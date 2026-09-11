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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο ξενοδοχείου στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται με δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εστία της φωτιάς έχει εντοπιστεί στο υπόγειο του ξενοδοχείου και οι δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε εκκένωση των ενοίκων του ξενοδοχείου.

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