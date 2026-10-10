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ΘΕΑΤΡΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ MITSIKOURI

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Για επτά ημέρες, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, με ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και δράσεις πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Η έναρξη των προβολών θα γίνει στις 8:00 μ.μ. με την ταινία «Free Eliza» (Notes on an Anatomical Imperfection) της Αλεξάνδρας Ματθαίου. 77 77 77 45 isffc.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 8μ.μ. (προσέλευση 7μ.μ.) Η Αΐντα Γκαριφούλινα, μία από τις διακεκριμένες σοπράνο της διεθνούς σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για δύο συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της ΣΟΚ, Μύρων Μιχαηλίδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες σελίδες του οπερατικού ρεπερτορίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες σελίδες του οπερατικού ρεπερτορίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Λευκωσία, ARTos House, 8μ.μ. Πέντε Κύπριοι συνθέτες προσεγγίζουν τον χρόνο όχι ως επιστημονική έννοια αλλά ως προσωπικό βίωμα, μνήμη και στιγμή, στο πολυμεσικό κοντσέρτο «Flows of Time / Ροές Χρόνου», που παρουσιάζει η GSA Cultural Productions Ltd. Πρόκειται για τους Σάββα Σάββα, Μιχάλη Ανδρονίκου, Ευαγόρα Καραγιώργη, Ίννα Κουτρουπή και Γιώργο Κάρβελλο, οι διαφορετικές μουσικές γραφές των οποίων συναντώνται σε ένα ενιαίο πολυαισθητηριακό πρόγραμμα. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 7-11μ.μ. Το AglanJazz 2026 επιστρέφει στο Σκαλί Αγλαντζιάς, με πέντε μουσικά σχήματα κι ένα πρόγραμμα που κινείται από το κλασικό swing και τη σύγχρονη τζαζ έως τη fusion, τη soul, το funk, τη rock και τη world music. Συμμετέχουν: Steppin’ Out Jazz Band, Pocket Migration, The Charis Ioannou Quartet, Fuzz Bus, MOCA. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, Κτήριον 53 – Πυρήνας Πειραματικών Τεχνών, 9–10 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Το Breach Festival επιστρέφει για την πέμπτη του διοργάνωση, με έξι μουσικές συναντήσεις που κινούνται στον χώρο του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, της πειραματικής μουσικής και της σύγχρονης ηχητικής δημιουργίας. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Κύπρο, την Ολλανδία, τον Λίβανο και την Ελλάδα. 700 00 216 Εισιτήρια στο More.com

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ– ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. 9-11 Οκτωβρίου. Περισσότερα από 100 περίπτερα, περισσότερους από 200 συγγραφείς και πάνω από 100 εκδηλώσεις συγκεντρώνει φέτος το Nicosia Book Fest. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10π.μ.- 10μ.μ. Είσοδος ελεύθερη nicosiabookfest.com

Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης «Ροές», 10.30π.μ. Ο Αντώνης Φωστιέρης, συναντά Κύπριους δημιουργούς σε μια συζήτηση για τη λογοτεχνία, τη δημιουργική διαδικασία και τον ρόλο της στην κοινωνία του σήμερα. Η εκδήλωση, με τίτλο «Η λογοτεχνία ως τόπος συνάντησης», διοργανώνεται από τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής.

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Αμφιθέατρο 108, ΧΩΔ01, Πανεπιστημιούπολη, 9:00 – 13:40. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Συκουτρή» διοργανώνει Ομάδα Πρωτοβουλίας ΓΕΦΥΡΕΣ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου ΣΤΑΣΙΝΟΣ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4 2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. 10 & 11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ. Μέχρι 19/12

Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

MAKI_ka. Η CITRONNE Gallery σε συνεργασία με το ANBAU atelier παρουσιάζει την έκθεση Embedded Stories με έργα των Αλέκου Κυραρίνη, Χριστίνας Μήτρεντσε, Μυρτώς Ξανθοπούλου, Νίκου Ποδιά και Νάνας Σαχίνη. Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 11:00 – 18:00

Aleph, Αθηνών 80. «A Petal for a Petal» του Shaheer Zazai σε διοργάνωση της Art Seen. 9 – 11 Οκτωβρίου, 11 π.μ.- 6μ.μ.

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. 10-11/10, 11π.μ.- 6μ.μ.. Μέχρι 15/12

Oasi Space for Visual Experimentations (99380483). «Terrains of Becoming» του Αβραάμ Χοιροδοντή. 10–11 Οκτωβρίου 10π.μ.–6μ.μ.

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». (10–11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ.). Μέχρι 6/11

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Ξυδάδικο, 9-11 Οκτωβρίου. Το «Ο Σινεμάς» της Έλενας Αγαθοκλέους.

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. στις 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com