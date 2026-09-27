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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο «Παιδαγωγικής Ακαδημίας», στην Αγλαντζιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 18:20 το απόγευμα της Κυριακής και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο δέκα λεπτά μετά, στις 18:30, αφού έκαψε μικρή έκταση από ξερά χόρτα και σκουπίδια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.