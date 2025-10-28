Πραγματοποιήθηκε σήμερα η διαμαρτυρία των κατοίκων της Αγλαντζιάς, σχετικά με τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης και είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Σε υπόμνημα που παρέδωσαν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι πολίτες, όπως αναφέρετε, υποστηρίζουν ότι αυτά τα συμβάντα δεν είναι μεμονωμένα. «Αντίθετα εντάσσονται σε μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών, ορισμένα εκ των οποίων δεν είδαν το φως της δημοσιότητας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία μας.

Το σχολείο, αναφέρουν οι πολίτες, αποτελεί θεμέλιο λίθο της κοινωνίας και «οφείλει να είναι χώρος μάθησης, ασφάλειας και προστασίας των παιδιών».

Στο υπόμνημα, οι πολίτες ζητούν από τις Αστυνομικές Αρχές και την Κυβέρνηση, να διασφαλίσουν αποτελεσματικά την πλήρη ασφάλεια του σχολείου και να ενισχύσουν τη φύλαξη και τον έλεγχο των εισόδων και εξόδων. Ζητούν επίσης συστηματικές περιπολίες και την εφαρμογή του νόμου απέναντι σε όσους εμπλέκονται σε βίαιες ή εγκληματικές πράξεις «ανεξαρτήτως καταγωγής ή προέλευσης».

Οι πολίτες ζητούν παράλληλα, την απομάκρυνση των εγκληματικών στοιχείων από τις γειτονιές τους, «ώστε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν σε συνθήκες ασφάλειας».

Τέλος, αναφέρουν στο υπόμνημά τους «τα παιδιά μας δικαιούνται να ζουν και να μορφώνονται χωρίς φόβο».

Δείτε τις εικόνες: