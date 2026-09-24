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Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά και η Χεζμπολάχ, είχαν κεντρική θέση στην ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να δώσει ένα μικρό σόου, όπως συνηθίζει σχεδόν κάθε φορά που ανεβαίνει στο βήμα.

Οι εχθροί του Ισραήλ δεν κατάφεραν να το καταστρέψουν και με τη βοήθεια των «μεγάλων Αμερικανών φίλων μας», το Ισραήλ έπληξε σφοδρά τη Χαμάς και συνέτριψε τη Χεζμπολάχ, είπε μεταξύ άλλων.

«Θυμάστε τους βομβητές; Η Χεζμπολάχ σίγουρα τους θυμάται», είπε τότε αναφερόμενος στην επιχείρηση κατά την οποία ανατινάχθηκαν οι βομβητές που κατείχαν μέλη της Χεζμπολάχ.

Netanyahu brought a beeper to the UNGA:



You remember the beepers? Remember these things? Remember them?



Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. pic.twitter.com/gAQBA8F84w — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Κρατούσε δε στο αριστερό του χέρι έναν από αυτούς τους βομβητές.

Είπε ότι οι ηγέτες της Χεζμπολάχ είναι νεκροί και το ηθικό της έχει καταρρεύσει και απαρίθμησε αυτούς που έχει εξοντώσει το Ισραήλ.

Όσοι απομένουν «προσπαθούν απεγνωσμένα να ανασυνταχθούν» και να δολοφονήσουν τον εβραϊκό λαό κάθε μέρα, ειδικά στη Δυτική Όχθη, ισχυρίστηκε για να επισημάνει ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν καλύπτεται από τον διεθνή Τύπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

«Οι εχθροί μας περίμεναν να καταρρεύσουμε. Αντ’ αυτού, σηκωθήκαμε και πολεμήσαμε σαν λιοντάρια», είπε εν μέσω χειροκροτημάτων.

protothema.gr