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ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Λιβανέζος χορογράφος Αλί Σαρούρ παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Λευκωσία το «When I Saw the Sea», μια διεθνή συμπαραγωγή που αφηγείται τις συγκλονιστικές ιστορίες τριών μεταναστριών οικιακών εργαζομένων στον Λίβανο και τη διαδρομή τους προς την επιβίωση και την ελευθερία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026. Ερμηνεύουν: Ζένα Μούσα, Τενέι Αχμάντ, Ράνια Τζαμάλ. Διάρκεια: 70’ Εισιτήρια: more.com και στο ταμείο (22797979)
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 7μ.μ. Ολοκληρώνεται απόψε το 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου. Το πρόγραμμα σήμερα: 19:00 – Έλενα Αντωνίου, «ODE» (45’). 20:30 – Μελίνα Σοφοκλέους, «Don’t You Just Love Melting?» (30’, 16+). 21:20 – Άντρια Μιχαηλίδου, «ΦΑΡΜΑ/ FARMA» (25’). Παράλληλα, το MEANWHILE προσθέτει μια δράση δικτύωσης και ανταλλαγής για την κοινότητα του χορού: Pitching Session, Speed Dating & more στις 4μ.μ. στο Art Studio 55. rialto.interticket.com.
ΘΕΑΤΡΟ
- Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra, 8μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster. Το έργο «Φαίδων ή ο ίλιγγος» της νομπελίστριας Μαργκερίτ Γιουρσενάρ προτείνει η Alpha Square, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, ενώ η παράσταση θα παρουσιαστεί και σε δύο ιδιαίτερους χώρους στην Πάφο και τη Λευκωσία. Το κείμενο περιλαμβάνεται στη συλλογή «Φωτιές», όπου η Γιουρσενάρ δανείζει τη φωνή της σε ιστορικά και μυθικά πρόσωπα, αναπλάθοντας τη σκέψη και την ψυχοσύνθεσή τους. Ερμηνεύουν οι: Ανδρέας Αραούζος (Φαίδων), Σταύρος Δημόπουλος (Κέβης, Αλκιβιάδης, Νεαρός Φαίδων). Επόμενες: 23 & 24/9 Λευκωσία, Εξωτερική Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, 4 & 5/10 Ξενοδοχείο Amyth, Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Πρεμιέρα για το έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλιστερ ΜακΝτάουαλ «All of It» που παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Πρόκειται για έναν μονόλογο, που ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους, που παρακολουθεί τη διαδρομή μιας ανώνυμης γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον οριστικό αποχωρισμό. Παραστάσεις: 23, 27, 28, 30 Σεπτεμβρίου και 5, 7, 12, 14, 19, 21 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες: 70001384 Εισιτήρια: more.com Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το θεατρικό «Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι ένα πρωτότυπο παιδικό μιούζικαλ του Γιώργου Τσιάκκα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Παυλίδου, που παρουσιάζεται από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Σάββατο 3μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. & 3μ.μ. μέχρι 4 Οκτωβρίου. Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 27 Οκτωβρίου, 6μ.μ. 28 Οκτωβρίου 12μ. & 3μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets και καταστήματα Stephanis σε όλη την Κύπρο. 99036021.
- Λεμεσός, Ξυδάδικο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Η performance «Nobody came to my funeral» από την ομάδα Art Sphere αποτελεί μια δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26, που παρουσιάζει το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ. 97742371
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. «Υπογλώσσιο νυχτερινό»- πρωτότυπη μουσικοαφηγηματική παράσταση, βασισμένη στο ομώνυμο ποιητικό έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου με τους μουσικούς Ανδρέα Παπαπέτρου, Παυλίνα Κωνσταντοπούλου, Νίκο Πίττα, Ηρακλή Μιτέλλα, Νικόλα Παπαγεωργίου, Μιράντα Παπανεοκλέους, 8.30μ.μ. 22894531
- Πελένδρι, Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μ.μ. Μια μοναδική μουσική διαδρομή στον κόσμο της Βυζαντινής Μουσικής, εκεί όπου η ψαλτική τέχνη συναντά την ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου είναι η συναυλία «Άδουσα εικών», η οποία παρουσιάζεται σε ναούς και μνημεία της Ουνέσκο. Συντελεστές: π. Νικόλαος Λυμπουρίδης (χοράρχης) και τα μέλη της Εκκλησιαστικής Χορωδίας «Ρωμανός ο Μελωδός».
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς, ο Βασίλης Φιλίππου παρουσιάζει τις «Φωλιές» στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Βασίλης Φιλίππου έχει τη σύνθεση, τη φωνή και τα κρουστά, ο Αντρέας Κραμπιάς το ούτι, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου την πολίτικη λύρα, ο Μέιρ Γκασενμπάουερ το νέυ και ο Μάνος Στρατής το κοντραμπάσο. 22894531
- Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Κοινοτικό Πάρκο, 7.30μ.μ. Το Μουσικό Σύνολο «Μυρωθκιές του Γιασεμιού» παρουσιάζει ένα πρόγραμμα όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ομορφιά της απλότητας, της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Συντελεστές: Ευαγόρας Καραγιώργης (λαούτο και φωνή), Κλειώ Παπαδιά (πιάνο), Νεφέλη Καραγιώργη (βιολοντσέλο) και Αλέξης Αναστασίου (φωνή). Παραγωγή & Καλλιτεχνική Οργάνωση: ΚΟΚ – Αντώνης Κοΐζας. Πληροφορίες, τηλ. 99430654.
- Λύμπια, Θεατράκι Δημοτικού Πάρκου Λυμπιών 5μ.μ. Στο Πολιτιστικό Παραδοσιακό Φεστιβάλ παρουσιάζεται το μουσικό σχήμα της Ελένης Μαυρουδή και χορευτικά συγκροτήματα λαογραφικών ομίλων και χορωδίας. 22444888
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
- Λευκωσία, Άγιοι Ομολογητές. Μικρά «πουλλόσπιτα» με οθόνες στο εσωτερικό τους στήνει η ABR – Alternative Brains Rule στους δρόμους των Αγίων Ομολογητών, στο πλαίσιο του Laou Laou – Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περπατούν στη γειτονιά, να σταματούν στα διάφορα σημεία και να ανακαλύπτουν μέσα από τις μικρές οθόνες τέσσερα animation για την κίνηση, τον δημόσιο χώρο, τη γειτονιά και την καθημερινότητα στην πόλη. Το πρόγραμμα «Σπιτάκια με Οθόνες» περιλαμβάνει το «Enough» της Άννας Μάντζαρη, το «Elevator Alone» της Αναστασίας Παπαδοπούλου, το «Montrose Avenue» των Πατ Σιούτσουκ και Μάρεκ Κόλεκ / Tin Can Forest και το «Parking Sucks» του Κρίστοφερ Στόκερουντ.
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Ασκάς Κοινοτικό Συμβούλιο. 10π.μ.–1μ.μ. & 3–5μ.μ. Τρία μονοπάτια της κυπριακής φύσης μετατρέπονται σε υπαίθρια εργαστήρια καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δράση «Τζιβέρτια: Ζωντανές Δομές». Την προτείνει το Threading Stories στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Μέσα από καλλιτεχνικούς περιπάτους και βιωματικά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν πηλό, πέτρα και φυτικές ίνες και θα συμμετάσχουν στη δημιουργία γλυπτικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν και ως ενδιαιτήματα για τις ιθαγενείς μέλισσες της Κύπρου.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσίας, NiMAC, Παλιά Ηλεκτρική, 18–27 Σεπτεμβρίου 2026. Το Queer Wave, το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου, επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά και από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου μεταφέρει για ακόμη μία φορά το queer σινεμά και την queer έκφραση στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. queerwave.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Λεβέντειος Πινακοθήκη(22668838). Φιλανθρωπική έκθεση με τίτλο «Resilience: Τέχνη και Ψυχική Υγεία». Μέχρι 20/9
- IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.
- Θέατρο Παλλάς (22 463144). Την έκθεση με τίτλο «Η ιστορία των video games», με κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές από διαφορετικές εποχές οργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 15–17 Σεπτεμβρίου.
- Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9
Λεμεσός
- The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.
- XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Αγία Νάπα
- Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Νάπας «Γιώργος Σεφέρης. «Μέρες Κεραμικής, Τέχνης και Πηλού στην Αγία Νάπα». Μέχρι 20/9.
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Resident Evil (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry), Spa Weekend (σκηνοθεσία Jon Lucas, Scott Moore με τους Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau), Onslaught (σκηνοθεσία Adam Wingard με τους Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim), Rally from Raris to the Pyramids (ταινία animation σε σκηνοθεσία Rasmus A. Sivertsen) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.