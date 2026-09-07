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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων βρέθηκαν νωρίτερα στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων διαδηλώνοντας κατά του εκλογικού αποτελέσματος.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες κόσμου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όπως η Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, διαδήλωσαν κρατώντας πανό με τον Μερτς να έχει… κέρατα και φορώντας μπλούζες με συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας και των ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωμάτων. Παράλληλα, σε περίοπτη θέση υπήρχαν τόσο σημαίες της Γερμανίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

#IGR: Protests broke out across German cities such as Berlin and Frankfurt following the far-right Alternative for Germany (AfD) party's historic victory in the Saxony-Anhalt state elections. pic.twitter.com/cH3piF3aXE — India Global Review (@IGR_Media) September 7, 2026

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο Βερολίνο και την Πύλη του Βραδεμβούργου συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις με τις δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας.

#IGR: Protests broke out across German cities such as Berlin and Frankfurt following the far-right Alternative for Germany (AfD) party's historic victory in the Saxony-Anhalt state elections. pic.twitter.com/cH3piF3aXE — India Global Review (@IGR_Media) September 7, 2026

Μερτς: Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισήμανε ότι η Γερμανία έχει αφήσει προ πολλού πίσω της τον εθνικισμό και δεν θα επιτρέψει να αναδειχθεί ένα νέο αντίστοιχο ρεύμα.

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι. Δεν το περιμέναμε σε τέτοιο βαθμό», είπε, προσθέτοντας ότι το αποτέλεσμα πρέπει, όπως κάθε εκλογικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία, να γίνει σεβαστό.

🇩🇪 German Chancellor Friedrich Merz:



“Germany has left nationalism behind and will never again allow ethnic nationalism in Germany.”



Follow: @europa pic.twitter.com/GxwQ3lJPnp September 7, 2026

Ο καγκελάριος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων στράφηκε, όπως ο ίδιος τα χαρακτήρισε, σε «μη δημοκρατικά κόμματα», εντάσσοντας στην ίδια αναφορά την AfD, την BSW και την Die Linke. Παράλληλα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και είναι σε θέση να προστατεύσουν το πολίτευμα, ενώ επικαλέστηκε την πολιτική παράδοση του Κόνραντ Άντεναουερ και του Χέλμουτ Κολ, την οποία, όπως είπε, θέλει να συνεχίσει.

protothema.gr