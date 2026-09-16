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ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Πλατεία Κάστρου, 8.30μ.μ. Δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές και παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, συναντώνται επί σκηνής στην Πλατεία του Κάστρου της Πάφου, σε μια συναυλία που φέρνει μαζί δύο διαφορετικές αλλά συγγενικές μουσικές διαδρομές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια-σταθμούς από τη δισκογραφία και των δύο καλλιτεχνών, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη δημιουργική ανανέωση. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και ACS Couriers

Λευκωσία, Κύρια Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, 8μ.μ. Ένα μουσικό αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι, μέσα από τη μακρόχρονη δημιουργική διαδρομή του Κύπριου συνθέτη και πιανίστα Σάββα Σάββα, παρουσιάζεται με τίτλο «Στης Νύχτας την Ανάσα». Στο πρόγραμμα συνυπάρχουν στίχοι και ποιήματα δημιουργών από την ελληνική και την παγκόσμια ερωτική ποίηση. Τραγουδούν οι Κούλης Θεοδώρου, Αναστασία Βορκά, Δέσποινα Κατσαντώνη, Διώνη Γκέιστ, Μαριάννα Σάββα και Χριστίνα Γαβριηλίδου, ενώ την απαγγελία αναλαμβάνει η Σαλώμη Ιεροπούλου. Εισιτήρια: More.com

Συκόπετρα, Εκδρ.χώρος «Πευκαρούθκια», 7.30μ.μ.Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου στιχουργού Κώστα Βίρβου, η μουσική παράσταση «Τ’ Αχνάρια» αποτελεί ένα συγκινητικό αφιέρωμα σε έναν δημιουργό που σημάδεψε ανεξίτηλα το Ελληνικό Λαϊκό τραγούδι. Συντελεστές: Φίλιππος Κτενάς και Αναστασία Ζακυνθινού (τραγούδι), Ρίκος Γρηγορίου (μπουζούκι), Νίκος Παντέχης (ακορντεόν, πλήκτρα), Σταμάτης Πετσάκος (κιθάρα), Αντρέας Ευστρατίου (τύμπανα) και Μιχάλης Μεσσιος (μουσική διεύθυνση – μαέστρος, κοντραμπάσο). Η συναυλία οργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης.

Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λεμεσού «Πάνος Σολομωνίδης», 8μ.μ. Η εκδήλωση μουσικής, λόγου και εικόνας «Μίλα μου για λευτεριά» με τους Μουσικούς Συνοδοιπόρους, οργανώνεται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στον Άγγλο κατακτητή, αναδεικνύοντας εμβληματικές μορφές του Αγώνα, όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου, αλλά και την πολύτιμη συμβολή της μαθητιώσας νεολαίας.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα φαινομενικά ανάλαφρο τηλεοπτικό talk show, όπου ένας εφευρέτης παρουσιάζει τη νέα, «καινοτόμο» ιδέα του. Όσο όμως η εκπομπή εξελίσσεται, η βιτρίνα της ψυχαγωγίας αρχίζει να καταρρέει, αποκαλύπτοντας ένα σύμπαν γεμάτο παράλογο, υπαρξιακή αγωνία και δυστοπία. Παίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας. Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου. Ημερομηνίες: 16, 17, 18, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. SoldOut Tickets και στο τηλέφωνο 99520835. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Θέατρο Παλλάς (22 463144). Την έκθεση με τίτλο «Η ιστορία των video games», με κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές από διαφορετικές εποχές οργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 15–17 Σεπτεμβρίου.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

Aphrodite Amathusia (Άγιος Τύχωνας). Την ομαδική έκθεση με τίτλο «Pulse» οργανώνει το 125 Space. Μέχρι 17/9 125space.com

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Practical Magic 2 (σκηνοθεσία Susanne Bier με τους Sandra Bullock, Dianne Wiest, Stockard Channing), Runner (σκηνοθεσία Scott Waugh με τους Alan Ritchon, Owen Wilson, Leila George), Don’t Look Back in Anger (ντοκιμαντέρ για τους Oasis, σκηνοθεσία Will Lovelace, Dylan Southern με τους Liam Gallagher, Anaϊs Gallagher, Noel Gallagher) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: By Any Means (σκηνοθεσία Elegance Bratton με τους Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie) – RIO Λεμεσού.