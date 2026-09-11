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Η Κύπρος καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της νόμιμης Κυβέρνησης της Υεμένης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Χ σημειώνει ότι η στοχοποίηση αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι απαράδεκτη.

”Η Κύπρος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τις πληγείσες χώρες και τους λαούς τους και υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)”, αναφέρεται στην ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

Cyprus unequivocally condemns the Houthi attacks against the Kingdom of Saudi Arabia and the legitimate Yemeni Government. The targeting of civilians and civilian infrastructure is unacceptable.



Cyprus stands in full solidarity with the affected countries and their peoples, and… — Cyprus MFA (@CyprusMFA) September 11, 2026

ΚΥΠΕ