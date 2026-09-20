Με σκληρή γλώσσα η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ: «Να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση;» – Τι είπε για Ρωσία – Ουκρανία – Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί από την αίθουσα ΔΙΕΘΝΗ newsroom