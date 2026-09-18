Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 18–20 Σεπτεμβρίου. Το 4ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου επιστρέφει στη Λεμεσό από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας οκτώ χορογραφικά έργα που αποτυπώνουν τη δυναμική και την πολυφωνία της σύγχρονης κυπριακής χορογραφικής σκηνής. Το πρόγραμμα σήμερα: 19:00 – Πάνος Μαλακτός, «NO IM NOT» (25’), 20:00 – Πέτρος Κονναρής & Ροδιά Βόμβολου, «The future is dark which is the best thing a future can be» (120’). rialto.interticket.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Παλώδια, Τα Αλώνια της Παλώδιας, 8μ.μ. Ένα μουσικό ταξίδι στις ρίζες, την πορεία και την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού προτείνει το μουσικό σύνολο Ες αεί με την παράσταση «Στην αρχή των τραγουδιών». Το σχήμα Ες αεί αποτελείται από τους Γιώργο Ιωάννου (τραγούδι), Κωνσταντίνο Μακαρίτη (φλάουτο), Πάρη Ξάνθου (πιάνο), Χρήστο Τυλισσανάκη (κιθάρα, λαούτο), Ανδρέα Ροδοσθένους (ηλεκτρικό μπάσο) και Ρόδο Παναγιώτου (κρουστά). Επόμενες: 23/9 Πισσούρι, 9/10 Κούκλια, 23/10 Κάτω Δρυς

Κοράκου, Πλατεία, 8μ.μ. Η μουσική παράσταση «Πού ’ναι τα χρόνια», αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή. Ερμηνεύουν ο Δημήτρης Φανής, ο οποίος έχει και τη μουσική επιμέλεια της παράστασης και η Μαρίνα Βερζανλή, με τη συνοδεία των Άριστου Χριστοδούλου (πιάνο), Χαράλαμπου Δημητρίου (κρουστά), Κώστα Χαλλούμα (ακουστικό μπάσο), Χαράλαμπου Παντελή (κιθάρα), Γιώργου Δημητρίου (μπουζούκι) και Μιχάλη Καρακατσάνη (ακορντεόν). Επόμενη: 27/9 Κάτω Δρυς

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσίας, NiMAC, Παλιά Ηλεκτρική, 18–27 Σεπτεμβρίου 2026. Το Queer Wave, το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου, επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά και από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου μεταφέρει για ακόμη μία φορά το queer σινεμά και την queer έκφραση στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας. queerwave.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, The Edit Gallery (25251710). Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Μια νέα ενότητα κεραμικών γλυπτών της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας Χάνα Ρόουαν, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας και παραγωγής στη Λεμεσό, παρουσιάζει η The Edit Gallery στην ατομική έκθεση «Carriers». Μέχρι 17/10.

Αγία Νάπα, Event Center Μαρίνας Αγίας Νάπας, 7-10μ.μ. Μια φιλανθρωπική έκθεση με περίπου 50 έργα του Πίτερ Τούμπι (Peter Tooby) φιλοξενείται για μία μόνο βραδιά στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, με την τέχνη να γίνεται αφορμή για μια έμπρακτη πράξη στήριξης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Τα έργα θα διατίθενται προς πώληση και το σύνολο των εσόδων θα προσφερθεί στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.

Αγία Νάπα, Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Νάπας «Γιώργος Σεφέρης» 7μ.μ. Τον νέο πολιτιστικό θεσμό «Μέρες Κεραμικής, Τέχνης και Πηλού στην Αγία Νάπα», παρουσιάζει ο Δήμος Αγίας Νάπας, μέσω του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Νάπας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αγγειοπλαστών – Κεραμιστών Κύπρου και τον Σύνδεσμο «Άρωμα» Αγίας Νάπας – Φίλοι Πάρκου Γλυπτικής. Εγκαίνια 7μ.μ. από την υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα. Μέχρι 20/9.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο– Κεντρική Σκηνή, 8μ.μ. Τρεις τελευταίες ευκαιρίες για να παρακολουθήσει το κοινό της Λευκωσίας «Το Βουνί» της Λουίζας Παπαλοΐζου. Το έργο μεταφέρεται στη σκηνή σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίας Κυριάκου, με μια δωδεκαμελή ομάδα ηθοποιών να ζωντανεύει την ιστορία του Ξενή, της Κόρης και του Σουηδού. Διάρκεια: 165’ με διάλειμμα. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενες: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου,

Λευκωσία, Καφεαναγνωστήριο «Το Έρμα», 8μ.μ. & 11μ.μ. Το αριστουργηματικό, αινιγματικό έργο του Διονυσίου Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» ζωντανεύει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας μέσα από ένα δυναμικό σκηνοθετημένο αναλόγιο της ομάδας «Κινητήρας», σε σκηνοθετική και καλλιτεχνική επιμέλεια της Αντιγόνης Γύρα. Οι δύο ηθοποιοί, Αλίκη Αβδελοπούλου και Δημήτρης Αγοράς, ακολουθούν τον ρυθμό του σολωμικού λόγου με ολόκληρο το σώμα τους, τραγουδούν και εναλλάσσουν ρόλους, μετατρέποντας το αναλόγιο σε μια σωματική και προφορική αφήγηση.Διάρκεια: 65’ Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8.30μ.μ. «Βλαβερές συνέπειες του καπνού» της Λένας Κιτσοπούλου σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα φαινομενικά ανάλαφρο τηλεοπτικό talk show, όπου ένας εφευρέτης παρουσιάζει τη νέα, «καινοτόμο» ιδέα του. Παίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρής, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας. Επί οθόνης: Νιόβη Χαραλάμπους, Λένα Κιτσοπούλου. Επόμενες: 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. SoldOut Tickets και στο τηλέφωνο 99520835. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη(22668838). Φιλανθρωπική έκθεση με τίτλο «Resilience: Τέχνη και Ψυχική Υγεία». Μέχρι 20/9

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Θέατρο Παλλάς (22 463144). Την έκθεση με τίτλο «Η ιστορία των video games», με κονσόλες και προσωπικούς υπολογιστές από διαφορετικές εποχές οργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 15–17 Σεπτεμβρίου.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Resident Evil (σκηνοθεσία Zach Cregger με τους Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry), Spa Weekend (σκηνοθεσία Jon Lucas, Scott Moore με τους Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau), Onslaught (σκηνοθεσία Adam Wingard με τους Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim), Rally from Raris to the Pyramids (ταινία animation σε σκηνοθεσία Rasmus A. Sivertsen) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.