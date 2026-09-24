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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Έναν από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της διεθνούς μουσικής σκηνής, τον Ντόμινικ Μίλερ, υποδέχεται το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο επί δεκαετίες στενός συνεργάτης του Sting έρχεται στη Λευκωσία με το The Vagabond Tour, παρουσιάζοντας τη δική του μουσική και μια διαφορετική, πιο προσωπική προσέγγιση σε τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη συνεργασία του με τον Βρετανό δημιουργό. 22894531

Στρόβολος, Συνοικισμός Στρόβολος ΙΙ, 8μ.μ. Συναυλία με τίτλο «Μουσικά ταξίδια στο όνειρο» με τους με τους Βασίλη Βίκτωρος, Μαρία Κυριάκου και Στέλιο Γεωργίου, οργανώνει ο Δήμος Στροβόλου.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Εξωτερική Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, 7μ.μ. (Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας) Εισιτήρια: more.com. Το έργο «Φαίδων ή ο ίλιγγος» της νομπελίστριας Μαργκερίτ Γιουρσενάρ προτείνει η Alpha Square, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Το κείμενο περιλαμβάνεται στη συλλογή «Φωτιές», όπου η Γιουρσενάρ δανείζει τη φωνή της σε ιστορικά και μυθικά πρόσωπα, αναπλάθοντας τη σκέψη και την ψυχοσύνθεσή τους. Ερμηνεύουν οι: Ανδρέας Αραούζος (Φαίδων), Σταύρος Δημόπουλος (Κέβης, Αλκιβιάδης, Νεαρός Φαίδων). Επόμενες: 4 & 5/10 Λευκωσία, Ξενοδοχείο Amyth

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. Επόμενες: 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λεμεσός, Ξυδάδικο, Πολυχώρος Συνεργείο, Tapper, 23-27 Σεπτεμβρίου. Το 14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας ΣΑΡΔΑΜ επιστρέφει με συγγραφείς, συγγραφείς-περφόρμερ και καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό. 99558358 sardamfestival.com

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 6.30μ.μ. Το Armenian Cultural Gala, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Κύπρο, φέρνει στη σκηνή δύο διαφορετικές όψεις της αρμενικής πολιτιστικής ταυτότητας, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική και χορευτική έκφραση. Το «Komitas Project», παρουσιάζεται από το Κρατικό Θέατρο Τραγουδιού της Αρμενίας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών 8.30μ.μ. 26 χρόνια μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και την ηχογράφηση του live album «Εκτός Τόπου και Χρόνου», ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει ξανά στην Κύπρο το πρόγραμμα με το ελληνικό του σχήμα. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Heart of the Beast (σκηνοθεσία David Ayer με τους Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe), Sense and Sensibility (σκηνοθεσία Georgia Oakley με τους Daisy Edgar-Jones, Esme Xreed-Miles, Caitriona Balfe), The Weight (σκηνοθεσία Padraic McKinley με τους Ethan Hawke, Russel Crowe, Julia Jones), Shaun the Sheep: The Beast of Mossy (ταινία animation σε σκηνοθεσία Steve Cox, Matthew Walker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Avengers: Endgame (σκηνοθεσία Anthony Russo, Joe Russo με τους Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo) – RIO Nicosia Mall.