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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το σύνολο κρουστών BOOST από την Ισπανία κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο, σε μια συναυλία που κορυφώνεται με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Άντη Σκορδή «Zourrrrr…», με τον Γιώργο Γεωργίου στο μπάσο κλαρινέτο. Η συναυλία ανοίγει με το «Trio per Uno» του Νεμπόισα Γιόβαν Ζίβκοβιτς, ακολουθεί το «1/3 Construction» του Μίκελ Κιν και στη συνέχεια το «Third Construction» του Τζον Κέιτζ. Το «Zourrrrr…» του Άντη Σκορδή, που αποτελεί ανάθεση του Φάρος, γράφτηκε για το BOOST και τον Γιώργο Γεωργίου. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος. 22663871 SoldOut Tickets

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το «Φρέαρ» είναι μια παράσταση σύγχρονου χορού της Μαρίας Καμπέρη που διερευνά τη μνήμη ως μια διαρκή διαδικασία βύθισης και ανάδυσης. Η χορεύτρια Νατάσα Φραντζή και ο μουσικός Δημήτρης Γιασεμίδης συνδιαμορφώνουν επί σκηνής έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην κίνηση και τον ήχο, στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. 22894531

ΒΙΒΛΙΟ

Δημοσιογραφική Εστία, 7μ.μ. Οι εκδόσεις Αιγαίον οργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου του Φάνη Μακρίδη «Κύπρος, ο ομφαλός των παρακολουθήσεων». Το βιβλίο αποτυπώνει μια πολυετή δημοσιογραφική έρευνα για τη χρήση λογισμικών παρακολούθησης, με ευρήματα που αναγνωρίστηκαν και από το Ευρωκοινοβούλιο. Παρουσιάζουν: Τάσος Τέλλογλου, δημοσιογράφος, Αντώνης Μακρίδης, δημοσιογράφος. Χαιρετίζει: Αλέκος Μιχαηλίδης, εκδότης.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑ– ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, γκαλερί Αποκάλυψη (22300150). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Ο Μαρίνος Καρτίκκης παρουσιάζει τη νέα του έκθεση ζωγραφικής «Εναλλακτική Πραγματικότητα» ανοίγοντας παράλληλα τη νέα εκθεσιακή σεζόν του χώρου. Μέχρι 24/10.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 8μ.μ. Η βραβευμένη περφόρμανς των Nova Melancholia «Σεμπάστιαν», σε σκηνοθεσία Βασίλη Νούλα, έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, επιχειρώντας να προσεγγίσει τον Άγιο Σεβαστιανό όχι ως μια σταθερή θρησκευτική εικόνα, αλλά ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμβολο της δυτικής τέχνης και φαντασίας. Περφόρμερς: Χάρης Δούμουρας, Χριστίνα Καραγιάννη, Νίκος Ντάσης, Χριστίνα Ράινχαρντ, Τέλης Τελλάκης. Διάρκεια: 90’ . 16+. Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It» παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Πρόκειται για έναν μονόλογο, που ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό. Επόμενες: 7, 12, 14, 19, 21 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες: 70001384 Εισιτήρια: more.com Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με το «Πάρτυ της ζωής μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για 5η χρονιά. Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Ελένη Ράντου ξετυλίγει πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ζωή αξίζει να τη ζήσει κανείς. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από το «Every Brilliant Thing» των Ντάνκαν ΜακΜίλαν και Τζόνι Ντόναχιου, χωρίς να αποτελεί μεταφορά του έργου. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. . «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 7, 8, 9 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λευκωσία, Φυτώριο, Δημοτικός Κήπος 7μ.μ. Τη ζωντανή παράσταση «A memoir 1» του Tero Nauha, το ηχητικό έργο «Spruce Spray Shadings» (2022) από τ@ Freja Bäckman και το «Conic Sections III» με τον Emiddio Vasquez, παρουσιάζει η «Noise Traffic: Events», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το Φυτώριο – Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών της Τέχνης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

«Τι είναι και τι ερευνά η Προφορική Ιστορία» είναι ο τίτλος της διαδικτυακής διάλεξης που οργανώνει η Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου. Για το θέμα θα μιλήσει ο Καθηγητής Γεώργιος Α. Καζαμίας, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται προηγούμενη εγγραφή εδώ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Verity (σκηνοθεσία Michael Showalter με τους Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett), Digger (σκηνοθεσία Alejandro Inarritu με τους Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman), Tad and the Magic Lamp (ταινία animation σε σκηνοθεσία Enrique Gato) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Hold Onto Me (Κράτα με, σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Αριστείδου με τους Χρήστο Πασσαλή, Μαρία Πέτροβα, Jenny Sallo) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com