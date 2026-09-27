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Νέα κατάθεση, η οποία φωτίζει πτυχές της λειτουργίας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσθέτει επιπλέον δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες και τις πρακτικές που επικρατούσαν στον συγκεκριμένο χώρο.

Νοσηλεύτρια που απασχολείται στο ιατρείο από το 2018 ανέφερε ενώπιον του ανακριτή στοιχεία για την πορεία της δραστηριότητας γύρω από τις πλασμαφαιρέσεις, τη χρήση του σχετικού ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και περιστατικά τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, της είχαν δημιουργήσει προβληματισμό και ανησυχία.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε και μετέδωσε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του MEGA, οι πλασμαφαιρέσεις από περίπου τέσσερις τον μήνα στην αρχή έφτασαν το τελευταίο διάστημα ακόμη και τις δύο ημερησίως.

Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ασθενείς οι οποίοι, μετά το τέλος της θεραπείας, παρουσίαζαν έντονη υπόταση και, όπως χαρακτηριστικά είπε, «κατέρρεαν στιγμιαία».

«Το πρώτο μηχάνημα ήρθε το 2021»

Η νοσηλεύτρια, έχοντας άμεση εικόνα της καθημερινής λειτουργίας του ιατρείου, περιέγραψε και την άφιξη του πρώτου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

«Στο ιατρείο δουλεύω από το 2018. Το πρώτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήρθε το 2021. Το μηχάνημα ήταν της γιατρού, μου είπε ότι πρόκειται για μηχάνημα Detox», κατέθεσε.

Όπως ανέφερε, η ίδια και οι υπόλοιπες εργαζόμενες δεν είχαν ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος, ενώ δεν τους επιτρεπόταν να το πλησιάζουν.

«Δεν μας είπε ποτέ τίποτα για τη λειτουργία του και δεν μας άφηνε να το πλησιάζουμε. Μας άφηνε μόνο να ετοιμάσουμε όσα χρειάζονταν για να ξεκινήσει η λειτουργία του, τη φλεβοκέντηση την έκανε πάντα εκείνη», είπε χαρακτηριστικά. Αρχικά, η συγκεκριμένη θεραπεία πραγματοποιούνταν σε πολύ μικρότερη συχνότητα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν το μηχάνημα χειριζόταν αναισθησιολόγος, γίνονταν περίπου τέσσερις θεραπείες κάθε μήνα.

Στη συνέχεια, όμως, η συχνότητα αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τις δύο θεραπείες μέσα στην ίδια ημέρα. Η αύξηση αυτή, όπως υποστήριξε, οδήγησε στην αγορά και δεύτερου μηχανήματος.

«Το πρώτο καιρό, που το μηχάνημα το χειριζόταν αναισθησιολόγος, γινόντουσαν περίπου 4 θεραπείες τον μήνα. Τον τελευταίο καιρό, γινόντουσαν μέχρι και 2 θεραπείες τη μέρα, γι’ αυτό η γιατρός αγόρασε και το δεύτερο μηχάνημα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας, μετά την αποχώρηση της αναισθησιολόγου, ο χειρισμός του μηχανήματος πέρασε αποκλειστικά στη 56χρονη γιατρό. «Από όταν έφυγε η αναισθησιολόγος, το μηχάνημα χειριζόταν αποκλειστικά η γιατρός. Απασχολούνταν κατά βάση με αυτό», κατέθεσε.

Η ολοένα μεγαλύτερη ενασχόληση με τις συγκεκριμένες θεραπείες φαίνεται, σύμφωνα πάντα με την ίδια, να επηρέασε και το υπόλοιπο πρόγραμμα του ιατρείου. Όπως ανέφερε, άλλα προγραμματισμένα ραντεβού με ασθενείς ακυρώνονταν προκειμένου να πραγματοποιηθούν πλασμαφαιρέσεις, ενώ οι θεραπείες γίνονταν ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

«Ακύρωνε άλλα ραντεβού με ασθενείς της και πραγματοποιούσε θεραπείες. Έκανε ακόμη και Σαββατοκύριακα», είπε η νοσηλεύτρια.

Οι αναφορές για υπόταση και κατάρρευση ασθενών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο της κατάθεσης στο οποίο η εργαζόμενη αναφέρεται σε περιστατικά που, όπως λέει, είχαν προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό.

Η ίδια δήλωσε ότι είχε προβληματιστεί για τη συγκεκριμένη θεραπεία, καθώς τη θεωρούσε ιδιαίτερα επεμβατική, χωρίς όμως να έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της. «Είχα κάποιους προβληματισμούς γιατί θεωρούσα τη θεραπεία πολύ επεμβατική, αλλά δεν τους είχα εκφράσει ποτέ», κατέθεσε. Όπως υποστήριξε, αντίστοιχες ανησυχίες υπήρχαν και μεταξύ των άλλων εργαζομένων.

«Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών», ανέφερε. Στη συνέχεια περιέγραψε τα περιστατικά που είχε δει: «Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρρεαν στιγμιαία. Επίσης πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρησμένοι».

Η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε και στις οδηγίες που, σύμφωνα με την κατάθεσή της, έδινε η 56χρονη γιατρός στους ασθενείς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Η γιατρός έλεγε να περιμένουν λίγο για να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρήξιμο», ανέφερε.

Τι κατέθεσε για το δεύτερο ιατρείο

Η έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, δεν αφορά μόνο το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Στην κατάθεση της εργαζόμενης περιλαμβάνονται αναφορές και στη δραστηριότητα του δεύτερου ιατρείου των δύο γιατρών, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Όπως υποστήριξε, στον συγκεκριμένο χώρο υπήρχε μηχάνημα υδροθεραπείας, αλλά και σάουνα, ενώ πραγματοποιούνταν συνεδρίες ψυχοθεραπείας και άλλες εναλλακτικές θεραπείες.

«Στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ πέραν του μηχανήματος της υδροθεραπείας υπάρχει στον ίδιο χώρο και μια σάουνα», κατέθεσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνταν συνεδρίες ψυχοθεραπείας από τους γιατρούς, αλλά και από εξωτερικούς συνεργάτες ψυχολόγους.

«Εκεί γινόντουσαν και συνεδρίες ψυχοθεραπείες από τους γιατρούς καθώς και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ψυχολόγους», είπε. Η εργαζόμενη περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο είχαν κατανεμηθεί ορισμένες από τις δραστηριότητες στο συγκεκριμένο ιατρείο.

«Το μασάζ το έκανε η κ. Θ. και την λειτουργία της σάουνας την έλεγχε ο Κ.Ρ.», ανέφερε. Κλείνοντας την αναφορά της στη λειτουργία του δεύτερου χώρου, κατέθεσε: «Γενικά στον χώρο αυτό γίνονταν εναλλακτικές θεραπείες κυρίως από εξωτερικούς συνεργάτες».

Οι συγκεκριμένες καταθέσεις προσθέτουν νέα στοιχεία στην έρευνα για τη λειτουργία των δύο ιατρείων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι επίμαχες θεραπείες και τις συνθήκες που επικρατούσαν στους συγκεκριμένους χώρους.

Την Τρίτη τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου

Συνεχείς είναι οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς την Τρίτη αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, και τα αποτελέσματα από το σχετικό βούλευμα, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Μετά τη διαβίβασή τους, θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα των κλήσεων, η διάρκεια αυτών και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν σε κρίσιμους χρόνους πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη.

Στο μεταξύ, την περασμένη Παρασκευή εξέπνευσε η προθεσμία για τους δύο προσωρινά κρατούμενους γιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι δεν υπέβαλε τελικά προσφυγή κατά της προσωρινής του κράτησης σε αυτό το στάδιο, αναμένοντας την πρόοδο της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσουν την αντικατάστασή της με ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση σε περίπου έναν μήνα.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια ανάκριση, προσκομίζοντας στοιχεία και τιμολόγια που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη γιατρός, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο γιατροί κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα κατασχεθέντα μηχανήματα, ενώ έκανε λόγο και για ψευδή γνωστοποίηση στοιχείων.

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από την πολύωρη κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία επιβεβαίωσε ότι στον καλλιτέχνη έγινε μέθη. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι της ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης και πως η ίδια επικοινώνησε στη συνέχεια με αναισθησιολόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε ότι στο ιατρείο γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια από την κατηγορούμενη, επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ, ενώ σημείωσε ότι αρχικά της είχε ζητηθεί από την κατηγορούμενη να τηρηθεί κοινή γραμμή πριν από τις καταθέσεις στην Αστυνομία.

Τι λέει ο προμηθευτής του απινιδωτή για το τηλεφώνημα στο ιατρείο

Περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν μετά την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε ο επιχειρηματίας στον χώρο του ιατρικού εξοπλισμού Γιώργος Αδαμόπουλος, ο οποίος είχε προμηθεύσει με απινιδωτή το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου.

Όπως ανέφερε, στις 16:26 επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ιατρείο, σε μια συνομιλία που διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το προσωπικό τον κάλεσε προκειμένου να ζητήσει οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς όμως να τον ενημερώσει ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή ένα επείγον περιστατικό.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Αδαμόπουλος περιέγραψε τον διάλογο που είχε με το προσωπικό του ιατρείου, το οποίο, όπως είπε, τον ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη συσκευή και χρειαζόταν βοήθεια.

«Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια», φέρεται να του είπε η νοσηλεύτρια. Ο ίδιος, όπως περιέγραψε, τη ρώτησε αν είχε πατηθεί το «ON», με την απάντηση να είναι θετική, ενώ του είπαν ότι η συσκευή εξακολουθούσε να μην λειτουργεί. Στη συνέχεια, ο κ. Αδαμόπουλος εξήγησε ότι κάτω δεξιά στον απινιδωτή υπάρχουν δύο λυχνίες, οι οποίες δείχνουν αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, και ρώτησε αν κάποια από αυτές ήταν πράσινη ή κόκκινη. Όταν του απάντησαν ότι δεν φαινόταν καμία ένδειξη, ρώτησε εάν η μπαταρία βρισκόταν μέσα στη συσκευή.

Όταν ρωτήθηκε εάν το προσωπικό του ιατρείου τού είχε αναφέρει ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν άμεσα τη χρήση του απινιδωτή, ο επιχειρηματίας απάντησε αρνητικά. Όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε από την ένταση που υπήρχε στη συνομιλία ότι πιθανότατα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Τότε, όπως είπε, του ανέφεραν ότι είχαν τοποθετήσει μόλις εκείνη τη στιγμή την μπαταρία. Ο ίδιος ζήτησε διευκρινίσεις, καθώς, όπως του είπαν, η μπαταρία παρέμενε μέσα στο κουτί της από την ημέρα που είχε παραληφθεί ο απινιδωτής.

Ο κ. Αδαμόπουλος σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν θυμόταν καν ποιο ακριβώς μοντέλο ή εξοπλισμό είχε αγοράσει το ιατρείο. Στη συνέχεια, τους ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να είναι βέβαιος πως η συσκευή θα λειτουργούσε.

Όπως περιέγραψε, από εκείνο το σημείο και μετά η επικοινωνία ουσιαστικά σταμάτησε, χωρίς ωστόσο να τερματιστεί η τηλεφωνική γραμμή. Η κλήση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε ανοιχτή ακρόαση και εκείνος άκουγε όσα συνέβαιναν στον χώρο. «Παρακαλώ; Παρακαλώ;», είπε ότι επαναλάμβανε, μέχρι που κάποια στιγμή άκουσε μια ανδρική φωνή να του λέει: «Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε».

Ο προμηθευτής ανέφερε ακόμη ότι αρχικά συνομίλησε με τη γραμματέα του ιατρείου και στη συνέχεια με τη γιατρό, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Όπως εξήγησε, το ιατρείο διέθετε έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, δηλαδή μια συσκευή σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανθρώπους που δεν διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη συσκευή είχε αγοραστεί τον Ιούλιο του 2022. Ο κ. Αδαμόπουλος εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία για τη δυσλειτουργία της ενδέχεται να ήταν η μπαταρία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την έρευνα. Όπως ανέφερε, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται περίπου στα τρία χρόνια, ενώ το ιατρείο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε ζητήσει ποτέ την αντικατάστασή της.

huffingtonpost.gr