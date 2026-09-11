Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι Χούθι της Υεμένης κατέλαβαν την Παρασκευή το στρατηγικής σημασίας νησί Μαγιούν, γνωστό και ως Περίμ, στο Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση τους σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.

Την κατάληψη του νησιού επιβεβαίωσαν πηγές της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις αποχώρησαν επίσης από την παράκτια πόλη Ντουμπάμπ, απέναντι από το νησί. Οι Χούθι είχαν προηγουμένως καταλάβει τη Μόκα και τα νησιά Χανίς, στο πλαίσιο ταχείας προέλασης κατά μήκος της δυτικής ακτής της χώρας.

Η νέα εδαφική προώθηση ενισχύει την παρουσία των ανταρτών γύρω από το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το στενό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί βασική αρτηρία για το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της ευρύτερης έντασης στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία βασίζεται περισσότερο στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές πετρελαίου της, γεγονός που αυξάνει τη στρατηγική αξία του Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα παραμείνει ασφαλής για τα πλοία, με εξαίρεση εκείνα της Σαουδικής Αραβίας που υπόκεινται σε αποκλεισμό που έχει ανακοινώσει η οργάνωση.

⚜️🚨BREAKING NEWS



🇾🇪 Houthi Military Spokesperson:



The Bab al-Mandab Strait is open to all maritime traffic, except for Saudi Arabian ships.



Saudi-backed forces have lost control of an area spanning 5,400 square kilometers. We targeted 38 military brigades.… September 11, 2026

Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για ενδεχόμενες νέες αναταράξεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και στην αγορά ενέργειας, καθώς το Μπαμπ ελ Μάντεμπ αποτελεί κομβικό σημείο για τις εμπορικές και ενεργειακές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης έχουν ήδη προαναγγείλει προσπάθεια ανακατάληψης των περιοχών που έχασαν κατά την προέλαση των Χούθι, περιλαμβανομένων της Μόκα και των νησιών της Ερυθράς Θάλασσας.

protothema.gr