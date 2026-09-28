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ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 7μ.μ. Την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ της Δανάης Στυλιανού «Η ηχώ της Κύπρου» παρουσιάζει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026. Η ταινία βασίζεται στην έρευνα της εθνομουσικολόγου Νικολέττας Δημητρίου. Πριν από 73 χρόνια, δύο ερευνητές διέσχισαν την Κύπρο μ’ ένα μαγνητόφωνο και κατέγραψαν περισσότερες από οκτώ ώρες από τραγούδια, τσαττιστά, προφορικές αφηγήσεις και παραδοσιακή μουσική. Σήμερα, εκείνες οι φωνές και οι ήχοι επιστρέφουν μέσα από την ταινία. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη κράτηση μέσω more.com ή στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It» παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Πρόκειται για έναν μονόλογο, που ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό. Επόμενες: 30 Σεπτεμβρίου και 5, 7, 12, 14, 19, 21 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες: 70001384 Εισιτήρια: more.com Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 8μ.μ. Οι «Αιώνιες Ιστορίες | Eternal Stories», ένα σπονδυλωτό θεατρικό αναλόγιο που φέρνει σε διάλογο την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία με σύγχρονες ταινίες animation, παρουσιάζονται με την υπογραφή της Μαγδαλένας Ζήρα. Εισιτήρια/κρατήσεις: more.com Επόμενες: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου,
MASTERCLASS
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 6μ.μ. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος animator και σκηνοθέτης Μπάρι Πέρβς παρουσιάζει το masterclass «Passion, Process, Performance» προσφέροντας σε δημιουργούς, φοιτητές, επαγγελματίες και φίλους του animation και του θεάτρου την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από ένα έργο stop-motion. Είσοδος ελεύθερη, με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Κρατήσεις: 22496930
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λεμεσός, Ρίο, 8μ.μ. Την ταινία «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα» της Μέρι Μπρόνσταϊν προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Η ψυχοθεραπεύτρια Λίντα προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην πίεση που της προκαλούν οι καθημερινές της υποχρεώσεις και τα χρόνια ιατρικά προβλήματα της μικρής της κόρης. Η ταινία κέρδισε Βραβείο Σκηνοθεσίας στις Νύχτες Πρεμιέρας, βραβεία ερμηνείας στις Χρυσές Σφαίρες και στο Φεστιβάλ Βερολίνου, καθώς και υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της Ρόουζ Μπερν.
- Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Ο Παραχαράκτης» σε σκηνοθεσία Ζαν Πολ Σαλομέ, προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Στη μεταπολεμική Γαλλία, ο Πολωνός μηχανικός και πρόσφυγας Γιαν Μπογιάρσκι εξελίσσεται στον μεγαλύτερο πλαστογράφο όλων των εποχών, γνωστό ως ο «Σεζάν των πλαστών χαρτονομισμάτων». Διάλογοι: Γαλλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί. (2025,128’)
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, 7.30μ.μ. Ο Δήμος Στροβόλου και ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνουν εκδήλωση προς τιμήν της Δρος Μαρίας Μιχαηλίδου, τέως προέδρου του Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σε αναγνώριση της πολύχρονης και πολύτιμης προσφοράς της στον Δήμο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Δρος Μαρίας Μιχαηλίδου «Κλαίρη Αγγελίδου, μία πότνια αλς – Η θάλασσα στο λογοτεχνικό έργο της Κλαίρης Αγγελίδου». Κύριος ομιλητής ο Δρ Κυριάκος Ιωάννου, Νεοελληνιστής, Πανεπιστημιακός, Πρόεδρος Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής (ΟΛΚ)
ΒΡΑΒΕΙΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς 8μ.μ. Τελετής Απονομής του Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας – Θοδόσης Πιερίδης» για το 2026, που έχει θεσπίσει η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ και απονέμεται στον συγγραφέα-ακαδημαϊκό Γιώργο Γεωργή, στον εικαστικό Θεόδουλο Γρηγορίου και στον συνθέτη Σάββα Σάββα. Βραβείου Νέου Καλλιτέχνη θα απονεμηθεί στην πιανίστρια Άννα Αβραμίδου.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
- Ο Οργανισμός Λάρνακα 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedSEA, διοργανώνει τη διαδικτυακή σειρά εργαστηρίων «Setting out Together: A Journey into Community Arts», στις 28 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου 2026, με επίκεντρο τη συμμετοχική και κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη, τη δεοντολογία και τη συνδημιουργία. Το πρώτο εργαστήριο σήμερα με θέμα Discovering Common Ground: Values and Ethics in Participatory Arts Practice εστιάζει στις αξίες και τη δεοντολογία της συμμετοχικής τέχνης. 14:30–16:30 www.eventbrite.it
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
- Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9
Λεμεσός
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.
Λάρνακα
- Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Heart of the Beast (σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe), Sense and Sensibility (σκηνοθεσία Georgia Oakley με τους Daisy Edgar-Jones, Esme Xreed-Miles, Caitriona Balfe), The Weight (σκηνοθεσία Padraic McKinley με τους Ethan Hawke, Russel Crowe, Julia Jones), Shaun the Sheep: The Beast of Mossy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Steve Cox, Matthew Walker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: Avengers: Endgame (σκηνοθεσία Anthony Russo, Joe Russo με τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo) – RIO Nicosia Mall.