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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σύλληψη πέντε ανδρών στη Βρετανία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «φανταστική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για λίγα λεπτά σε δημοσιογράφους στο Ιλινόις χαιρέτισε την επιχείρηση των βρετανικών Αρχών και υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες «σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά».

🚨 BREAKING: Donald Trump responds to the suspected bomb plot at RAF Fairford



"Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort, and working with the British worked out great and we got them" pic.twitter.com/PlChiTQlSx September 27, 2026

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου «λειτούργησε εξαιρετικά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο των αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε» δήλωσε χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Fairford.

Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Γύρω από τα ύποπτα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκκενώθηκαν.

protothema.gr