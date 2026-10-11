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ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Η Έμιλυ Κολιανδρή ενσαρκώνει τη βασίλισσα Αμαλία στην παράσταση «Amalia melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων», της σκηνοθέτριας και χορογράφου Ζωής Χατζηαντωνίου, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Ερμηνεύουν: Έμιλυ Κολιανδρή, Ρίτα Λυτού. Εισιτήρια στο More.com
- Λευκωσία, Κυπριακό Μουσείο, 4-9μ.μ. Η ιστορία της Μέδουσας, αυτή τη φορά από τη δική της πλευρά, μεταφέρεται στο Κυπριακό Μουσείο μέσα από το «Stone Blind» της Βρετανίδας συγγραφέα, περφόρμερ και κλασικής φιλολόγου Νάταλι Χέινς. Η ΣΕΖΟΝ Γυναίκες παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο στην ελληνική γλώσσα, σε μια ιδιαίτερη θεατρική ανάγνωση που θα πραγματοποιηθεί μόνο για μία ημέρα, από τις 4 έως τις 9μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. Πρεμιέρα: 11π.μ. «Το Μεγάλο Βιβλίο των Μικρών Πλασμάτων», των Ελένης Ζαντή και Αντώνη Καλογήρου, κάνει παγκύπρια πρώτη παράσταση σε σκηνοθεσία Αντώνη Καλογήρου. Ένα παιδικό μιούζικαλ για μικρούς και μεγάλους εξερευνητές, γεμάτο τραγούδια, χιούμορ και περιπέτεια, παρουσιάζουν το Θέατρο Διόνυσος και η Urban Productions. Επί σκηνής: Ναυσικά Απόστρατου, Τασούλα Βορκά, Ελένη Ζαντή, Άντρεα Λαζαρίδου, Γιώργος Λίζος. Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 10π.μ. και στις 12μ. Διάρκεια: 75’ Εισιτήρια: SoldOut Tickets 22818999, 99621845
- Λευκωσία, ΚΤΗΡΙΟΝ 53, 8μ.μ. «Η Κοιλιά» της Μαρίνας Βρόντη σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη. Επι σκηνής η Μαρίλια Χαριδήμου. 11, 17, 18, 23 και 24 Οκτωβρίου, καθώς και στις 6 και 8 Νοεμβρίου, στις 20:00. Εισιτήρια more.com 70001384.
- Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε. Πρεμιέρα: 9μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος… σερβίρει το «Brandy Sour», τη θεατρική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωσταντίας Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηθοποιούς επί σκηνής. Επί σκηνής: Ηλιάνα Κάκκουρα, Σεριφέ Μερσινλί, Ανδριανή Νεοκλέους, Ιζέλ Σεϊλανί, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια και ο μουσικός Σάββας Χρυσοστόμου (Σαής). Εισιτήρια: SoldOut Tickets και καταστήματα Stephanis.
- Λευκωσία, WhereHaus 612. 8.30μ.μ. «Το Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble, σε σκηνοθεσία της Ευαγγελίας Ονουφρίου. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 6.30μ.μ. μέχρι την 1η Νοεμβρίου Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα, 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Τα Μωρά τα φέρνει ο πελαργός» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου παρουσιάζει το Θέατρο Ανεμώνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος, μεταφέροντας στη σκηνή μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη της γερμανικής Κατοχής. Ηθοποιοί: Ειρήνη Κωνσταντίνου, Γιάννης Κόκκινος, Κρίστοφερ Γκρέκο, Έλενα Χειλέτη, Γιάννα Λευκάτη, Άγγελος Χατζημιχαήλ, Νικόλας Αρκαδίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ., Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 1η Νοεμβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Πληροφορίες/ κρατήσεις: 70007721.
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης», 6μ.μ. Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ. Παίζουν: Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Άννα Γιαγκιώζη, Κοραλία Καράντη, Νικόλας Κουρουζίδης, Πάνος Μακρής, Μαρία Μαμούρη, Σωτήρης Μεστάνας, Νεοκλής Νεοκλέους, Αλέξανδρος Παρίσης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς, Αννίτα Σαντοριναίου, Αντωνία Χαραλάμπους. tickets.thoc.org.cy κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. από 3 μέχρι 25 Οκτωβρίου
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 8μ.μ. Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα, του Γιώργου Τζαβέλλα από τη Θεατρική Ομάδα Αντιδρώντες στο πλαίσιο του 39ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Τηλ: 96462213
- Λευκωσία, Dancehouse Lefkosia, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 11:00. Το θέατρο κλόουν Kiki and Koko Go Loco παρουσιάζει η ομάδα Yasemin Collective. Αυτή η διαδραστική, μη λεκτική παράσταση θεάτρου κλόουν δημιουργεί έναν προσιτό θεατρικό κόσμο που ξεπερνά τα γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα. Σύλληψη-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Ναταλία Παναγιώτου, Άννυ Σοφοκλέους. Διάρκεια: 45΄. Ηλικίες: 4+
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ.. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 11π.μ & 4μ.μ. Το «Club Origami» είναι μια διαδραστική παράσταση χορού για παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών, από τους Ichi Ni San, που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Μια παράσταση που προσκαλεί τα παιδιά και τις οικογένειές τους να δημιουργήσουν, να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους σκέψης και κίνησης. Διάρκεια: 40’ + 10’ παιχνίδι. Ηλικίες: 2–6 ετών Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 6μ.μ. «Solitarium», παράσταση σωματικού θεάτρου της ιταλικής ομάδας Teatrodistinto, που εξερευνά την απλότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Διάρκεια: 50’. Ηλικίες: 7+. Γλώσσα: Μη λεκτική. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
- Λευκωσία, Στέγη Χορού, 4-6μ.μ. Μια διαφορετική θεατρική εμπειρία, στην οποία τα ίδια τα παιδιά ενεργοποιούν και διαμορφώνουν τη δράση, φέρνει στην Κύπρο το Teatro Telaio από την Ιταλία με το «Archipelago», Ηλικίες: 7+. Διάρκεια: 40’. Εισιτήρια: SoldOut Tickets.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 11π.μ.- 1μ.μ. Με το εργαστήρι για ενήλικες «Το αρχαίο νόμισμα ως σύγχρονο κόσμημα», εγκαινιάζεται η φετινή σειρά εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου «Στιγμές στο Μουσείο ’26». Το εργαστήριο πραγματοποιείται με εμψυχωτές τον εικαστικό Χρίστο Αβραάμ και τη σχεδιάστρια σύγχρονου κοσμήματος Ηρώ Κασκάνη, με αφετηρία τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας. Συμμετοχή: Δωρεάν. Κράτηση: 22128175 (περιορισμένος αριθμός θέσεων)
- Φτερικούδι – Κοιν. Συμβούλιο 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. Μονοπάτια της κυπριακής φύσης μετατρέπονται σε υπαίθρια εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δράση «Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές». Την προτείνει το Threading Stories στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Μέσα από καλλιτεχνικούς περιπάτους και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν πηλό, πέτρα και φυτικές ίνες και θα συμμετάσχουν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων που δεν λειτουργούν μόνο ως έργα σύγχρονης τέχνης, αλλά και ως ενδιαιτήματα για τις ιθαγενείς μέλισσες της Κύπρου.
ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα 11π.μ.. Το Θέατρο Ένα διοργανώνει αφηγήσεις παραμυθιών για τους μικρούς φίλους. Η αρχή γίνεται σήμερα με την Πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη η οποία θα διαβάσει ένα παραμύθι για τα παιδιά. Είσοδος ελεύθερη, 22348203.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Αξιοθέα, 8.30μ.μ. Το TratSik String Quartet είναι ένα δημιουργικό εγχείρημα που φέρνει σε γόνιμο διάλογο τέσσερις μουσικούς και επτά συνθέτες της νεότερης γενιάς της Κύπρου, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός νέου ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων, εμπνευσμένου από την κυπριακή μουσική παράδοση. Μουσικοί επί σκηνής, Γιώργος Χατζιηγεωργίου: βιολί, Σπύρος Σπύρου: βιολί, Νικόλας Ευθυμίου: βιόλα, Δώρος Ζήσιμος: βιολοντσέλο. Συνθέτες: Άντης Σκορδής, Αντρέας Παπαπέτρου, Δημήτρης Τσούκας, Σταύρος Χόπλαρος, Απόλλωνας Καλαμένιος, Αλέξανδρος Ντάρνα, Άρης Αντωνιάδης. 22894531
- Γούρρι, πλατεία, 6μ.μ. Η Cyprus Chamber Orchestra (CCO) παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ηχοχρώματα Μνήμης: Διάλογοι πέρα από τον χρόνο», μια μουσική σύνθεση με αφηγηματικά κείμενα που φέρνει γνώριμες ελληνικές μελωδίες σε έναν νέο διάλογο με το σήμερα. Η παράσταση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Με σύλληψη και επιμέλεια της CCO, νέες ενορχηστρώσεις του Νεοκλή Νεοφυτίδη και αφηγηματικά κείμενα του Ευάγγελου Χριστοδούλου, η παράσταση προσεγγίζει τη μνήμη ως μια δημιουργική δύναμη που συνδέει διαφορετικές εποχές.
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Για επτά ημέρες, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, με ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και δράσεις πέρα από τη μεγάλη οθόνη. 77 77 77 45 isffc.com.cy
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ– ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης, 10π.μ.- 10μ.μ. Περισσότερα από 100 περίπτερα, περισσότερους από 200 συγγραφείς και πάνω από 100 εκδηλώσεις συγκεντρώνει φέτος το Nicosia Book Fest. Είσοδος ελεύθερη nicosiabookfest.com
ΧΟΡΟΣ
- Λάρνακα, Etoile Dance Studio, 6μ.μ. Το Αμφίδρομο Χοροθέατρο ταξιδεύει στη Λάρνακα με την παράσταση «Foggy, hanging on a dream», προσκαλώντας δωρεάν όλους και όλες τους μαθητές και μαθήτριες χορού της πόλης να την παρακολουθήσουν. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Etoile Dance Studio. Σε χορογραφία της Έλενας Χριστοδουλίδου, το 50λεπτο έργο κινείται ανάμεσα σε βασικές συναισθηματικές καταστάσεις, επιχειρώντας να τις φέρει σε διάλογο με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Συνδημιουργία και ερμηνεία: Μάγδα Αργυρίδου, Ζωή Ελευθερίου, Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου, Μαρία Χρυσοστόμου
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4 2027.
- Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10
- Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.
- Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10
- Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.
- Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation
- Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
Λεμεσός
- Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. 10 & 11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ. Μέχρι 19/12
- Λεμεσός, MAKI_ka. Η CITRONNE Gallery σε συνεργασία με το ANBAU atelier παρουσιάζει την έκθεση Embedded Stories με έργα των Αλέκου Κυραρίνη, Χριστίνας Μήτρεντσε, Μυρτώς Ξανθοπούλου, Νίκου Ποδιά και Νάνας Σαχίνη. Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 11:00 – 18:00
- Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org
- eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12
- Aleph, Αθηνών 80. «A Petal for a Petal» του Shaheer Zazai σε διοργάνωση της Art Seen. 9 – 11 Οκτωβρίου, 11 π.μ.- 6μ.μ.
- Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. 10-11/10, 11π.μ.- 6μ.μ.. Μέχρι 15/12
- Oasi Space for Visual Experimentations (99380483). «Terrains of Becoming» του Αβραάμ Χοιροδοντή. 10–11 Οκτωβρίου 10π.μ.–6μ.μ.
- NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». (10–11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ.). Μέχρι 6/11
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10
- Λεμεσός Ξυδάδικο, 9-11 Οκτωβρίου. Το «Ο Σινεμάς» της Έλενας Αγαθοκλέους είναι μια πράξη αποχαιρετισμού αλλά και μια προσπάθεια να ξανακουστεί η ιστορία ενός τόπου μέσα από διαφορετικές φωνές. Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ.
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. στις 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com