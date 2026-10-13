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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα, Τρίτη (13/10), και αύριο, Τετάρτη (14/10), στον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου, λόγω εργασιών τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακής υποδομής στις γέφυρες του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 08:30 το πρωί μέχρι τις 15:00 το απόγευμα, με το κλείσιμο και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανάλογα με την ημέρα.

Σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, θα παραμείνουν κλειστές και οι δύο λωρίδες με κατεύθυνση προς Ευρύχου, από τη συμβολή του αυτοκινητοδρόμου με τον δρόμο προς Βυζακιά. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω του παλαιού δρόμου Αστρομερίτη – Ευρύχου μέχρι την περιοχή του κυκλικού κόμβου Ατσά.

Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, θα κλείσουν και οι δύο λωρίδες με κατεύθυνση προς Αστρομερίτη. Η τροχαία κίνηση από τον κυκλικό κόμβο Ατσά θα διοχετεύεται στον παλαιό δρόμο Αστρομερίτη – Ευρύχου.

Οι οδηγοί καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για οδικά έργα που ενδέχεται να επηρεάζουν την κυκλοφορία σε διάφορες περιοχές της Κύπρου είναι διαθέσιμες στην