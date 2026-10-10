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ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, WhereHaus 612. Πρεμιέρα: 8.30μ.μ. Το έργο του γνωστού Έλληνα συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη «Το Πλυντήριο» παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble, σε σκηνοθεσία της Ευαγγελίας Ονουφρίου. Επί σκηνής: Νάγια Αναστασιάδου, Εύα Μιλτιάδους. Εισιτήρια: more.com Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 6.30μ.μ. μέχρι την 1η Νοεμβρίου
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Η Έμιλυ Κολιανδρή ενσαρκώνει τη βασίλισσα Αμαλία στην παράσταση «Amalia melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων», της σκηνοθέτριας και χορογράφου Ζωής Χατζηαντωνίου, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Ερμηνεύουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Αμαλία), Ρίτα Λυτού (Επιμελήτρια εκθέματος ή Η Πρώτη Κυρία των Τιμών, Πλύσκω). Εισιτήρια στο More.com Επόμενη: Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. Πρεμιέρα: 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος, μεταφέροντας στη σκηνή μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη της γερμανικής Κατοχής. Ηθοποιοί: Ειρήνη Κωνσταντίνου, Γιάννης Κόκκινος, Κρίστοφερ Γκρέκο, Έλενα Χειλέτη, Γιάννα Λευκάτη, Άγγελος Χατζημιχαήλ, Νικόλας Αρκαδίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Πληροφορίες/ κρατήσεις: 70007721.
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης», 8μ.μ. Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ. Παίζουν: Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Άννα Γιαγκιώζη, Κοραλία Καράντη, Νικόλας Κουρουζίδης, Πάνος Μακρής, Μαρία Μαμούρη, Σωτήρης Μεστάνας, Νεοκλής Νεοκλέους, Αλέξανδρος Παρίσης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς, Αννίτα Σαντοριναίου, Αντωνία Χαραλάμπους. tickets.thoc.org.cy κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. από 3 μέχρι 25 Οκτωβρίου
- Πολιτιστικό Κέντρο Πάνω Πολεμιδιών «Μίκης Θεοδωράκης», 8μ.μ. Πτυχίο Εκατομμυρίων της Γεωργίας Παπανικολάου Ζεβεδαίου από την Backstage Theatre Workshops, στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Τηλ: 99975148
- Πελένδρι, Πολιτιστικό Κέντρο Όλυμπος, το θέατρο κλόουν Kiki and Koko Go Loco παρουσιάζει η ομάδα Yasemin Collective. Αυτή η διαδραστική, μη λεκτική παράσταση θεάτρου κλόουν δημιουργεί έναν προσιτό θεατρικό κόσμο που ξεπερνά τα γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα. Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Ναταλία Παναγιώτου, Άννυ Σοφοκλέους. Επόμενη: 11/10 Λευκωσία, Dancehouse Lefkosia, Διάρκεια: 45΄. Ηλικίες: 4+
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ.. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 11π.μ. & 4μ.μ. Με μια περιπατητική τελετή έναρξης στην καρδιά της Λευκωσίας και τη γαλλική παράσταση «Immobile & Rebondi» για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω ανοίγει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri. Η συνάντηση για τη διαδρομή είναι στις 9π.μ. στο καφενείο «Στες Κορούες», στην Ερμού 272 και η πορεία ξεκινά στις 9.30π.μ. Στις 10.15π.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη και στις 11π.μ. θα ακολουθήσει η εναρκτήρια παράσταση. Εισιτήρια: Sold Out Tickets Διάρκεια: 35’ Ηλικίες: 3+
- Λευκωσία, Picnic, 5μ.μ. Το «The Story of Larry» του Ελβετού Μόριτς Πραχμάρερ, μια μινιμαλιστική παράσταση θεάτρου αντικειμένων παρουσιάζεται για θεατές 12+. Αφηγείται την αληθινή ιστορία του Λάρι Γουόλτερς, ενός Αμερικανού οδηγού φορτηγού που στις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχε ένα μεγάλο όνειρο: να πετάξει. Διάρκεια: 22’ SoldOut Tickets
- Λεμεσός, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών– Αποθήκες Παπαδάκη, 5-7μ.μ. Μια διαφορετική θεατρική εμπειρία, στην οποία τα ίδια τα παιδιά ενεργοποιούν και διαμορφώνουν τη δράση, φέρνει στην Κύπρο το Teatro Telaio από την Ιταλία με το «Archipelago», Ηλικίες: 7+. Διάρκεια: 40’. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενη: 11/10 Λευκωσία, Στέγη Χορού, 4-6μ.μ.
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Για επτά ημέρες, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, με ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και δράσεις πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Η έναρξη των προβολών θα γίνει στις 8:00 μ.μ. με την ταινία «Free Eliza» (Notes on an Anatomical Imperfection) της Αλεξάνδρας Ματθαίου. 77 77 77 45 isffc.com.cy
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 8μ.μ. (προσέλευση 7μ.μ.) Η Αΐντα Γκαριφούλινα, μία από τις διακεκριμένες σοπράνο της διεθνούς σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για δύο συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της ΣΟΚ, Μύρων Μιχαηλίδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες σελίδες του οπερατικού ρεπερτορίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Λευκωσία, ARTos House, 8μ.μ. Πέντε Κύπριοι συνθέτες προσεγγίζουν τον χρόνο όχι ως επιστημονική έννοια αλλά ως προσωπικό βίωμα, μνήμη και στιγμή, στο πολυμεσικό κοντσέρτο «Flows of Time / Ροές Χρόνου», που παρουσιάζει η GSA Cultural Productions Ltd. Πρόκειται για τους Σάββα Σάββα, Μιχάλη Ανδρονίκου, Ευαγόρα Καραγιώργη, Ίννα Κουτρουπή και Γιώργο Κάρβελλο, οι διαφορετικές μουσικές γραφές των οποίων συναντώνται σε ένα ενιαίο πολυαισθητηριακό πρόγραμμα. Είσοδος ελεύθερη
- Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 7-11μ.μ. Το AglanJazz 2026 επιστρέφει στο Σκαλί Αγλαντζιάς, με πέντε μουσικά σχήματα κι ένα πρόγραμμα που κινείται από το κλασικό swing και τη σύγχρονη τζαζ έως τη fusion, τη soul, το funk, τη rock και τη world music. Συμμετέχουν: Steppin’ Out Jazz Band, Pocket Migration, The Charis Ioannou Quartet, Fuzz Bus, MOCA. Είσοδος ελεύθερη
- Λευκωσία, Κτήριον 53 – Πυρήνας Πειραματικών Τεχνών, 9–10 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Το Breach Festival επιστρέφει για την πέμπτη του διοργάνωση, με έξι μουσικές συναντήσεις που κινούνται στον χώρο του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, της πειραματικής μουσικής και της σύγχρονης ηχητικής δημιουργίας. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Κύπρο, την Ολλανδία, τον Λίβανο και την Ελλάδα. 700 00 216 Εισιτήρια στο More.com
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ– ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. 9-11 Οκτωβρίου. Περισσότερα από 100 περίπτερα, περισσότερους από 200 συγγραφείς και πάνω από 100 εκδηλώσεις συγκεντρώνει φέτος το Nicosia Book Fest. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10π.μ.- 10μ.μ. Είσοδος ελεύθερη nicosiabookfest.com
- Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης «Ροές», 10.30π.μ. Ο Αντώνης Φωστιέρης, συναντά Κύπριους δημιουργούς σε μια συζήτηση για τη λογοτεχνία, τη δημιουργική διαδικασία και τον ρόλο της στην κοινωνία του σήμερα. Η εκδήλωση, με τίτλο «Η λογοτεχνία ως τόπος συνάντησης», διοργανώνεται από τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής.
- Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Αμφιθέατρο 108, ΧΩΔ01, Πανεπιστημιούπολη, 9:00 – 13:40. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Συκουτρή» διοργανώνει Ομάδα Πρωτοβουλίας ΓΕΦΥΡΕΣ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου ΣΤΑΣΙΝΟΣ.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4 2027.
- Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10
- Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.
- Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10
- Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.
- Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation
- Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
Λεμεσός
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. 10 & 11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ. Μέχρι 19/12
- Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org
- eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12
- MAKI_ka. Η CITRONNE Gallery σε συνεργασία με το ANBAU atelier παρουσιάζει την έκθεση Embedded Stories με έργα των Αλέκου Κυραρίνη, Χριστίνας Μήτρεντσε, Μυρτώς Ξανθοπούλου, Νίκου Ποδιά και Νάνας Σαχίνη. Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 11:00 – 18:00
- Aleph, Αθηνών 80. «A Petal for a Petal» του Shaheer Zazai σε διοργάνωση της Art Seen. 9 – 11 Οκτωβρίου, 11 π.μ.- 6μ.μ.
- Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. 10-11/10, 11π.μ.- 6μ.μ.. Μέχρι 15/12
- Oasi Space for Visual Experimentations (99380483). «Terrains of Becoming» του Αβραάμ Χοιροδοντή. 10–11 Οκτωβρίου 10π.μ.–6μ.μ.
- NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». (10–11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ.). Μέχρι 6/11
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Ίδρυμα PSI. «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10
- Ξυδάδικο, 9-11 Οκτωβρίου. Το «Ο Σινεμάς» της Έλενας Αγαθοκλέους.
Λάρνακα
- Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. στις 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com