Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Σπίτι της Ευρώπης, 6.30μ.μ. 22-24 Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ «Languages on Screen – Cinema Speaks Europe» παρουσιάζεται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Τρεις βραδιές, 15 ταινίες μικρού μήκους από 10 ευρωπαϊκές χώρες και ιστορίες που, παρότι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, συναντώνται σε κοινές εμπειρίες. Ελεύθερη είσοδος. Επόμενες: Πλατεία Ελευθερίας (Τετάρτη, 7μ.μ.), Gardens of the Future (Πέμπτη, 7μ.μ.)
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8μ.μ. και 9μ.μ. Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Βαρώσια, η Πόλη Όμηρος» (Varosha, la ville otage, 2024) της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Σιλβί Ντελέλ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Η Ντελέλ προσεγγίζει την ιστορία της πόλης όχι μόνο μέσα από τα γεγονότα, αλλά κυρίως μέσα από τους ανθρώπους, τη μνήμη και τις εμπειρίες που εξακολουθούν να καθορίζουν τη ζωή στην Κύπρο. Εισιτήρια: pantheon-theatre.com
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, ARTos House, 8.30μ.μ. Μετά τις πρώτες παραστάσεις του τον Ιούνιο, ο θεατρικός μονόλογος «Ανάμεσα σε Δύο Ήλιους» του Θανάση Δρακόπουλου επιστρέφει στο ARTos House για τρεις παραστάσεις. Πρόκειται για ένα έργο γύρω από τη μνήμη, την απώλεια, τη σιωπή και τη διαρκή παρουσία εκείνων που έχουν φύγει. Το κείμενο και την ερμηνεία υπογράφει ο Θανάσης Δρακόπουλος, τη σκηνογραφική επιμέλεια έχει η Σόσε Εσκιτζιάν και την κινησιολογία η Ήβη Χατζηβασιλείου. Διάρκεια: 40΄. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενη: 23/9
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο– Κεντρική Σκηνή, 8μ.μ. Τελευταία ευκαιρία για να παρακολουθήσει το κοινό της Λευκωσίας «Το Βουνί» της Λουίζας Παπαλοΐζου. Το έργο μεταφέρεται στη σκηνή σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, με μια δωδεκαμελή ομάδα ηθοποιών να ζωντανεύει την ιστορία του Ξενή, της Κόρης και του Σουηδού. Διάρκεια: 165’ με διάλειμμα. Εισιτήρια: SoldOut Tickets.
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. Επόμενες: 23, 24, 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 21-25 Σεπτεμβρίου. Ιστορίες για τις ρίζες, τη μνήμη, την ταυτότητα, την αγάπη και την ειρήνη φέρνει στη Λευκωσία το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου – Golden Aphrodite Awards, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιείται επίσης το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ του Women in Film and Television Cyprus (WIFT Cyprus), με έμφαση στην ορατότητα και την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη δημιουργική και καλλιτεχνική ηγεσία. cyprusfilmfestival.org
- Λευκωσίας, NiMAC, Παλιά Ηλεκτρική, 18–27 Σεπτεμβρίου. Το Queer Wave, το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου, επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά και από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου μεταφέρει για ακόμη μία φορά το queer σινεμά και την queer έκφραση στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. queerwave.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
- Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9
Λεμεσός
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Resident Evil (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry), Spa Weekend (σκηνοθεσία Jon Lucas, Scott Moore με τους Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau), Onslaught (σκηνοθεσία Adam Wingard με τους Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim), Rally from Raris to the Pyramids (ταινία animation σε σκηνοθεσία Rasmus A. Sivertsen) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.