλ του ΘΟΚ ξεκινά σήμερα και συνεχίζεται έως τις 22 Νοεμβρίου.

Με 39 παραστάσεις από 39 ερασιτεχνικά θεατρικά σύνολα από όλη την Κύπρο αρχίζει σήμερα, 5 Οκτωβρίου, το 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν μέχρι τις 22 Νοεμβρίου σε θέατρα, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, δημοτικές αίθουσες αλλά και χώρους συλλόγων και κοινοτήτων, μεταφέροντας τη θεατρική δραστηριότητα σε ολόκληρο σχεδόν τον χάρτη της Κύπρου.

Το πρόγραμμα φανερώνει και τη μεγάλη γκάμα του ρεπερτορίου που επιλέγουν οι ερασιτεχνικές ομάδες. Από την «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά, με την οποία ανοίγει σήμερα το Φεστιβάλ η Θεατρική Ομάδα Tabula Rasa στο Θέατρο Μασκαρίν, και τον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ από το Θεατρικό Εργαστήρι «Έκφραση», μέχρι τη «Φαλακρή τραγουδίστρια» του Ιονέσκο, την «Έντα Γκάμπλερ» του Ίψεν και το «Εσωτερικό» του Μαίτερλινκ.

Ισχυρή είναι και η παρουσία του ελληνικού κλασικού ρεπερτορίου, με «Όρνιθες», «Λυσιστράτη» και «Πλούτο» του Αριστοφάνη, αλλά και έργα σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, όπως η «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη, το «Μπαμ» του Γιώργου Νεοφύτου, ο «Φτυστός ο μακαρίτης» της Πένυς Φυλακτάκη και το «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου.

Ξεχωριστό χώρο στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν οι κυπριακές θεατρικές γραφές και η κυπριακή διάλεκτος. Ο «Ποιος εν ο μουχτάρης;» της Χρυστάλλας Παντελή, το «Παπούτσι που τον τόπο σου τζαι ας ένει χωρκάτικο» της Χρυστάλλας Κορκού, το «Εδώ γάμος εκεί γάμος που είναι ο γάμος» της Μαρίας Ν. Κίτρα, το «Homo Cyprius» του Κυριάκου Κυριάκου είναι μερικές από τις παραγωγές που εντάσσονται σε αυτή τη γραμμή.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και το «Μπαμ» του γνωστού Κύπριου θεατρικού συγγραφέα Γιώργου Νεοφύτου, μια κωμική αλληγορία για το Κυπριακό, την οποία παρουσιάζει στις 11 Νοεμβρίου η Θεατρική Ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών.

Υπάρχουν επίσης παραστάσεις που προκύπτουν από διασκευές ή ελεύθερες μεταφορές άλλων έργων. Το «Εννα μας πεθάνει… ο τζύρης μας» του Θεατρικού Ομίλου «Διγενής» Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου βασίζεται στην ιδέα της ταινίας A Death at a Funeral του Frank Oz, ενώ το «Για πάντα δικός μου» των (W)IN THE MARGINS & GARAGE αποτελεί διασκευή της «Μητέρας» του Φλοριάν Ζελέρ.

Το ενδιαφέρον του θεσμού βρίσκεται και στη γεωγραφική του διασπορά. Οι ομάδες έρχονται από τη Λεμεσό, τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, την Πάφο, την Αμμόχωστο και την ύπαιθρο, με αρκετές παραγωγές να παρουσιάζονται στους ίδιους τους χώρους των κοινοτήτων και των πολιτιστικών τους φορέων.

Στο πρόγραμμα συναντά κανείς, μεταξύ άλλων, θεατρικές ομάδες από το Ακρωτήρι, τα Πάνω Πολεμίδια, την Αθηένου, τον Λυθροδόντα, την Αγία Βαρβάρα, τη Γεροσκήπου, την Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, τους Πύργους, τα Περβόλια, τα Λύμπια, το Παλαιχώρι, την Αγία Φύλα, το Ιδάλιο, τη Δερύνεια, την Ξυλοτύμπου, τα Κοντέατα και τον Κόρνο.

Ανάμεσα στις παραγωγές υπάρχουν και έργα που φαίνεται να συνομιλούν άμεσα με τη σημερινή πραγματικότητα, όπως το «Πλούτος… Another Success Story», το «Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή», το «Το σχέδιο υγείας» και το «Για πάντα δικός μου».

Το Φεστιβάλ έχει έτσι μια ιδιαιτερότητα που ξεπερνά την απλή παρουσίαση ερασιτεχνικών παραστάσεων: λειτουργεί ως καταγραφή μιας ζωντανής θεατρικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται πέρα από τις επαγγελματικές σκηνές, σε πόλεις, χωριά, δήμους, συλλόγους και πολιτιστικούς φορείς.

Την Καλλιτεχνική Επιτροπή του 39ου Φεστιβάλ αποτελούν η σκηνοθέτρια Μαρία Ιόλη Καρολίδου, η ηθοποιός Μάριαν Κυπριανού και ηθεατρολόγος Βαλεντίνα Πολυκάρπου.

Πού και πότε

05.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ TABULA RASA

Δημήτρη Ψαθά, Μαντάμ Σουσού, Θέατρο Μασκαρίνι, 20:00, Πληροφορίες: 96481101

09.10 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιου Κωνσταντίνου, Γελά καλλύττερα όποιος γελά τελευταίος, Οίκημα Πολιτιστικού Ομίλου Ακρωτηρίου, 20:00, Πληροφορίες: 99667712

10.10 | BACKSTAGE THEATRE WORKSHOPS

Γεωργίας Παπανικολάου Ζεβεδαίου, Πτυχίο Εκατομμυρίων, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνω Πολεμιδιών «Μίκης Θεοδωράκης», 20:00, Πληροφορίες: 99975148

11.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙ-ΔΡΩΝΤΕΣ

Γιώργου Τζαβέλλα, Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 20:00, Πληροφορίες: 96462213

13.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΕΚΦΡΑΣΗ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ

Άντον Τσέχωφ, Ο βυσσινόκηπος, Θέατρο Μασκαρίνι, 20:00, Πληροφορίες: 99827799

16.10 | ΝΕΟΙ ΦΩΣΗΘΟΙ

Χρυστάλλας Παντελή, Ποιος εν ο μουχτάρης;, ΕΘΑΛ, Λεμεσός, 20:00, Πληροφορίες: 700 88 040, 99775459

21.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Παραδοσιακό, Αν έσιεις νουν στην τζιεφαλή: Τρία ευτράπελα κυπριακά παραμύθια, Αμφιθεατρική αίθουσα «Νίκος Μουγιάρης», Αθηένου, 20:00, Πληροφορίες: 99912142

22.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΠΑΡΩΔΙΑ»

Δωρόθεου Δωροθέου, Ούλλα ανάποδα, Θέατρο Μασκαρίνι 20:00, Πληροφορίες: 99499413, 99813804

23.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΗΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ

Ανδρέα Κουκκίδη, Το σχέδιο υγείας, Σύλλογος ΕΛΗΑ Λυθροδόντα, 20:00, Πληροφορίες: 99431878, 99543172

24.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΚΙΜΩΛΙΑ»

Ντάριο Φο, Φράνκα Ράμε, Μιστέρο μπούφο, Κοσμικόν Κέντρον Αντωνάκης (Antonakis Bar ), 20:00, Πληροφορίες: 99586796

29.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕ ΣΙΑΣ

Δημήτρη Ψαθά, Ζητείται ψεύτης, Σωματείο «Ομόνοια», Αγίας Βαρβάρας, 19:30, Πληροφορίες: 99864630

30.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ»

Ευγένιου Ιονέσκο, Η φαλακρή τραγουδίστρια, Αrtos House (Αγίων Ομολογητών 64,Λευκωσία), 20:00, Πληροφορίες: 99910030 & 99817550

31.10 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ

Κυριάκου Ευθυμίου, Έγινε κι αυτός ο πόλεμος, Θέατρο ΕΝΑΦ Αγίας Φύλας, 20:00, Πληροφορίες: 99665582

01.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 2001

Λούλας Γεωργιάδου, Η κόρη της προξενήτρας, Αίθουσα εκδηλώσεων Β’ Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου, 19:00, Πληροφορίες: 99469342

02.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΗΣ

Χρυστάλλας Κορκού, Παπούτσι που τον τόπο σου τζαι ας ένει χωρκάτικο, Μαρκιδειο Θέατρο Πάφος, 19:30, Πληροφορίες: 99989699

03.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΛΥΜΠΙΩΝ

Μαρίας Ν. Κίτρα, Εδώ γάμος εκεί γάμος που είναι ο γάμος, Σωματείο Απόλλων Λυμπιών, 20:00, Πληροφορίες: 99689078, 99894534

04.11 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Αλέξανδρου Ρήγα, Δημήτρη Αποστόλου, Μπαμπά…μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή, Δημοτικό Θέατρο Λυκείου Αραδίππου, 20:00, Πληροφορίες: 99804928

05.11 |(W)IN THE MARGINS| & GARAGE

Για πάντα δικός μου, διασκευή του έργου Μητέρα του Φλοριάν Ζελέρ, Flea Theatre, 20:30, Πληροφορίες: 97638710

06.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ OΜΙΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΩΝ

Κυριάκου Κυριάκου, Homo Cyprius, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Πυργών, 20:00, Πληροφορίες: 99657990

07.11 | ΘΕΑΜART DRAMA SCHOOL

Γιώργου Καπουτζίδη, Καρυάτιδα, Wherehaus, 20:00, Πληροφορίες: 95113206

08.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΔΙΓΕΝΗΣ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη, Εννα μας πεθάνει …. ο τζύρης μας*, *Αρχική Ιδέα: Α death at a funeral του Φρανκ Οζ, Ευχαριστούμε την Ευαγγελία Ονουφρίου που μας παραχώρησε την δική της διασκευή της ταινίας. Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, 18:30 Πληροφορίες: 99599891, 99614033

09.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Πλούτος… Another Success Story, Θέατρο Επινόησης, Θέατρο ΕΝΑ, Β΄ Δημοτική Αγορά Λεμεσού, 20:00, Πληροφορίες: 99566295

10.11 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΤΡΙΔΑΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ»

Λαμπριάνας Καυκαλιά, Και η τσιγκουνιά φοβέρα θέλει!, Δημοτικό Θέατρο «Ανδρέας Πασιουρτίδης», Περβόλια, 20:00 Πληροφορίες: 99870066, 99802411

11.11 | ΘΕΑΤΡΙΚH ΟΜΑΔΑ «ΠΑΡΑΒΑΣΗ» ΛΥΜΠΙΩΝ

Γιώργου Νεοφύτου, Μπαμ!, Σατιρικό Θέατρο, 20:00, Πληροφορίες: 99762891

12.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ»

Πένυς Φυλακτάκη, Φτυστός ο μακαρίτης, Κινηματοθέατρο Χριστόφορος, 20:00, Πληροφορίες: 99520270

13.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «OBITER DICTA»

Μιχάλη Ρέππα, Θανάση Παπαθανασίου, Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο, Wherehaus 612, 20:00, Πληροφορίες: 99542525

14.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ

Κυριάκου Φλουρή, Με το ζόρι πρόεδρος, Αίθουσα Θεάτρου «Κώστας Ιωακείμ», Παλαιχώρι, 20:00, Πληροφορίες: 99521959

15.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΧΑΡΗ ΚΚΟΛΟΥ

Rim Firth, Κορίτσια ημερολογίου, Θέατρο Μασκαρίνι, 20:00, Πληροφορίες: 99540464

16.11 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ «Η ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ» ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Αντρέα Κουκκίδη, Οι όρνιθες του Αριστοφάνη, Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 20:00, Πληροφορίες: 99675433

17/11 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ»

Αριστοφάνη, Λυσιστράτη, Flea Theater, 18:00, Πληροφορίες: 99680998

17.11 | ΘΑΛΛΩ

Ουρανίας Παπακυριακού, Μαρίας Χρυσοστόμου, Διαθήκη, Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου, 20:30, Πληροφορίες: 70072525

18.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΑΔΩΝΙΣ» ΙΔΑΛΙΟΥ

Χένρικ Ίψεν, Έντα Γκάμπλερ, Κινηματοθέατρο Πανόραμα Ιδαλίου, 20:00, Πληροφορίες: 99187107

19.11 | TEATRO ANGELICO – ΑΟΡΑΤΗ ΣΚΗΝΗ

Μωρίς Μαίτερλινκ, Εσωτερικό, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 20:00, Πληροφορίες: 99753388

19.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Εκτός συναγωνισμού, Μιχάλη Πιτσιλλίδη, Το κράτος του Ττόφαλλου, Κέντρο Ενηλίκων Δερύνειας, 20:00, Πληροφορίες: 99605783

20.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΙΜΩΝ» ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ

Ρομπέρ Τομά, Η παγίδα, Σωματείο Γυμναστικού Συλλόγου «Κίμων» Ξυλοτύμπου, 18:00, Πληροφορίες: 99666806

20.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΝΤΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «ΤΕΡΨΙΣ»

Αριστοφάνη, Πλούτος, Aίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Διαμερίσματος Λιβαδιών, Δήμου Λάρνακας, 20:15, Πληροφορίες: 24400920

21.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΤΡΙΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ»

Ανδρέα Αριστοτέλους, Μια φορά την εβδομάδα, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, 20:30, Πληροφορίες: 99687383

22.11 | ΔΕΛΗΘΕΑΤΡΟ (ΕΟΔ ΚΟΡΝΟΥ)

Μιχάλη Μιχαήλ, Η μελωδία της ζωής, Αίθουσα Θεάτρου Δημοτικού Σχολείου Κόρνου, 18:00, Πληροφορίες: 99521350

22.11 | ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ»

Δημήτρη Ψαθά, Ένας βλάκας τζαι μισός, Αίθουσα Εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά, 20:15, Πληροφορίες: 99188202