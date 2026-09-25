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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λευκωσία, γκαλερί Art Seen (22006624). Εγκαίνια: 7μ.μ. Μια νέα ενότητα έργων που κινείται ανάμεσα στη γλυπτική, τις κινητικές εγκαταστάσεις, τη ζωγραφική και τη χαρακτική παρουσιάζει ο Ανδρέας Καλλή στην ατομική του έκθεση «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», σε επιμέλεια Μαρίας Στάθη. Μέχρι 6/11. art-seen.org
- Λευκωσία, Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Τέσσερα σημαντικά μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο παρουσιάζει η διεθνής περιοδεύουσα έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο», η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σερβίας και την Πρεσβεία της Σερβίας στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Μέχρι 12/10
- Λάρνακα, Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Τη νέα της δουλειά, με τίτλο «Worlds Elusive», παρουσιάζει η εικαστικός Άννα Βασιλείου σε μια έκθεση που συγκεντρώνει ζωγραφική και γλυπτική και συμπυκνώνει μια μακρά πορεία καλλιτεχνικής αναζήτησης. Εγκαίνια από τον σκηνογράφο και εικαστικό Άντη Παρτζίλη. Μέχρι 10/10.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ.Ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει στη σκηνή με το «Piano Trio+», σε μια συναυλία που συνδυάζει τις λυρικές δικές του συνθέσεις με απρόσμενες διασκευές από τους Led Zeppelin, The Doors, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Ένιο Μορικόνε. Μαζί του επί σκηνής θα είναι ο Μιχάλης Καλκάνης στο κοντραμπάσο και ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα, ενώ ξεχωριστή θέση στη συναυλία έχει ο κιθαρίστας Μπάμπης Τυρόπουλος, ο οποίος θα συμμετάσχει ως special guest στην ηλεκτρική και resonator (dobro) κιθάρα. Διάρκεια: 80’. 77777745 rialto.interticket.com
- Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Οι οκτώ φιναλίστ του Διεθνούς Masterclass & Διαγωνισμού για Σολίστ Όπερας ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουντούρη, οι νεαροί λυρικοί τραγουδιστές θα διεκδικήσουν τα τρία κορυφαία βραβεία του διαγωνισμού, ερμηνεύοντας γνωστές άριες από έργα των Μότσαρτ, Γκλουκ, Ντονιτσέτι, Ροσίνι, Μπελίνι, Βέρντι, Γκουνό, Μασνέ, Μπιζέ, Πουτσίνι και άλλων σημαντικών συνθετών. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο τέλος της συναυλίας. cyso.interticket.com
- Καλό Χωριό Ορεινής, Εκθεσιακός Χώρος «ΜΕΡΙΚΑ», 7.30μ.μ. Το διαχρονικό έργο του Μάνου Λοΐζου, παρουσιάζει το συγκρότημα Μουσικόραμα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Επόμενες: 27/9 Νικητάρι, 11/10 Πολύστυπος, 23/10 Εργάτες
- Άγιος Παύλος Λεμεσού, 25–27 Σεπτεμβρίου. Από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Παύλος υποδέχεται το LunarPhos Festival 2026, μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία που συνδυάζει συναυλίες και υπαίθριες δραστηριότητες, επιχειρώντας παράλληλα να αναδείξει μικρότερες κοινότητες της κυπριακής υπαίθρου. Η έναρξη γίνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με το opening party «Γλέντι στην Πρίζα», μια βραδιά όπου ο παραδοσιακός ήχος συναντά σύγχρονους ρυθμούς. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Νομάδες και οι Alejjos, από τις 7μ.μ. έως τα μεσάνυχτα, ενώ οι πόρτες ανοίγουν στις 5.30μ.μ. Εισιτήρια και κρατήσεις για τα εργαστήρια μέσω yelahappenings.eu
- Αγία Νάπα, Κεντρική Πλατεία «Γιώργος Σεφέρης», 25–27 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ. Η Josephine, ο Κώστας Μακεδόνας και οι Locomondo δίνουν τον τόνο στο 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με τη Josephine. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου παίρνει τη σκυτάλη ο Κώστας Μακεδόνας. Το τριήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με τους Locomondo. Είσοδος ελεύθερη
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Το θεατρικό έργο «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Παίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας. Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου. SoldOut Tickets και στο τηλέφωνο 99520835. Επόμενες: 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
- Ξυλοτύμβου, Πλατεία, 8.30μ.μ. Οι Νεφέλες του Αριστοφάνη επιστρέφουν με μια σύγχρονη ματιά, σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που μεταφέρει τον αριστοφανικό λόγο σε ένα σκηνικό οικείο στην κυπριακή καθημερινότητα. Η παραγωγή της ομάδας Κοκόνες παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Εύας Καλομοίρη, Άντρεας Μαύρου και Κρίστης Χαραλάμπους. Επόμενες; 26/9 Φοινί, 30/9 Αγρός
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- Λεμεσός, Ξυδάδικο, Πολυχώρος Συνεργείο, Tapper, 23-27 Σεπτεμβρίου. Το 14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ επιστρέφει με συγγραφείς, συγγραφείς-περφόρμερ και καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό. 99558358 sardamfestival.com
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 21-25 Σεπτεμβρίου. Ιστορίες για τις ρίζες, τη μνήμη, την ταυτότητα, την αγάπη και την ειρήνη φέρνει στη Λευκωσία το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου – Golden Aphrodite Awards, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιείται επίσης το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ του Women in Film and Television Cyprus (WIFT Cyprus), με έμφαση στην ορατότητα και την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη δημιουργική και καλλιτεχνική ηγεσία. cyprusfilmfestival.org
- Λευκωσία, NiMAC, Παλιά Ηλεκτρική, 18–27 Σεπτεμβρίου. Το Queer Wave, το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου, επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά και από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου μεταφέρει για ακόμη μία φορά το queer σινεμά και την queer έκφραση στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. queerwave.com
- Λευκωσία, Πάνθεον 7.30μ.μ. Την ταινία Kokuho του Σανγκ-ιλ Λι, προβάλλει η Πρεσβεία της Ιαπωνίας σε συνεργασία με τον Ομιλο Φίλων Κινηματογράφου. Διάλογοι: Ιαπωνικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί. (2025,175’).
- Λευκωσία, Ρωσικό Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού. Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ «Ημέρες Ρωσο-Κυπριακού Κινηματογράφου» φέρνει κοντά δημιουργούς από τη Ρωσία και την Κύπρο. Η αυλαία ανοίγει στις 7μ.μ. με την επίσημη τελετή έναρξης. Στις 7.30μ.μ. θα ακολουθήσει η προβολή της κυπριακής ταινίας μεγάλου μήκους του 2024 «Σμαράγδα– I Got Thick Skin and I Can’t Jump», σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Αβραάμ. Τη δεύτερη ημέρα, 26 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα ξεκινά στις 11π.μ. με το διαγωνιστικό μέρος των ταινιών μικρού μήκους. Στις 8μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του Φεστιβάλ και η απονομή των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους και του διαγωνισμού pitching σεναρίων. Η αυλαία θα πέσει με τη ρωσική ρομαντική κωμωδία με στοιχεία φαντασίας του 2025 «You Drive Me Crazy» («Сводишь с ума»), σε σκηνοθεσία Ντάρια Λέμπεντεβα.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
- Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9
Λεμεσός
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Heart of the Beast (σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe), Sense and Sensibility (σκηνοθεσία Georgia Oakley με τους Daisy Edgar-Jones, Esme Xreed-Miles, Caitriona Balfe), The Weight (σκηνοθεσία Padraic McKinley με τους Ethan Hawke, Russel Crowe, Julia Jones), Shaun the Sheep: The Beast of Mossy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Steve Cox, Matthew Walker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: Avengers: Endgame (σκηνοθεσία Anthony Russo, Joe Russo με τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo) – RIO Nicosia Mall.