Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο θάνατος 22χρονου σε πισίνα στις 24 Αυγούστου επανήλθε στην επικαιρότητα, αφού έγινε γνωστό πως πρόκειται για δημοφιλή δημιουργό περιεχομένου ενηλίκων. Πρόκειται για τον Ρικάρντο Στάουντ, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής στον τομέα ενασχόλησης του, κυρίως σε άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Ρικάρντο έκανε καριέρα με το ψευδώνυμο Noah Segsy ενώ ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε μέσα των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προστέθηκε η φράση «εις μνήμην», σύμφωνα με το People. Ο 22χρονος είχε τουλάχιστον 300.000 ακόλουθους στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρικάρντο βρισκόταν εδώ και καιρό στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος είχε ανασυρθεί γύρω στις 21:00 από πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην Επαρχία Αμμοχώστου. Στο σημείο βρισκόταν μαζί με ένα φίλο του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατο του.

Η νεκροτομή έδειξε πνιγμό, ενώ από τη σορό του είχαν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικες εξετάσεις.