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Την περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την προβολή του κυπριακού νηολογίου, επιδίωξε η υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη κατά την επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε στο Λονδίνο από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συμμετοχή της στο 18th Annual Capital Link Shipping & Marine Services Forum, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Βρετανό ομόλογό της, Keir Mather, και τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της TEN Ltd, Νικόλαο Π. Τσάκο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές συνεργασίας κυβερνήσεων και ναυτιλιακής βιομηχανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Κατά τις παρεμβάσεις της, η κ. Χατζημανώλη υπογράμμισε την ανάγκη για μια ανταγωνιστική, ανθεκτική και βιώσιμη ναυτιλία, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Προβολή του κυπριακού νηολογίου

Η υφυπουργός παρουσίασε την Κύπρο ως διεθνώς αναγνωρισμένο ναυτιλιακό κέντρο, αναδεικνύοντας το ισχυρό νηολόγιο, το ολοκληρωμένο ναυτιλιακό οικοσύστημα και το σταθερό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Κατά την παραμονή της στο Λονδίνο, πραγματοποίησε επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, με στόχο την προώθηση του κυπριακού νηολογίου και τη διεύρυνση της συνεργασίας με τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Συνάντηση με τον Keir Mather

Η κ. Χατζημανώλη είχε επίσης διμερή συνάντηση με τον Keir Mather, κοινοβουλευτικό υφυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιο για την αεροπορία, τη ναυτιλία και την απανθρακοποίηση.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, την πράσινη μετάβαση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος διεθνώς.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο χωρών.

Επαφές με τη Foresight Group

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η υφυπουργός συναντήθηκε με τον ιδρυτή και πρόεδρο της Foresight Group, Ravi K. Mehrotra.

Ο διεθνής επιχειρηματικός όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς της ναυτιλίας, των υπεράκτιων γεωτρήσεων και των λιμενικών και ενεργειακών υποδομών, καθώς και σε άλλους συναφείς κλάδους.