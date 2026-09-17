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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Καφεαναγνωστήριο «Το Έρμα», 8μ.μ Το αριστουργηματικό, αινιγματικό έργο του Διονυσίου Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» ζωντανεύει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας μέσα από ένα δυναμικό σκηνοθετημένο αναλόγιο της ομάδας «Κινητήρας», σε σκηνοθετική και καλλιτεχνική επιμέλεια της Αντιγόνης Γύρα. Οι δύο ηθοποιοί, Αλίκη Αβδελοπούλου και Δημήτρης Αγοράς, ακολουθούν τον ρυθμό του σολωμικού λόγου με ολόκληρο το σώμα τους, τραγουδούν και εναλλάσσουν ρόλους, μετατρέποντας το αναλόγιο σε μια σωματική και προφορική αφήγηση.Διάρκεια: 65’ Εισιτήρια: more.com. Επόμενες: 18/9 8μ.μ. & 11μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα φαινομενικά ανάλαφρο τηλεοπτικό talk show, όπου ένας εφευρέτης παρουσιάζει τη νέα, «καινοτόμο» ιδέα του. Παίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας. Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου. Επόμενες: 18, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. SoldOut Tickets και 99520835

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Ένα διεθνές μουσικό σχήμα που αναζητά στη μουσική έναν κοινό τόπο ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές μνήμες και ταυτότητες είναι το Elana Sasson Quartet, που εμφανίζεται στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με αφετηρία την περσική ποίηση και τα παραδοσιακά τραγούδια των κουρδικών βουνών, το κουαρτέτο παρουσιάζει το «In Between», συνδυάζοντας τροπικές μελωδίες, ασύμμετρους ρυθμούς και στοιχεία της μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου με τον αυτοσχεδιασμό της σύγχρονης τζαζ. 22894531

Λευκωσία, Field Club (Tennis Club), 8.30μ.μ. Με φόντο τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας, η Βάκια Σταύρου παρουσιάζει μια βραδιά τραγουδιού έχοντας στο πλευρό της στο πιάνο τον μόνιμο συνεργάτη της Μανώλη Νεοφύτου. H συναυλία θα κινηθεί ανάμεσα σε αγαπημένες μελωδίες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου και τραγούδια από το προσωπικό ρεπερτόριο. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό, ο οποίος θα ανακοινωθεί το βράδυ της συναυλίας.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη. Εγκαίνια, 7μ.μ. Η φιλανθρωπική έκθεση «Resilience: Τέχνη και Ψυχική Υγεία», που συνδιοργανώνουν η Λεβέντειος Πινακοθήκη, ο Σύνδεσμος Προστασίας της Ψυχικής Υγείας (Λευκωσίας) και η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, συγκεντρώνει έργα που δημιούργησαν μέλη των Μονάδων Εργασιακής Αποκατάστασης (ΜΕρΑ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου

Λεμεσός, XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Η ομαδική έκθεση «Channelled: Women in Art Across Centuries» περιλαμβάνει έργα 17 διεθνώς καταξιωμένων γυναικών καλλιτεχνών του 20ού και 21ου αιώνα, φέρνοντας σε διάλογο ιστορικά σημαντικές μορφές της τέχνης με αναγνωρισμένες και ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης εικαστικής σκηνής. Μεταξύ των γυναικών καλλιτεχνών περιλαμβάνονται ονόματα σημαντικών δημιουργών όπως της Τρέϊσι Έμιν. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κα Εύη Τσολάκη στις 7μ.μ. Μέχρι 5/3

Λευκωσία, IN TOTO Gallery Space (22262470). Εγκαίνια: 7μ.μ. Την ατομική έκθεση του Σέρβου εικαστικού Μιλένκο Στεβάνοβιτς, με τίτλο «Closely Observed», σε επιμέλεια Κωνσταντίνου Κυπριανού παρουσιάζει η ABR στο IN TOTO Gallery Space. Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η προσωπογραφία και η διαδικασία της παρατήρησης. Μέχρι 15/10.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 7μ.μ. 22128175. Ο πολυσυλλεκτικός τόμος «Κύπρος Νήσος – Ιστορία, Μνήμη, Πραγματικότητα», που συνοδεύει την ομώνυμη έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, σηματοδοτεί παράλληλα την επανεκκίνηση του εκδοτικού προγράμματος του ΠΙΤΚ. Τις σκέψεις τους γύρω από την έκδοση θα μοιραστούν η Άννα Μαραγκού, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης με σημαντικό συγγραφικό και πολιτιστικό έργο και ο Αθανάσιος Βιώνης, αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρώην διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (2020-2024)

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Ειδική προβολή του πολωνικού πολιτικού θρίλερ «Jack Strong» (2014) φιλοξενείται, στο πλαίσιο της σειράς «Η Ευρώπη στον Κινηματογράφο». Η ταινία του Βλάντισλαβ Πασικόβσκι είναι ένα ιστορικό θρίλερ βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και αφηγείται την ιστορία του Συνταγματάρχη Ρίσαρντ Κουκλίνσκι, ανώτερου αξιωματικού του Πολωνικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου συνεργάστηκε μυστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αγγλικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θέατρο Παλλάς (22 463144). Την έκθεση με τίτλο «Η ιστορία των video games», με κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές από διαφορετικές εποχές οργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 15–17 Σεπτεμβρίου.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Aphrodite Amathusia (Άγιος Τύχωνας). Την ομαδική έκθεση με τίτλο «Pulse» οργανώνει το 125 Space. Μέχρι 17/9 125space.com

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Resident Evil (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry), Spa Weekend (σκηνοθεσία Jon Lucas, Scott Moore με τους Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau), Onslaught (σκηνοθεσία Adam Wingard με τους Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim), Rally from Raris to the Pyramids (ταινία animation σε σκηνοθεσία Rasmus A. Sivertsen) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.