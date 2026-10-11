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ΘΕΑΤΡΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ MITSIKOURI

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 11π.μ.- 1μ.μ. Με το εργαστήρι για ενήλικες «Το αρχαίο νόμισμα ως σύγχρονο κόσμημα», εγκαινιάζεται η φετινή σειρά εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου «Στιγμές στο Μουσείο ’26». Το εργαστήριο πραγματοποιείται με εμψυχωτές τον εικαστικό Χρίστο Αβραάμ και τη σχεδιάστρια σύγχρονου κοσμήματος Ηρώ Κασκάνη , με αφετηρία τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας. Συμμετοχή: Δωρεάν. Κράτηση: 22128175 (περιορισμένος αριθμός θέσεων)

και τη σχεδιάστρια σύγχρονου κοσμήματος , με αφετηρία τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας. Συμμετοχή: Δωρεάν. Κράτηση: 22128175 (περιορισμένος αριθμός θέσεων) Φτερικούδι – Κοιν. Συμβούλιο 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. Μονοπάτια της κυπριακής φύσης μετατρέπονται σε υπαίθρια εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δράση «Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές». Την προτείνει το Threading Stories στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Μέσα από καλλιτεχνικούς περιπάτους και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν πηλό, πέτρα και φυτικές ίνες και θα συμμετάσχουν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων που δεν λειτουργούν μόνο ως έργα σύγχρονης τέχνης, αλλά και ως ενδιαιτήματα για τις ιθαγενείς μέλισσες της Κύπρου.

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα 11π.μ.. Το Θέατρο Ένα διοργανώνει αφηγήσεις παραμυθιών για τους μικρούς φίλους. Η αρχή γίνεται σήμερα με την Πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη η οποία θα διαβάσει ένα παραμύθι για τα παιδιά. Είσοδος ελεύθερη, 22348203.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αξιοθέα, 8.30μ.μ. Το TratSik String Quartet είναι ένα δημιουργικό εγχείρημα που φέρνει σε γόνιμο διάλογο τέσσερις μουσικούς και επτά συνθέτες της νεότερης γενιάς της Κύπρου, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός νέου ρεπερτορίου για κουαρτέτο εγχόρδων, εμπνευσμένου από την κυπριακή μουσική παράδοση. Μουσικοί επί σκηνής, Γιώργος Χατζιηγεωργίου: βιολί, Σπύρος Σπύρου: βιολί, Νικόλας Ευθυμίου: βιόλα, Δώρος Ζήσιμος: βιολοντσέλο. Συνθέτες: Άντης Σκορδής, Αντρέας Παπαπέτρου, Δημήτρης Τσούκας, Σταύρος Χόπλαρος, Απόλλωνας Καλαμένιος, Αλέξανδρος Ντάρνα, Άρης Αντωνιάδης. 22894531

Γούρρι, πλατεία, 6μ.μ. Η Cyprus Chamber Orchestra (CCO) παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ηχοχρώματα Μνήμης: Διάλογοι πέρα από τον χρόνο», μια μουσική σύνθεση με αφηγηματικά κείμενα που φέρνει γνώριμες ελληνικές μελωδίες σε έναν νέο διάλογο με το σήμερα. Η παράσταση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Με σύλληψη και επιμέλεια της CCO, νέες ενορχηστρώσεις του Νεοκλή Νεοφυτίδη και αφηγηματικά κείμενα του Ευάγγελου Χριστοδούλου, η παράσταση προσεγγίζει τη μνήμη ως μια δημιουργική δύναμη που συνδέει διαφορετικές εποχές.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο. Για επτά ημέρες, από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ φιλοξενεί δημιουργούς από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, με ταινίες μικρού μήκους, ειδικές προβολές και δράσεις πέρα από τη μεγάλη οθόνη. 77 77 77 45 isffc.com.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ– ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης, 10π.μ.- 10μ.μ. Περισσότερα από 100 περίπτερα, περισσότερους από 200 συγγραφείς και πάνω από 100 εκδηλώσεις συγκεντρώνει φέτος το Nicosia Book Fest. Είσοδος ελεύθερη nicosiabookfest.com

ΧΟΡΟΣ

Λάρνακα, Etoile Dance Studio, 6μ.μ. Το Αμφίδρομο Χοροθέατρο ταξιδεύει στη Λάρνακα με την παράσταση «Foggy, hanging on a dream», προσκαλώντας δωρεάν όλους και όλες τους μαθητές και μαθήτριες χορού της πόλης να την παρακολουθήσουν. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Etoile Dance Studio. Σε χορογραφία της Έλενας Χριστοδουλίδου, το 50λεπτο έργο κινείται ανάμεσα σε βασικές συναισθηματικές καταστάσεις, επιχειρώντας να τις φέρει σε διάλογο με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Συνδημιουργία και ερμηνεία: Μάγδα Αργυρίδου, Ζωή Ελευθερίου, Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου, Μαρία Χρυσοστόμου

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βυζαντινό Μουσείο (22430008). Τέσσερα σημαντικά κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Γερεβάν έρχονται στη Λευκωσία για την περιοδική έκθεση «Πίστη και Ταυτότητα – Κειμήλια από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας». Μέχρι 9/4 2027.

Isnotgallery contemporary (99569498). «Ο Κήπος του Άλνουικ» του Δημήτρη Νεοκλέους. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). «Στον Κήπο ενός Σύμπαντος», της Μάριον Πασχάλη. Μέχρι 23/10

Γκαλερί Κ (22 341122). «Επέκεινα Ολύμπου» του Κυπριανού Δημοσθένους. Μέχρι 24/10.

Marginalia Gallery (99657080). «Περιηγήσεις» του Μηνά Καμπιτάκη. Μέχρι 31/10

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95 950857). «Tracing Angel’s Men» της Θεοπίστης Στυλιανού Λάμπερτ. 10 & 11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ. Μέχρι 19/12

Λεμεσός, MAKI_ka. Η CITRONNE Gallery σε συνεργασία με το ANBAU atelier παρουσιάζει την έκθεση Embedded Stories με έργα των Αλέκου Κυραρίνη, Χριστίνας Μήτρεντσε, Μυρτώς Ξανθοπούλου, Νίκου Ποδιά και Νάνας Σαχίνη. Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 11:00 – 18:00

Μορφή (25378733). «Ψίθυροι Κληρονομιάς – Η Τέχνη του John Corbidge». Μέχρι 15/10 morfi.org

eins (99522977). «On Second Thoughts» του Αλέξανδρου Πισσούριου. Μέχρι 15/12

Aleph, Αθηνών 80. «A Petal for a Petal» του Shaheer Zazai σε διοργάνωση της Art Seen. 9 – 11 Οκτωβρίου, 11 π.μ.- 6μ.μ.

Velychko Gallery (96855580). «MURMUR kairos» της Κυριακής Κώστα. 10-11/10, 11π.μ.- 6μ.μ.. Μέχρι 15/12

Oasi Space for Visual Experimentations (99380483). «Terrains of Becoming» του Αβραάμ Χοιροδοντή. 10–11 Οκτωβρίου 10π.μ.–6μ.μ.

NeMe. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Power Lines». (10–11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ.). Μέχρι 6/11

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λεμεσός Ξυδάδικο, 9-11 Οκτωβρίου. Το «Ο Σινεμάς» της Έλενας Αγαθοκλέους είναι μια πράξη αποχαιρετισμού αλλά και μια προσπάθεια να ξανακουστεί η ιστορία ενός τόπου μέσα από διαφορετικές φωνές. Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Οκτωβρίου 11π.μ.- 6μ.μ.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. στις 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com