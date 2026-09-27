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Στους δρόμους κατεβαίνει αύριο το ΑΚΕΛ, διαμαρτυρόμενο για τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα και την ευρύτερη πίεση της ακρίβειας στα νοικοκυριά. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 18:00.

«Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν φορολογίες και λαμβάνουν έκτακτα μέτρα απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είτε δεν αντιλαμβάνεται, είτε δεν συγκινείται από την πίεση που δοκιμάζει τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Στοιβάζει αυξημένα έσοδα στα κρατικά ταμεία λόγω της ακρίβειας, αυτοσυγχαίρεται για τις αναβαθμίσεις, αλλά για τη στήριξη της κοινωνίας -των ευάλωτων, των νοικοκυριών, της μεσαίας τάξης- δεν κάνει τίποτα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει στην κυβέρνηση να αντιληφθεί την κατάσταση με την ακρίβεια και να προχωρήσει σε έκτακτη και στοχευμένη ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων απέναντι στις νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Να προχωρήσει δηλαδή, για όσο θα διαρκεί η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων, σε:

επίδομα μετακίνησης για χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά με παιδιά, στοχευμένη εφάπαξ στήριξη θέρμανσης ενόψει του χειμώνα και 50% μείωση στις άδειες κυκλοφορίας για το 2027 για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Απαιτείται επίσης: τερματισμός της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, έλεγχος και διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων και παράλληλα, σε σχέση με τον ηλεκτρισμό: μόνιμο ΦΠΑ 5% και διεύρυνση της κοινωνικής τιμολόγησης. Επιτακτική είναι επίσης η ανάγκη για σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης παλιών κατοικιών και μέτρα στεγαστικής πολιτικής για να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις σε επιτόκια κι ενοίκια.

Τα αυξημένα -εξαιτίας της ακρίβειας- κρατικά έσοδα, τα έσοδα από ρύπους, η φορολόγηση υπερκερδών, η εισαγωγή τέλους για την πολύ μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία, μπορούν να αποτελέσουν την πηγή για άντληση πόρων για να στηριχθεί ουσιαστικά η κοινωνία.

Υπάρχουν και οι τρόποι και οι πόροι. Θέληση από την κυβέρνηση δεν υπάρχει. Για αυτό διαδηλώνουμε αύριο Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 18:00.