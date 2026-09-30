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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στην Κύπρο με το «Πάρτυ της ζωής μου», την παράσταση που παρουσιάζεται για 5η χρονιά. Με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Ελένη Ράντου ξετυλίγει πενήντα χρόνια προσωπικών και συλλογικών τραυμάτων, με φόντο τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ζωή αξίζει να τη ζήσει κανείς. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It» παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Πρόκειται για έναν μονόλογο, που ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό. Επόμενες: 5, 7, 12, 14, 19, 21 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες: 70001384 Εισιτήρια: more.com Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 30 Σεπτεμβρίου, 1 η Οκτωβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Οκτωβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Αγρός, Πλατεία, 8.30μ.μ. Οι Νεφέλες του Αριστοφάνη επιστρέφουν με μια σύγχρονη ματιά, σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που μεταφέρει τον αριστοφανικό λόγο σε ένα σκηνικό οικείο στην κυπριακή καθημερινότητα. Η παραγωγή της ομάδας Κοκόνες παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Εύας Καλομοίρη, Άντρεας Μαύρου και Κρίστης Χαραλάμπους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Λευκωσία, Θεατράκι ΡΙΚ, 7.30μ.μ. Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου πραγματοποιεί την τελετή απονομής του Βραβείου «Γ. Φ. Πιερίδης» 2025 στον Κώστα Λυμπουρή. Στην εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου και η πρόεδρος της ΕΛΚ Κωνσταντία Σωτηρίου. Για το λογοτεχνικό έργο του Κώστα Λυμπουρή θα μιλήσει ο εκδότης του περιοδικού «Διόραμα» Ανδρέας Χατζηθωμάς, ενώ για τη συμβολή του στον πολιτισμό ο ιστορικός και διπλωμάτης Γιώργος Γεωργής. Μουσική παρέμβαση θα πραγματοποιήσει ο συνθέτης Σάββας Σάββα.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, βιβλιοπωλείον, καφεαναγνωστήριον Το Έρμα, 7μ.μ. Το νέο βιβλίο του Αθηναίου συγγραφέα Θάνου Σταθόπουλου, «Η πρόσληψη τροφής» (εκδόσεις Τεχνοδρόμιο), παρουσιάζεται στο βιβλιοπωλείο Έρμα. Ο συγγραφέας περιηγείται σε στιγμές από την εφηβεία και την ενηλικίωσή του, ανατρέχει σε έργα που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή του ως συγγραφέα και χαιρετίζει πρόσωπα καθοριστικά για τη ζωή του. Στον τόμο περιλαμβάνεται και ο αποχαιρετισμός στην εικαστική καλλιτέχνιδα από τη Λεμεσό Κούλα Σαββίδου, στην οποία αφιερώνεται το βιβλίο. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον επιμελητή του βιβλίου, Κυριάκο Μαργαρίτη. 99526772 (SMS, Viber, WhatsApp).

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 8.30μ.μ. Ο Στέλιος Ρόκκος ανεβαίνει στη σκηνή σε μια φιλανθρωπική συναυλία με τη συμμετοχή της Έλενας Παναγιωτίδου, τα καθαρά έσοδα της οποίας θα διατεθούν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας. Εισιτήρια: Ticketmaster

Λεμεσός, Μουσική Σκηνή Κύκλος, 9μ.μ. Οι Rainbow Mermaids έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο με το True Colors, ένα σόου που συνδυάζει ζωντανό podcast και drag performance, με δύο παραστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου- Live Podcast με τη Μαρία Παπαγεωργίου και drag show με τις Rainbow Mermaids). Λευκωσία, Downtown Live, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου- Live Podcast με την Ιουλία Καραπατάκη και drag show με τις Rainbow Mermaids. Εισιτήρια: more.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο SEKKI B115, Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής, 7μ.μ. Η ταινία «Ocean with David Attenborough» (2025), με αφηγητή τον θρυλικό Ντέιβιντ Ατένμπορο, προβάλλεται σε μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στον κόσμο των ωκεανών και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λακατάμεια, Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου, από τις 7μ.μ. Το «Lakatameia River Walk» επιστρέφει και φέτος, μετατρέποντας το Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου σε μια μεγάλη μουσική διαδρομή. Ο Δήμος Λακατάμειας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμειας προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά με ζωντανή μουσική από 19 μπάντες, οι οποίες θα εμφανίζονται κατά μήκος της διαδρομής. Η διαδρομή ξεκινά στις 8μ.μ. από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο – Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας και καταλήγει στην Πίστα Ποδηλάτων, όπου θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, Διαχρονική (22680145). Εγκαίνια 7μ.μ. Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση «Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes». Μέχρι 21 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Μονιάτης, Υπαίθριο Θεατράκι, 7.30μ.μ. Ένα πολιτιστικό οδοιπορικό στις μνήμες, τις παραδόσεις και τις ομορφιές της Κύπρου αποτελεί η παράσταση Θεάτρου Σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος», σε σύλληψη της Ελένης Παπαχριστοφόρου. Μετά την παράσταση ακολουθεί το βιωματικό εργαστήρι «Η Φιγούρα που Θυμάται».

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 8.30π.μ.-6μ.μ. Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζει θεματική έκθεση βιβλίου με τίτλο «Η Δημοκρατία και η Συμμετοχή των Νέων στα Κοινά», αναδεικνύοντας μέσα από τις συλλογές της τη διαχρονική εξέλιξη της δημοκρατικής σκέψης και τη σημασία της ενεργού πολιτειότητας. Μέσα από επιλεγμένες θεματικές ενότητες, παρουσιάζονται βιβλία και τεκμήρια που αφορούν τη δημοκρατία, την πολιτική φιλοσοφία, τα πολιτεύματα, τους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς, τις εκλογές, την πολιτική εκπροσώπηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Heart of the Beast (σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe), Sense and Sensibility (σκηνοθεσία Georgia Oakley με τους Daisy Edgar-Jones, Esme Xreed-Miles, Caitriona Balfe), The Weight (σκηνοθεσία Padraic McKinley με τους Ethan Hawke, Russel Crowe, Julia Jones), Shaun the Sheep: The Beast of Mossy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Steve Cox, Matthew Walker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Avengers: Endgame (σκηνοθεσία Anthony Russo, Joe Russo με τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 30 Σεπτεμβρίου και 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com