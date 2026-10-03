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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ, 11π.μ. & 4μ.μ. Η γνωστή ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ γίνεται μια διασκεδαστική και στοχαστική παράσταση χοροθεάτρου για όλες τις ηλικίες, που συνδυάζει σύγχρονο χορό, σωματικό θέατρο, χιούμορ και εικόνα. Επί σκηνής, ο Αργεντινός ηθοποιός Τομάς Πότσι και ο ίδιος ο Ίαν Γκάρσαϊντ δημιουργούν έναν φαντασιακό κόσμο που παραπέμπει σε βικτωριανή γοτθική φαντασία, αλλά συνομιλεί με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Διάρκεια: 60’. Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Εισιτήρια: more.com και από το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το μονόπρακτο του Σταύρου Τσιώλη «Η Δημοπρασία» παρουσιάζει ο Αργύρης Μπακιρτζής, γνωστός από τους Χειμερινούς Κολυμβητές, σε μια παράσταση που συνδέεται άμεσα με τη φιλία και τη μακρόχρονη καλλιτεχνική σχέση των δύο δημιουργών. Στην Κύπρο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. 22894531

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης», 8μ.μ. Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά, επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ. Παίζουν: Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Άννα Γιαγκιώζη, Κοραλία Καράντη, Νικόλας Κουρουζίδης, Πάνος Μακρής, Μαρία Μαμούρη, Σωτήρης Μεστάνας, Νεοκλής Νεοκλέους, Αλέξανδρος Παρίσης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς, Αννίτα Σαντοριναίου, Αντωνία Χαραλάμπους. tickets.thoc.org.cy κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. από 3 μέχρι 25 Οκτωβρίου

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με το «Πάρτυ της ζωής μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για 5η χρονιά. Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Ελένη Ράντου ξετυλίγει πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ζωή αξίζει να τη ζήσει κανείς. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από το «Every Brilliant Thing» των Ντάνκαν ΜακΜίλαν και Τζόνι Ντόναχιου, χωρίς να αποτελεί μεταφορά του έργου. Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Δευτέρα 5 & Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ., Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ. μέχρι 4 Οκτωβρίου. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.

ΒΙΒΛΙΟ

Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γ. Λυκούργος» 6μ.μ. Η ποιητική συλλογή του Παύλου Ανδρέου «Κινητό Ταραντούλα» παρουσιάζεται σήμερα στη Λάρνακα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η νομικός Αγγελική Αποστολοπούλου και ο ποιητής Χάρης Μελιτάς. Παράλληλα, η Ομάδα Ενηλίκων ΘέαμArt, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Νάσιας Κελεπέσιη, θα παρουσιάσει θεατρικά δρώμενα εμπνευσμένα από τη συλλογή.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Κρατική Έκθεση Κύπρου. Το Cyprus Comic Con 2026 που πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, ενώνει φίλους, καλλιτέχνες, performers, δημιουργούς και κοινότητες σε μια γεμάτη, διήμερη και μισή γιορτή της ποπ κουλτούρας. Φέτος, χιλιάδες επισκέπτες θα συναντήσουν διεθνείς ηθοποιούς και voice actors, δημιουργούς comics, cosplayers και καλλιτέχνες.Εισιτήρια, προφίλ προσκεκλημένων, το ζωντανό πρόγραμμα, επιλογές μεταφοράς και ο διαδραστικός χάρτης του χώρου είναι διαθέσιμα στο ccc.org.cy.

Λεμεσός, Θεάτρο Ριάλτο, Φυτίδειο Πάρκο, Ξυδάδικο, Πολυχώρος Συνεργείο NeMe, 2–4 Οκτωβρίου. Open House Festival. Σήμερα Σάββατο το πρόγραμμα μεταφέρεται στις 6μ.μ. στο Φυτίδειο Πάρκο με το «The Beast, The Moons» της Ελιζαμπέτε Φρανσίσκα, ενώ στις 7.30μ.μ., στο Ξυδάδικο, ο Γιώργος Μπίζιος παρουσιάζει το «Heartward». Και οι δύο παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Στις 8.30μ.μ., στον Πολυχώρο Συνεργείο, παρουσιάζεται το «MANEATER» του Χαζέμ Χεάντερ με την NÜT Dance Company – NDC. dancehouse.com.cy

Πρωταράς, Παραλία Αγίας Τριάδας, 1-6 Οκτωβρίου. Το Cyprus Rocks Festival επιστρέφει στον Πρωταρά την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου, φέρνοντας στην Κύπρο tribute acts από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική των AC/DC, Guns N’ Roses, Queen, Def Leppard, Foo Fighters, Mötley Crüe, Aerosmith, The Who, Status Quo και άλλων εμβληματικών ονομάτων της ροκ. cyprusrocks.co.uk Εισιτήρια: TicketBox Cyprus

Πρωταράς, Δημοτική Πλατεία Λεύκολλα. 5μ.μ. – 11μ.μ. Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού ΚΟΑΠ. Θα τραγουδήσουν οι Χρήστος Θηβαίος, ο Δημήτρης Μεσημέρης και η Φρειδερίκη Τομπάζου. Επίσης θα εμφανιστούν παραδοσιακά συγκροτήματα. Μέχρι 3 Οκτωβρίου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λύμπια, Κοινοτικό Θεατράκι, 9μ.μ. Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στην Κύπρο για μια μεγάλη υπαίθρια συναυλία. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιάννης Μάλαμας και η μπάντα του, ενώ τη βραδιά ανοίγουν ο Παναγιώτης Λοΐζου και ο Ζήνωνας Οικονομίδης. Εισιτήρια: more.com 99810011

Λεμεσός, Μουσική Σκηνή Κύκλος, 11μ.μ. Ο Γιάννης Βαρδής, η Έλενα Αναγιωτού και ο Άκης Δείξιμος συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής, σε δύο μουσικές βραδιές. Οι τρεις καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που διατρέχει διαφορετικές εποχές και πλευρές του ελληνικού τραγουδιού, από έντεχνα και λαϊκά τραγούδια μέχρι διαχρονικές επιτυχίες και αγαπημένα κομμάτια των τελευταίων χρόνων. Προπώληση: Ticketmaster. Πληροφορίες και κρατήσεις: 25 107 230 / 97 575 857

Πάφος, Χάνι του Ιμπραήμ, 8μ.μ. Η Έλλη Πασπαλά και η Νεφέλη Φασούλη συναντούν την τζαζ στο 1ο Technopolis 20 Jazz Festival. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου εμφανίζεται αρχικά το Reprise Quartet, με τους Μάριο Τακούσιη (πιάνο), Thomas Lumley (σαξόφωνο), ΤζαχίτΚουτραφαλί(μπάσο) και Στέλιο Ξυδιά (κρουστά). Στη συνέχεια, το Ioanna Troullidou Quartet, με την Ιωάννα Τρουλλίδου (φωνή), τον Μάριο Τούμπα (πιάνο), τον Ειρηναίο Κουλλουρά (κοντραμπάσο) και τον Ιωάννη Βαφέα (κρουστά), παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις της Τρουλλίδου μαζί με επιλεγμένα jazz standards. Το διήμερο ολοκληρώνεται με τη Νεφέλη Φασούλη και το Christos Yerolatsitis Trio. Εισιτήρια: technopolis20.com 70002420

Παναγιά, Πλατεία, 8μ.μ. Ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό ταξίδι στον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής προτείνει η συναυλία «Cinema in Concert», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Το μουσικό σχήμα δωματίου Orchestra Lumiere παρουσιάζει αγαπημένες μελωδίες από τον κινηματογράφο μέσα από πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του συνθέτη Κυριάκου Κώστα. Η μουσική συνοδεύεται από πρωτότυπο διαδραστικό video art, δημιουργία του Αντρέα Χριστοφόρου, ειδικά σχεδιασμένο για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φτερικούδι – Κοιν. Συμβούλιο 3 Οκτωβρίου — 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. Μονοπάτια της κυπριακής φύσης μετατρέπονται σε υπαίθρια εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δράση «Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές». Την προτείνει το Threading Stories στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Μέσα από καλλιτεχνικούς περιπάτους και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν πηλό, πέτρα και φυτικές ίνες και θα συμμετάσχουν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων που δεν λειτουργούν μόνο ως έργα σύγχρονης τέχνης, αλλά και ως ενδιαιτήματα για τις ιθαγενείς μέλισσες της Κύπρου.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Verity (σκηνοθεσία Michael Showalter με τους Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett), Digger (σκηνοθεσία Alejandro Inarritu με τους Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman), Tad and the Magic Lamp (ταινία animation σε σκηνοθεσία Enrique Gato) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Hold Onto Me (Κράτα με, σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Αριστείδου με τους Χρήστο Πασσαλή, Μαρία Πέτροβα, Jenny Sallo) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com