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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Ξενοδοχείο Amyth, 7μ.μ. Το έργο «Φαίδων ή ο ίλιγγος» της νομπελίστριας Μαργκερίτ Γιουρσενάρ ανεβάζει η Alpha Square, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Το κείμενο περιλαμβάνεται στη συλλογή «Φωτιές», όπου η Γιουρσενάρ δανείζει τη φωνή της σε ιστορικά και μυθικά πρόσωπα, αναπλάθοντας τη σκέψη και την ψυχοσύνθεσή τους. Ερμηνεύουν οι: Ανδρέας Αραούζος (Φαίδων), Σταύρος Δημόπουλος (Κέβης, Αλκιβιάδης, Νεαρός Φαίδων). Εισιτήρια: ticketmaster

Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It» παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Πρόκειται για έναν μονόλογο, που ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό. Επόμενες: 7, 12, 14, 19, 21 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες: 70001384 Εισιτήρια: more.com Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με το «Πάρτυ της ζωής μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για 5η χρονιά. Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Ελένη Ράντου ξετυλίγει πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ζωή αξίζει να τη ζήσει κανείς. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από το «Every Brilliant Thing» των Ντάνκαν ΜακΜίλαν και Τζόνι Ντόναχιου, χωρίς να αποτελεί μεταφορά του έργου. Επόμενες: 6 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ., 7 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Το πολυβραβευμένο και πολυσυζητημένο έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει στο Θέατρο Δέντρο. Παίζουν: Σταύρος Λούρας, Αλέξανδρος Παρίσης, Βασιλική Κυπραίου, Κατερίνα Λούρα, Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κρίστη Χαραλάμπους. Παραστάσεις: 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27 Οκτωβρίου. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ.. Την κωμωδία «Το Δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση, εντός λίγων ωρών, ενός πολυτελούς δείπνου εξήντα ατόμων στο ξενοδοχείο Palace. Αυτό, όμως, έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας, οι καλύτεροι μάγειροι, όλοι τους αριστεροί, βρίσκονται στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Διάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πανεπιστήμιο Κύπρου (Παιδαγωγική Ακαδημία, Λεωφόρος Καλλιπόλεως) 7.30μ.μ. «Η δεύτερη φορά είναι η τυχερή: Οι νέες ανασκαφές στο Ιερό του Απόλλωνα Ταμασσού-Φράγκισσας – Αποτελέσματα και προοπτικές». Η Eρευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει υβριδική διάλεξη (ZOOM & με φυσική παρουσία), για μια σημαντική ανασκαφή. Ομιλητής είναι ο Δρ. Matthias Recke του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης. Για την πρόσβαση στη διάλεξη μέσω Zoom, απαιτείται εγγραφή εδώ: Zoom

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πρωταράς, Παραλία Αγίας Τριάδας, 1-6 Οκτωβρίου. Το Cyprus Rocks Festival επιστρέφει στον Πρωταρά την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου, φέρνοντας στην Κύπρο tribute acts από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική των AC/DC, Guns N’ Roses, Queen, Def Leppard, Foo Fighters, Mötley Crüe, Aerosmith, The Who, Status Quo και άλλων εμβληματικών ονομάτων της ροκ. cyprusrocks.co.uk Εισιτήρια: TicketBox Cyprus

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο Πάφουμ 8.30μ.μ. Η συναυλία με τον Κώστα Χατζή και την Daniela είναι ένα μυσταγωγικό μουσικό ταξίδι αισθήσεων, πλημμυρισμένο από πάθος, μαγεία και πλούσια συναισθήματα. Εισιτήρια: ticketmaster.cy & ACS Courier. Επόμενη: 6/10 Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Verity (σκηνοθεσία Michael Showalter με τους Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett), Digger (σκηνοθεσία Alejandro Inarritu με τους Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman), Tad and the Magic Lamp (ταινία animation σε σκηνοθεσία Enrique Gato) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Hold Onto Me (Κράτα με, σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Αριστείδου με τους Χρήστο Πασσαλή, Μαρία Πέτροβα, Jenny Sallo) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com