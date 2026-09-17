Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής» ερμήνευσε σε συναυλία στην Πάφο η Άλκηστις Πρωτοψάλτη προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, προκαλώντας συγκίνηση.

Η τραγουδίστρια, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας βρέθηκαν στο νησί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και πιασμένοι χέρι χέρι τραγούδησαν μαζί με τους θεατές το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως φάινεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καθώς είχε σημαδέψει με έναν τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ένα τραγούδι μου που τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές», είπε χαρακτηριστικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Δείτε το βίντεο

Λίγες ημέρες πριν, η τραγουδίστρια είχε αναρτήσει στο προφίλ της στο Instagram ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή ξαφνικά στα 54 του, να τραγουδά το ίδιο τραγούδι μέσα στο αυτοκίνητό του.

protothema.gr