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Από τις 19 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα βρίσκεται στο Βατικανό, για σειρά επαφών με τον Πάπα Λέοντα και για άλλες δραστηριότητες.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις στον «Φ» από την Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου τόνισε ότι μετά την επίσκεψη αυτή, θα πάρει σειρά και η μεταφορά της τιμίας κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Κύπρο, την πρώτη φορά στα χρονικά που το ιερό λείψανο θα βγει από το Βατικανό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανέφερε ότι κατά την επίσκεψη του στην έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα συναντηθεί και θα έχει συζητήσεις επί διαφόρων εκκλησιαστικών θεμάτων με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, ενώ θα είναι και ομιλητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης σχετικά με τους θεσμούς που ισχύουν στην Εκκλησία της Κύπρου.

Στη συνάντηση με τον Πάπα, ανέφερε ο Κύπρου Γεώργιος, θα επισκοπήσουμε την πορεία του διαλόγου των δύο Εκκλησιών, ενώ θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του για το εθνικό μας θέμα. Το Βατικανό έχει πολλές πρεσβείες διαπιστευμένες σε χώρες ανά τον κόσμο και ο Πάπας μας βοήθησε και άλλες φορές στο παρελθόν. Με τη βοήθεια του, τόνισε, καταφέραμε να επαναπατρίσουμε πολλές ιερές εικόνες από το εξωτερικό.

Αναφερόμενος στην επικείμενη μεταφορά της τιμίας κάρας του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου τόνισε ότι θα προσκαλέσει και επίσημα τον Λέοντα ΙΔ’ στην Κύπρο παράλληλα με την μεταφορά της κάρας του Αποστόλου Παύλου.

Παρατήρησε δε, ότι η Κύπρος είναι ούτως ή άλλως τόπος προσκυνήματος για τους καθολικούς λόγω της πορείας του Αποστόλου Παύλου στο νησί. Είναι γνωστό, κατέληξε, ότι για αυτό ήρθαν στην Κύπρο και οι δύο προκάτοχοι του νυν Πάπα.