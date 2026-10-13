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Υποθέσεις αστυνομικής φύσης παραμένουν ανοικτές για χρόνια λόγω καθυστέρησης στην ετοιμασία της ιατροδικαστής έκθεσης, με αποτέλεσμα συγγενείς θανόντων ή θυμάτων βίας να βρίσκονται στο περίμενε.

Φάκελοι μένουν σε εκκρεμότητα ακόμη και από το 2020 γιατί οι ιατροδικαστικές εκθέσεις δεν έχουν διαβιβαστεί, ενώ παρόμοια εικόνα υπάρχει και για τις υπό διερεύνηση υποθέσεις για ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια.

Σύμφωνα με επιστολή που στάληκε πρόσφατα από το Αρχηγείο Αστυνομίας προς το Υπουργείο Υγείας, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

Υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες εκκρεμούν από το 2020

Τεκμήρια προερχόμενα από νεκροτομές τα οποία θα σταλούν σε άλλα εργαστήρια, δεν καθαρίζονται και απολυμαίνονται έγκαιρα

Η συσκευασία των δειγμάτων νεκροτομικού υλικού είναι τέτοια που κάποια καταλήγουν σε απώλεια ή και ενδεχόμενη μόλυνση των μελών της Αστυνομίας.

Όπως φαίνεται, τα προβλήματα δημιουργούνται από την έλλειψη ιατροδικαστών και την αύξηση των υποθέσεων για τις οποίες καλούνται για να εκφέρουν γνώμη ή να προβούν σε ιατροδικαστική εξέταση. Τα πιο πάνω ζητείτο να εξεταστούν σε σύσκεψη η οποία δεν διευθετήθηκε ποτέ.

Ωστόσο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση των υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας όπου μεταξύ άλλων τέθηκαν τα ζητήματα με τους ιατροδικαστές και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υποστελέχωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Σοβαρότατο πρόβλημα καθυστέρησης προκύπτει και με τις ποινικές έρευνες για διερεύνηση τυχόν ιατρικής αμέλειας. Ενώ οι καταγγελίες πληθαίνουν, οι έρευνες καθυστερούν να ξεκινήσουν, γιατί δεν υποδεικνύεται ιατρικός λειτουργός που θα συνδράμει στην κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούν τα πράγματα.

Ενώ η Αστυνομία ζητεί με επιστολές της τον διορισμό ιατρικού λειτουργού για να συνδράμει στην έρευνα, εντούτοις δεν υποδεικνύεται κάποιος είτε γιατί οι γιατροί αρνούνται, είτε γιατί δεν υπάρχει άτομο διαθέσιμο της ειδικότητας που ζητείται.

Σημειώνεται ότι στη διϋπουργική σύσκεψη περί τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, αποφασίστηκε η ενίσχυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας με την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε οι ιατροδικαστές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Αστυνομίας. Επίσης αναμένεται αλλαγή του πρωτοκόλλου ανταπόκρισης σε αστυνομικής φύσης υποθέσεις, ενώ ανοίγουν και τα νεκροτομεία των άλλων πόλεων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες.

Ειδικά για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, αποφασίστηκε η ενίσχυση της στελέχωσής της, καθώς και η αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν. Παράλληλα, θα επικαιροποιηθεί και θα εκσυγχρονιστεί το πρωτόκολλο ενεργειών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και θα διαβιβαστεί στην Αστυνομία, ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η παρουσία ή η συνδρομή ιατροδικαστή.

Ικανοποιήθηκε αίτημα της Αστυνομίας για την επαναλειτουργία νεκροτομείων και σε άλλες πόλεις, ώστε να περιοριστούν οι μεταφορές περιστατικών μόνο στη Λευκωσία. Η διαδικασία θα αρχίσει με την επαναλειτουργία του νεκροτομείου Λεμεσού και θα ακολουθήσουν σταδιακά τα υπόλοιπα για την εξυπηρέτηση μη δικανικών περιστατικών. Επίσης, τα δικανικά περιστατικά θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται στη Λευκωσία.