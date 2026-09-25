Στόχος η διασφάλιση της επάρκειας αδρανών υλικών – Από τις αντιδράσεις στο Σταυροβούνι και την Παρεκκλησιά, μέχρι το αδιέξοδο με τις βρετανικές Βάσεις στο Ξυλοφάγου ΚΟΙΝΩΝΙΑ Άγγελος Νικολάου