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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Διάρκεια: 65’. Η θρυλική Comédie-Française έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με την παράσταση «L’Événement» («Το Γεγονός»), βασισμένη στο συγκλονιστικό αυτοβιογραφικό έργο της Νομπελίστριας Ανί Ερνό (Annie Ernaux). Η παράσταση σε σύλληψη και ερμηνεία της Φρανσουάζ Ζιγιάρ, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2026. Η ιστορία της νεαρής γυναίκας του 1963 δεν παραμένει εγκλωβισμένη στο παρελθόν, αλλά επαναφέρει ένα ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τις κοινωνίες: πόσο ελεύθερη είναι μια γυναίκα να αποφασίζει για το ίδιο της το σώμα; Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Εισιτήρια: more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός- Παραμύθα, Zante Venue by PUNIN, 7μ.μ. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες σύγχρονες εκπροσώπους του γαλλικού chanson, η ZAZ (Ιζαμπέλ Ζεφρουά) , έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια, που έγινε διεθνώς γνωστή με το «Je veux», φέρνει στη Λεμεσό ένα μουσικό σύμπαν στο οποίο συναντώνται η γαλλική chanson, η ποπ, η τζαζ, το cabaret και η ιδιαίτερη, ακατέργαστη ενέργεια της φωνής της. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του, «Γέφυρα», παρουσιάζει ο Χρίστος Πέτρου στο 29ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στους στίχους περιλαμβάνονται ποιήματα σημαντικών Ελλήνων ποιητών, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο Κώστας Μόντης και ο Βασίλης Ρώτας, καθώς και στίχοι του ίδιου του Χρίστου Πέτρου. Μαζί του στη σκηνή η Μαρία Πέτρου (φωνή), ο Δημήτρης Πήχας (κοντραμπάσο), ο Αλέξανδρος Κουτσονάσιος (πιάνο), ο Χρίστος Ισιδώρου (λάφτα, παραδοσιακά πνευστά) και ο Εύρος Βοσκαρίδης (βιολί). 22894531

ΟΠΕΡΑ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το αριστούργημα του Ιταλού συνθέτη Γκαετάνο Ντονιτσέτι, «L’Elisir d’Amore» («Το Ελιξίριο του Έρωτα»), παρουσιάζει στη Λεμεσό ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ιταλία και την Κύπρο. η μουσική διεύθυνση έχει ο Πιερτζόρτζιο Ντελ Νούντσιο και τη σκηνοθεσία ο Πάολο Μπαϊόκο. Εισιτήρια: ticketmaster.cy.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θέατρο Παλλάς (22 463144). Την έκθεση με τίτλο «Η ιστορία των video games», με κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές από διαφορετικές εποχές οργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 15–17 Σεπτεμβρίου.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Aphrodite Amathusia (Άγιος Τύχωνας). Την ομαδική έκθεση με τίτλο «Pulse» οργανώνει το 125 Space. Μέχρι 17/9 125space.com

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Practical Magic 2 (σκηνοθεσία Susanne Bier με τους Sandra Bullock, Dianne Wiest, Stockard Channing), Runner (σκηνοθεσία Scott Waugh με τους Alan Ritchon, Owen Wilson, Leila George), Don’t Look Back in Anger (ντοκιμαντέρ για τους Oasis, σκηνοθεσία Will Lovelace, Dylan Southern με τους Liam Gallagher, Anaϊs Gallagher, Noel Gallagher) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: By Any Means (σκηνοθεσία Elegance Bratton με τους Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie) – RIO Λεμεσού.