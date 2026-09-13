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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το ρεμπέτικο ως τραγούδι της μνήμης, της ποίησης και της βιωμένης εμπειρίας βρίσκεται στο επίκεντρο της συναυλίας «Λόγος, Μνήμη και Ρεμπέτικο», που παρουσιάζουν ο Γιώργος Τζώρτζης και το κυπριακό σχήμα Αρχή διά του Ρεμπέτικου, στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντελεστές: Γιώργος Τζώρτζης: τραγούδι, μπαγλαμάς. Θεόδωρος Πολυκάρπου: φωνητικά, τζουράς. Χρίστος Ψαθάς: φωνητικά, κιθάρα. Γιώργος Παόττος: μπουζούκι. Νικόλας Τρύφωνος: κοντραμπάσο. 22894531

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 6μ.μ. και 9μ.μ. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, ξεδιπλώνει τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη. Εισιτήρια: Ticketmaster Cyprus και ACS Επόμενες: 14/9 Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο,

Λιμνάτης Λεμεσού, Πολιτιστικό Κέντρο, 6.30μ.μ. Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στη σύγχρονη ελληνική και κυπριακή δημιουργία προτείνει το Osmosis Saxophone Quartet με τη συναυλία «Αρώματα της Κύπρου». Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα συνθετών όπως οι Μιχάλης Ανδρονίκου, Μίκης Θεοδωράκης, Ευαγόρας Καραγιώργης, Δημήτρης Λάγιος, Ευδοκία Χατζηχάρου, Μάνος Χατζιδάκις και Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

Άγιος Επιφάνιος, Αμφιθέατρο, 5μ.μ. Η παιδική μουσική παράσταση «Ποντικοπεριπέτειες» συστήνει στα παιδιά τον κόσμο της κλασικής μουσικής με τρόπο διασκεδαστικό, βιωματικό και γεμάτο φαντασία. Στη σκηνή βρίσκονται η Αλεξάνδρα Τσιάρα (βιολί), η Νικολέττα Στυλιανού (τραγούδι) και η Ροδοθέα Παναγίδου (πιάνο), οι οποίες συνθέτουν το μουσικό τρίο της παράστασης. Επόμενες: 20/9 Παλαιχώρι

ΟΠΕΡΑ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το αριστούργημα του Ιταλού συνθέτη Γκαετάνο Ντονιτσέτι, «L’Elisir d’Amore» («Το Ελιξίριο του Έρωτα»), παρουσιάζει στη Λεμεσό ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ιταλία και την Κύπρο. η μουσική διεύθυνση έχει ο Πιερτζόρτζιο Ντελ Νούντσιο και τη σκηνοθεσία ο Πάολο Μπαϊόκο. Εισιτήρια: ticketmaster.cy. Επόμενη: 15/9

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Η ζωή του Τσακ» σε σκηνοθεσία Μάϊκ Φλάναγκαν, 110’. Η ταινία αφηγείται τη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου, του Τσαρλς Κραντζ, μέσα από τρία ξεχωριστά κεφάλαια, ξεκινώντας αντίστροφα: από τον πρόωρο θάνατό του σε έναν κόσμο που καταρρέει, μέχρι τα παιδικά του χρόνια σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Τηλ. 22348203

ΗΜΕΡΙΔΑ

Παραλίμνι, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Παραλιμνίου – Δερύνειας «Νίκος Βλίττης» 11 π.μ. Εκδήλωση με επίκεντρο την Αφροδίτη της Λεύκολλας, ένα αρχαιολογικό εύρημα ιδιαίτερης σημασίας για την ιστορία της αρχαίας Λεύκολλας και της ευρύτερης περιοχής του σημερινού Πρωταρά. Το πρόγραμμα: Ομιλία με θέμα «Αναζητώντας τη θεά: Νέες σκέψεις για την κεφαλή της Αφροδίτης της Λεύκολλας». Εισηγητής: Δρ Stephan Schmid, Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου. Ακολουθεί η ομιλία «Όταν η θάλασσα της Λεύκολλας έχρισε βασιλείς: Η ναυμαχία του 306 π.Χ. στους αρχαίους συγγραφείς». Εισηγητής: Δρ Άγγελος Σμάγας, Εκπαιδευτικός – Αρχαιολόγος. Στις 6μ.μ. θα παρουσιαστεί αντίγραφο της κεφαλής αγάλματος της Αφροδίτης, κλασικής περιόδου, το πρωτότυπο της οποίας βρίσκεται στο Νέο Μουσείο του Βερολίνου στον παραλιακό πεζόδρομο του Πρωταρά, νοτιοανατολικά παραλίας Fig Tree Bay (πλησίον ξενοδοχείου “Nausicaa”)

ΧΟΡΟΣ

Φοινικούδες. Το 19ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας, ολοκληρώνεται σήμερα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα σήμερα. 19:00–20:00 – Παρέλαση. 20:00 – Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συμμετοχές από Κύπρο, Ουγγαρία, Γεωργία, Βουλγαρία, Εσθονία, Ισραήλ, Αρμενία, Μαυροβούνιο, Λιθουανία και Ρουμανία, ενώ συμμετέχει επίσης ο Χορευτικός Όμιλος «Το Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου». Η διοργάνωση κλείνει με την Τελετή Λήξης «Αθάνατο Ζεϊμπέκικο», με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Ομίλου «Αθανασία» και τους Raul Valentinos και Valentinos Nan.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. Ο Μάριο Μπανούσι φτάνει στη Λευκωσία με την παράσταση «Goodbye Lindita» που συγκλόνισε κοινό και κριτικούς σε όλον τον κόσμο. Το «Goodbye Lindita», ένα από τα πιο ξεχωριστά σκηνικά γεγονότα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημιουργίας, επικεντρώνεται σε μια πρωταρχική ανθρώπινη εμπειρία: την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Εισιτήρια στο more.com.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. Το θεατρικό «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Παίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας. Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου. Ημερομηνίες: 13, 14, 16, 17, 18, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. SoldOut Tickets και στο τηλέφωνο 99520835. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 26 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2026. 20ό Φεστιβάλ Θεάτρου Παράβασης Λυμπιών. Οι συμπέθεροι – Θεατρική Ομάδα Παρωδία, Ούλλα ανάποδα. Ώρα έναρξης: 8.30μ.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Καλαβασός. Η Καλαβασός μετατρέπεται σε μεγάλο ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης τέχνης, μνήμης και συλλογικής δημιουργίας, φιλοξενώντας το 12ο Φεστιβάλ Ξαρκής. Περισσότεροι από 25 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συναντούν την τοπική κοινότητα, το τοπίο και την ιστορία της περιοχής, αναζητώντας μέσα από έργα, παραστάσεις, προβολές, εργαστήρια και περιηγήσεις νέους τρόπους να διαβαστεί ένας τόπος με βαθιές ιστορικές και αρχαιολογικές ρίζες. Καλαβασός, 11–13 Σεπτεμβρίου, xarkis.org. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πεδουλάς, Elyssia Boutique Hotel. Μια διαφορετική συνάντηση της σύγχρονης γραφιστικής με μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παραδοσιακές τέχνες της Κύπρου προτείνει η εικαστική έκθεση «Stitched into the Landscape» , των Ανδρεανής Παναγίδη και Βασίλη Σαββίδη, που παρουσιάζεται στον Πεδουλά στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Εργαστήρια Λευκαρίτικης δαντέλας: 13 Σεπτεμβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. 3 Οκτωβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. 4 Οκτωβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ.

, των Ανδρεανής Παναγίδη και Βασίλη Σαββίδη, που παρουσιάζεται στον Πεδουλά στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Εργαστήρια Λευκαρίτικης δαντέλας: 13 Σεπτεμβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. 3 Οκτωβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. 4 Οκτωβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. Πεδουλάς, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 10π.μ.–1μ.μ. Ένα δημιουργικό ταξίδι στην κυπριακή ύπαιθρο μέσα από την τέχνη της κυανοτυπίας προτείνει το βιωματικό εργαστήρι «Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό», το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Με οδηγό την καλλιτέχνιδα Ελένη Φιλίππου (The.Curious.Curly), οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την κυανοτυπία, μία από τις παλαιότερες φωτογραφικές τεχνικές χωρίς κάμερα, η οποία αναπτύχθηκε το 1842 .

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θέατρο Παλλάς. Την έκθεση με τίτλο «Η ιστορία των video games», με κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές από διαφορετικές εποχές οργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 12–13 & 15–17 Σεπτεμβρίου. Τηλ. 22 463144.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Aphrodite Amathusia (Άγιος Τύχωνας). Την ομαδική έκθεση με τίτλο «Pulse» οργανώνει το 125 Space. Μέχρι 17/9 125space.com

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Practical Magic 2 (σκηνοθεσία Susanne Bier με τους Sandra Bullock, Dianne Wiest, Stockard Channing), Runner (σκηνοθεσία Scott Waugh με τους Alan Ritchon, Owen Wilson, Leila George), Don’t Look Back in Anger (ντοκιμαντέρ για τους Oasis, σκηνοθεσία Will Lovelace, Dylan Southern με τους Liam Gallagher, Anaϊs Gallagher, Noel Gallagher) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: By Any Means (σκηνοθεσία Elegance Bratton με τους Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie) – RIO Λεμεσού.