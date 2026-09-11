Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η αδελφή του θανόντα βασιλιά Χάραλντ Ε’ , η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα στο Όσλο.

«Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Την Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί, πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών.

Με την πάροδο του χρόνου οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει σπάνιες. Τον Αύγουστο, όπως και ο αδελφός της, είχε βάλει βηματοδότη.

Με αυτήν χάνεται το τελευταίο από τρία παιδιά του βασιλιά Όλαφ Ε’, που ανήλθε στον θρόνο το 1957 όπου και παρέμεινε έως το 1991.

naftemporiki.gr