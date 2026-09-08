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Επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον στόχων στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθι της Υεμένης, αναφέροντας ότι πρόκειται για αντίποινα στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στο έδαφος της Υεμένης.

Το κίνημα Ανσαραλά, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ανέφερε μέσω Telegram ότι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, την αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ, καθώς και εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας ARAMCO στην Άμπχα και στην Τζιζάν.

Yemen’s Houthis released a video they say shows their forces using locally made ballistic missiles to target trucks carrying military equipment from Saudi Arabia at Al-Wadiah camp. pic.twitter.com/EjRhy8BCdJ September 7, 2026

«Drones και πύραυλοι της Υεμένης σφυροκοπούν τον σαουδάραβα εχθρό», ανέφερε το κίνημα στην ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές που ελέγχονται από τους Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στη βορειοδυτική Υεμένη.

Σύμφωνα με τους αντάρτες, μεταξύ των εγκαταστάσεων που επλήγησαν ήταν και φυλακή, με αρκετούς κρατούμενους να μεταφέρονται σε νοσοκομείο και άλλους να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Το Ριάντ δεν είχε σχολιάσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα, Γιαχία Σάρια, προειδοποίησε ότι η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον της Υεμένης» δεν θα μείνει αναπάντητη, προαναγγέλλοντας συνέχιση των αντιποίνων.

protothema.gr