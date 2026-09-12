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ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου, 8μ.μ. Ο Μάριο Μπανούσι φτάνει στη Λευκωσία με την παράσταση «Goodbye Lindita» που συγκλόνισε κοινό και κριτικούς σε όλον τον κόσμο. Το θεατρικό ένα από τα πιο ξεχωριστά σκηνικά γεγονότα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημιουργίας, επικεντρώνεται σε μια πρωταρχική ανθρώπινη εμπειρία: την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. more.com. Η παράσταση δεν συνιστάται για θεατές κάτω των 16 ετών. Επόμενη: 13/9 7μ.μ.

Λευκωσία, Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, 12 Σεπτεμβρίου – 1η Νοεμβρίου 2026. Ένας τηλεφωνικός θάλαμος έξω από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας μετατρέπεται σε έναν απρόσμενο χώρο προσωπικής αφήγησης και επικοινωνίας, στην εγκατάσταση «+357» του Μάριου Κακουλλή. Η σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του Μάριου Κακουλλή, ενώ τα κείμενα υπογράφουν οι Σταύρος Λαμπράκης, Ελένη Ξένου, Χαρά Ζυμαρά, Μάριος Κωνσταντίνου και Ναταλί Γιαξή.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λεμεσός, Aphrodite Amathusia (Άγιος Τύχωνας). Εγκαίνια: 6μ.μ. Στην ομαδική έκθεση με τίτλο «Pulse» που οργανώνει το 125 Space, συναντώνται οι Τόνι Γκριν (Tony Green), Λάξμι Χουσέιν (Laxmi Hussain) και Άννα Καλινιτσένκο (Anna Kalinitschenko). Μέχρι 17/9 (Κυριακή–Πέμπτη, 11π.μ.–6μ.μ.), 125space.com

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς. Παρουσιάζεται η έκθεση «Η ιστορία των video games», που προτείνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνεργασία με το Video Games Museum Κρήτης και το Μουσείο Υπολογιστών Κύπρου. 12–13 & 15–17 Σεπτεμβρίου (σαββατοκύριακο 10π.μ.–1μ.μ. και 4–7μ.μ., Τρίτη–Πέμπτη 6–8μ.μ.). Πληροφορίες: 22 463144.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πεδουλάς, Elyssia Boutique Hotel. Μια διαφορετική συνάντηση της σύγχρονης γραφιστικής με μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παραδοσιακές τέχνες της Κύπρου προτείνει η εικαστική έκθεση «Stitched into the Landscape», των Ανδρεανής Παναγίδη και Βασίλη Σαββίδη, που παρουσιάζεται στον Πεδουλά στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Εργαστήρια Λευκαρίτικης δαντέλας: 12 Σεπτεμβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. 13 Σεπτεμβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. 3 Οκτωβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ. 4 Οκτωβρίου: 10.30π.μ.–12μ. και 3.30–5μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Καλαβασός. Για τρεις ημέρες, η Καλαβασός μετατρέπεται σε μεγάλο ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης τέχνης, μνήμης και συλλογικής δημιουργίας, φιλοξενώντας το 12ο Φεστιβάλ Ξαρκής. Περισσότεροι από 25 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συναντούν την τοπική κοινότητα, το τοπίο και την ιστορία της περιοχής. Καλαβασός, 11–13 Σεπτεμβρίου, xarkis.org. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» σε σκηνοθεσία Τζαφάρ Παναχί. Τηλ. 22348203

ΧΟΡΟΣ

Λάρνακα, Φοινικούδες. Το 19ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας, πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα σήμερα: 10:00–12:00 – Μεγάλη παρέλαση όλων των συγκροτημάτων, από την Πλατεία Ευρώπης μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, του Κάστρου και μέχρι τον Άγιο Λάζαρο, με παράσταση στην Πλατεία Αγίου Λαζάρου. 19:00–20:00 – Απογευματινή παρέλαση 20:00 – Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συμμετοχές από Αρμενία, Εσθονία, Λιθουανία, Κύπρο, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Αίγυπτο, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ήπειρο και Βουλγαρία. Ακολουθεί δείπνο-πάρτι με DJ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θέατρο Παλλάς. Την έκθεση με τίτλο «Η ιστορία των video games», με κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές από διαφορετικές εποχές οργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 12–13 & 15–17 Σεπτεμβρίου. Τηλ. 22 463144.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Practical Magic 2 (σκηνοθεσία Susanne Bier με τους Sandra Bullock, Dianne Wiest, Stockard Channing), Runner (σκηνοθεσία Scott Waugh με τους Alan Ritchon, Owen Wilson, Leila George), Don’t Look Back in Anger (ντοκιμαντέρ για τους Oasis, σκηνοθεσία Will Lovelace, Dylan Southern με τους Liam Gallagher, Anaϊs Gallagher, Noel Gallagher) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: By Any Means (σκηνοθεσία Elegance Bratton με τους Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie) – RIO Λεμεσού.