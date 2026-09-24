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Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές να κάθονται στο ίδιο τραπέζι για όλα τα δύσκολα θέματα και να αναζητούν λύσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη το Cyprus Forum, με αφορμή την απόσυρση από τη φετινή διοργάνωση του Δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου, και του «δημάρχου» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Όπως αναφέρεται, το Cyprus Forum έχει δείξει εδώ και χρόνια, και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, πόσο επιμένει να κρατά ανοιχτό τον διάλογο ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ακόμη και σε δύσκολα θέματα που κανείς δεν συζητούσε δημόσια.

«Τις δύο προηγούμενες χρονιές, ο κ. Προύντζος και ο κ. Χαρμαντζί βρέθηκαν μαζί στο Φόρουμ και έστειλαν πολύ σημαντικά μηνύματα. Φέτος, ανακοίνωση πολιτικού κόμματος μάς καλούσε να ανακαλέσουμε την πρόσκληση προς τον κ. Χαρμαντζί», προστίθεται. Κάτι τέτοιο, σημειώνεται, «δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση». «Διαπιστώσαμε όμως ότι ο τίτλος που αναγραφόταν στη μη τελική ατζέντα του φετινού συνεδρίου, όπως αυτή ήταν αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας και όπως προέκυπτε από τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι ομιλητές, δεν είναι αποδεκτός από την ελληνοκυπριακή πλευρά», συμπληρώνεται.

«Χρησιμοποιήσαμε τότε τον τίτλο που χρησιμοποιήθηκε σε πρόσφατες συναντήσεις των κ. Προύντζου και Χαρμαντζί, και απευθυνθήκαμε αμέσως και στους δύο για να επιλυθεί οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τον τίτλο. Στη συνέχεια λάβαμε επιστολή από τον κ. Χαρμαντζί ότι αποσύρεται από την τελετή. Σήμερα λάβαμε επιστολή και από τον κ. Προύντζο ότι αποσύρεται και ο ίδιος, σε ένδειξη συμπαράστασης. Κατανοούμε και σεβόμαστε την απόφαση και των δύο», προστίθεται σχετικά.

Συμπληρώνεται ότι η απονομή του Βραβείου Ειρήνης και Δημοκρατίας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε έναν Ελληνοκύπριο και έναν Τουρκοκύπριο για την προσφορά τους στην ειρήνη και τη δημοκρατία θα γίνει κανονικά, προσθέτοντας ότι τα βραβεία, που απονέμονται μετά θάνατον, θα παραδοθούν από τους διοργανωτές στους εκπροσώπους των βραβευθέντων.

«Ευχαριστούμε τους 220 ομιλητές που θα δώσουν το “παρών” τους σε περισσότερες από 50 συζητήσεις, σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών θεμάτων, και ελπίζουμε να προκύψουν χρήσιμες εισηγήσεις. Η πόρτα μας μένει ανοιχτή. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές να κάθονται στο ίδιο τραπέζι για όλα τα δύσκολα θέματα και να αναζητούν λύσεις. Ζητούμε συγγνώμη αν οι δικές μας ενέργειες έφεραν ένα βήμα πίσω τη δικοινοτική συνεργασία, στην οποία πιστεύουμε βαθύτατα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ