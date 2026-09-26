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ΧΟΡΟΣ

Πάφος, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, 8μ.μ. Το κλασικό μπαλέτο «Δον Κιχώτης» παρουσιάζεται σε μια μεγάλη υπαίθρια παραγωγή. Στη σκηνή θα βρεθεί το Εθνικό Μπαλέτο Σλοβενίας, με 50 χορευτές, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα ερμηνεύσουν δύο σολίστ του Θεάτρου Μπολσόι, ο πρώτος χορευτής Ίγκορ Τσβίρκο και η πρίμα μπαλαρίνα Κριστίνα Κρέτοβα. Η παραγωγή, που πραγματοποιείται από το Celebrity Gala, μεταφέρει στην Κύπρο μια πλήρη σκηνική εκδοχή του έργου, με περισσότερα από 100 κοστούμια και σκηνικά που μεταφέρονται από τη Σλοβενία. Εισιτήρια: SoldOut Tickets.

Λευκωσία, Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο, 26 & 27 Σεπτεμβρίου. Moving Images: 6-7μ.μ. (Είσοδος ελεύθερη). International Dance Waves Festival: 8.30μ.μ. Ένα διήμερο αφιερωμένο στις πιο σύγχρονες εκφάνσεις της χορευτικής δημιουργίας, με οκτώ έργα σύγχρονου χορού από την Κύπρο και την Ευρώπη και, παράλληλα, 22 ταινίες videodance από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, φιλοξενεί το Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Το International Dance Waves Festival και το Moving Images International Videodance Festival συναντώνται σε ένα πρόγραμμα που φέρνει τον ζωντανό χορό και την κινηματογραφική του εκδοχή σε έναν κοινό χώρο.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικο Αξιοθέας, 8.30μ.μ.Ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει στη σκηνή με το «Piano Trio+», σε μια συναυλία που συνδυάζει τις λυρικές δικές του συνθέσεις με απρόσμενες διασκευές από τους Led Zeppelin, The Doors, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Ένιο Μορικόνε. Μαζί του επί σκηνής θα είναι ο Μιχάλης Καλκάνης στο κοντραμπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα, ενώ ξεχωριστή θέση στη συναυλία έχει ο κιθαρίστας Μπάμπης Τυρόπουλος, ο οποίος θα συμμετάσχει ως special guest στην ηλεκτρική και resonator (dobro) κιθάρα. Διάρκεια: 80’. 22894531

Άγιος Παύλος Λεμεσού, 25–27 Σεπτεμβρίου. Από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Παύλος υποδέχεται το LunarPhos Festival 2026, μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία που συνδυάζει συναυλίες και υπαίθριες δραστηριότητες, επιχειρώντας παράλληλα να αναδείξει μικρότερες κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έρχεται η μεγάλη συναυλιακή βραδιά του φεστιβάλ, με τρία σχήματα να μοιράζονται τη σκηνή. Ο εκρηκτικός Λεωνίδας Μπαλάφας με την μπάντα του, ο Αλέξανδρος Δάικος με τη δική του μπάντα και ο Αριστοτέλης Αριστοτέλους με το σχήμα του συνθέτουν το line-up της βραδιάς. yelahappenings.eu

με την μπάντα του, ο Αλέξανδρος Δάικος με τη δική του μπάντα και ο Αριστοτέλης Αριστοτέλους με το σχήμα του συνθέτουν το line-up της βραδιάς. yelahappenings.eu Άγιος Γεώργιος Συλίκου, Πλατεία Κοινοτικού Συμβουλίου, 8μ.μ. Η μουσικοποιητική παράσταση «Στο Φως του Φεγγαριού» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, προσκαλώντας το κοινό σε μια υπαίθρια καλλιτεχνική εμπειρία όπου η μουσική, η ποίηση και το φυσικό τοπίο συνυπάρχουν. Η παράσταση συνδυάζει τραγούδια δημιουργών, όπως οι Χατζιδάκις, Θεοδωράκης και Μαυρουδής, με την ποίηση των Ρίτσου, Ελύτη, Δημουλά. Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι πρωτότυπες διασκευές του συνθέτη και κιθαρίστα Γιώργου Χριστοφή για το Cyprus Guitar Trio, το οποίο αποτελούν οι Βασίλειος Αβραάμ, Γιώργος Χριστοφή και Σωκράτης Λεπτός. Η Μαρία Ανδρέου, με την ερμηνεία τραγουδιών και την απαγγελία ποιημάτων, προσδίδει εκφραστικότητα στη βραδιά.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 8μ.μ. Οι «Αιώνιες Ιστορίες | Eternal Stories», ένα σπονδυλωτό θεατρικό αναλόγιο που φέρνει σε διάλογο την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία με σύγχρονες ταινίες animation, παρουσιάζονται με την υπογραφή της Μαγδαλένας Ζήρα. Εισιτήρια/κρατήσεις: more.com Επόμενες: Κυριακή 27, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου,

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου, 8μ.μ. Η μουσική περφόρμανς «Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα» της Έλενας Αγαθοκλέους παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Η Αγαθοκλέους συνδέει τη δημιουργία με τον «κύκλο του ήρωα» του Τζόζεφ Κάμπελ, το αρχετυπικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο ήρωας εγκαταλείπει τον γνώριμο κόσμο, περνά μια σειρά δοκιμασιών, βιώνει έναν συμβολικό θάνατο και επιστρέφει μεταμορφωμένος στην κοινότητά του. Εισιτήρια: more.com. Επόμενη: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 7μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Το θεατρικό έργο «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Παίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας. Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου. SoldOut Tickets και στο τηλέφωνο 99520835. Επόμενη: 27 Σεπτεμβρίου.

Φοινί, Πλατεία, 8.30μ.μ. Οι Νεφέλες του Αριστοφάνη επιστρέφουν με μια σύγχρονη ματιά, σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που μεταφέρει τον αριστοφανικό λόγο σε ένα σκηνικό οικείο στην κυπριακή καθημερινότητα. Η παραγωγή της ομάδας Κοκόνες παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Εύας Καλομοίρη, Άντρεας Μαύρου και Κρίστης Χαραλάμπους. Επόμενη: 30/9 Αγρός

Λευκωσία, ARTos House, 8.30μ.μ. O θεατρικός μονόλογος «Ανάμεσα σε Δύο Ήλιους» του Θανάση Δρακόπουλου επιστρέφει στο ARTos House. Πρόκειται για ένα έργο γύρω από τη μνήμη, την απώλεια, τη σιωπή και τη διαρκή παρουσία εκείνων που έχουν φύγει. Το κείμενο και την ερμηνεία υπογράφει ο Θανάσης Δρακόπουλος, τη σκηνογραφική επιμέλεια έχει η Σόσε Εσκιτζιάν και την κινησιολογία η Ήβη Χατζηβασιλείου. Διάρκεια: 40΄. Εισιτήρια: SoldOut Tickets.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ. μέχρι 4 Οκτωβρίου. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λεμεσός, Ξυδάδικο, Πολυχώρος Συνεργείο, Tapper, 23-27 Σεπτεμβρίου. Το 14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ επιστρέφει με συγγραφείς, συγγραφείς-περφόρμερ και καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό. 99558358 sardamfestival.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, NiMAC, Παλιά Ηλεκτρική, 18–27 Σεπτεμβρίου. Το Queer Wave, το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου, επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά και από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου μεταφέρει για ακόμη μία φορά το queer σινεμά και την queer έκφραση στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. queerwave.com

Λευκωσία, Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού. Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ «Ημέρες Ρωσο-Κυπριακού Κινηματογράφου» είναι μια νέα διοργάνωση που φέρνει κοντά δημιουργούς από τη Ρωσία και την Κύπρο. Σήμερα δεύτερη ημέρα, 26 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα ξεκινά στις 11π.μ. με το διαγωνιστικό μέρος των ταινιών μικρού μήκους. Στις 8μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του Φεστιβάλ και η απονομή των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους και του διαγωνισμού pitching σεναρίων. Η αυλαία του Φεστιβάλ θα πέσει με τη ρωσική ρομαντική κωμωδία με στοιχεία φαντασίας του 2025 «You Drive Me Crazy» («Сводишь с ума»), σε σκηνοθεσία Ντάρια Λέμπεντεβα.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αγία Νάπα, Κεντρική Πλατεία «Γιώργος Σεφέρης», 25–27 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ. Η Josephine, ο Κώστας Μακεδόνας και οι Locomondo δίνουν τον τόνο στο 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου παίρνει τη σκυτάλη ο Κώστας Μακεδόνας. Το τριήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με τους Locomondo. Είσοδος ελεύθερη

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Heart of the Beast (σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe), Sense and Sensibility (σκηνοθεσία Georgia Oakley με τους Daisy Edgar-Jones, Esme Xreed-Miles, Caitriona Balfe), The Weight (σκηνοθεσία Padraic McKinley με τους Ethan Hawke, Russel Crowe, Julia Jones), Shaun the Sheep: The Beast of Mossy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Steve Cox, Matthew Walker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Avengers: Endgame (σκηνοθεσία Anthony Russo, Joe Russo με τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo) – RIO Nicosia Mall.